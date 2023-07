Három terület a bankolásban, amit felforgathat a mesterséges intelligencia

Ami korábban évszázadok alatt történt meg, most évek, hónapok alatt játszódik le a szemünk előtt. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a mesterséges intelligencia meghódította a Go-t, ezt a logikai táblajátékot, éppúgy fénysebességgel érti meg az életünk legtöbb területét. Csakhogy, miközben az évezredes Go szabályai vélhetően nem változnak, máshol arra számíthatunk, hogy az AI igazi game changer lesz, és alapjaiban alakítja át a világunkat. Nem lesznek kivételek ebben a pénzügyi szolgáltatások és a bankolás sem, a mérték és a sebesség azonban sok tényezőtől, így például a status quo-ban érdekeltek és a szabályozói oldal erejétől is függ.

A Go egy ősi kínai játék, időszámításunk előtt több évszázaddal kezdték játszani. Az emberiség ekkor már régóta ismert olyan eljárásokat – nevezzük őket technológiáknak – mint a tűz, az öntözésre épülő mezőgazdaság, vagy a vas megmunkálása és szerszámokká alakítása. Messze voltunk még azonban olyan eszközöktől, mint a 11. században megjelenő iránytű vagy a 15. században információs robbanást hozó nyomtatás. A technológiai forradalmak eljövetelét évszázadokban mértük, és a Go közben maradt, ami volt: a világ egyik legkomplexebb játéka, amelynek a megértésére egyedül a homo sapiens volt képes. Egészen a 21. századig, 2016-ban ugyanis a mesterséges intelligencia (a Google AlphaGo szoftvere) megverte a legjobb Go játékost. Ekkor még az emberi játékok ezreinek tanulmányozásával nyert a program, egy évvel később már elegendő volt az új verziónak a szabályok betáplálása és 72 óra tanulás. A korábbi változat, amellyel a világbajnokok nem bírtak, 100:0-ra kapott ki a 3 napos bébitől. Ami korábban évszázadok alatt történt meg, most évek, hónapok alatt játszódik le a szemünk előtt. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a mesterséges intelligencia meghódította a Go-t, ezt a logikai táblajátékot, éppúgy fénysebességgel érti meg az életünk legtöbb területét. Csakhogy, miközben az évezredes Go szabályai vélhetően nem változnak, máshol arra számíthatunk, hogy az AI igazi game changer lesz, és alapjaiban alakítja át a világunkat. Nem lesznek kivételek ebben a pénzügyi szolgáltatások és a bankolás sem, a mérték és a sebesség azonban sok tényezőtől, így például a status quo-ban érdekeltek és a szabályozói oldal erejétől is függ. Óvatosan azonban már meg lehet fogalmazni néhány olyan területet, ahol biztosan számíthatunk változásra, kihívásokra a pénzügyi szolgáltatások területén a mesterséges intelligencia korában. Nézzünk ezek közül hármat. 1. Átalakuló ügyfélélmény, fokozódó biztonságtechnológiai kihívások A banki ügyfelek az elmúlt években már találkozhattak a mesterséges intelligenciával anélkül, hogy észrevették volna. Mindannyian észleltük, hogy nem kell bankfiókba menni, igazolványokat mutogatni, sokszor elég az azonosításhoz egy arcfelismerő szoftver. Megjelentek a chatbotok is, amelyek részben ki tudják váltani az ügyfélszolgálatok szerepét. Ebben rohamos fejlődés várható, az ügyfélazonosítás még gyorsabb és kényelmesebb lesz, a virtuális asszisztensek segítségével pedig lényegében megszűnhetnek a hagyományos ügyfélszolgálatok. Kevésbé van szem előtt a biztonság kérdése. Az AI-t ugyanis nemcsak a jó fiúk fogják használni, hanem azok is, akik rossz szándékkal érkeznek, és ez új kihívások elé állítja majd az egész jelenlegi banki biztonságtechnológiát. Ebben a szabályozói oldalnak is komoly szerepe van, nem véletlen, hogy akkora figyelem övezi az Európai Parlament mesterséges intelligencia rendeletét, különösen annak a kockázati kategóriákra vonatkozó szabályozását. Nem mindegy ugyanis, milyen technológiát enged piacra az EU, és milyen szabályok vonatkoznak majd például a távoli biometrikus azonosításra. 2. Változó termékstruktúra és szolgáltatások Nemcsak a pénzintézetekkel történő kapcsolattartást változtatja majd meg az AI, hanem a termék- és szolgáltatásstruktúrát is. A banki üzemet, ha tetszik a bankok DNS-ét ez már jobban érinti, igaz, a fintech startupok már évekkel ezelőtt elkezdték kikezdeni a korábban megingathatatlannak vélt alapokat. A mesterséges intelligencia segítségével személyre szabott termékek alakíthatóak ki az „off-the-self” megoldások helyett, és ennek hatására az értékesítési lánc is várhatóan változik majd. A pénzügyi viselkedés elemzése, a hitelesítéshez szükséges kockázatelemzés szintén új dimenziókat nyit. Ezen a területen az adatbiztonság, személyes adatok kezelése a mumus: a jogi szabályozás lesz majd az, ami a képzeletnek remélhetőleg gátat szab. 3. Hatékonyabb adatelemzés, tervezés Az inkumbens bankok, felvértezve a megfelelő mesterséges intelligenciával, előnybe kerülhetnek az adatelemzésben, tervezésben. Hatalmas mennyiségű információval rendelkeznek ugyanis az ügyfeleikről, ami segíti a személyre szabott ajánlatok kialakítását, a termékstruktúra tervezését és a hatékony kommunikációt. Az AI ugyanakkor a saját működéssel és teljesítménnyel kapcsolatos adatok elemzését is lehetővé teszi. A bankok így optimalizálhatják erőforrásaikat, folyamataikat és költségeiket, valamint felismerhetik és kihasználhatják az új lehetőségeket vagy piaci réseket. A pénzügyi közvetítő rendszer, és benne a bankok, a gazdaság alapvető építőkövei. A kölcsönnyújtás, a banki szolgáltatások előzményei legalább olyan régiek, mint a Go játék, és biztosak lehetünk benne, hogy alapmechanizmusaikban nem változnak. A mesterséges intelligencia korában azonban minden banknak fel kell készülnie arra, hogy az új technológia az elmúlt években végbement digitális átalakulásnál még mélyebb struktúrákat érint. Jó hír az ügyfeleknek, hogy a ChatGPT kora remélhetőleg még kényelmesebb, hatékonyabb és biztonságosabb bankolást jelent majd mindenkinek. 