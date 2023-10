Szegedről törne be a nemzetközi gyógyszeriparba a Goodwill Pharma

A tavaly tőzsdére lépett Goodwill Pharma Nyrt. több mint 3,5 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházást valósít meg Szegeden, európai uniós támogatással. Az étrendkiegészítőket és gyógyszereket gyártó és forgalmazó cég a beruházásához 1,766 milliárd forint feltételesen visszatérítendő támogatáshoz jutott a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz (Ginop plusz) Magyar Multi Program (MMP) forrásából. A támogatásból bővítik a nagykereskedelmi raktárukat, a jelenlegi központot multifunkciós épületté alakítják, ahol új gyártási technológiák kapnak helyet, új székházat építenek és a vállalatirányítási rendszert bevezetését is megkezdték. A projekt illeszkedik a MMP küldetéséhez, melynek célja, hogy világviszonylatban is versenyképes magyar vállalatok jelenjenek meg a globális piacon.

A Goodwill Pharma családi vállalkozásból nőtte ki magát nagyvállalattá, de ahhoz, hogy ez a fejlődés továbbra is dinamikus maradjon és a nemzetközi piacokon is jó látható szereplővé váljon a cég, annak elengedhetetlen lépcsőfoka volt a tőzsdérelépés. „A Magyar Multi Programra a pályázatunkat még kft.-ként nyújtottuk be, azóta tőzsdei cég lettünk. A pályázati pénz elnyerésével a folyamataink új lendületet kaptak, amely nemcsak ránk vannak kedvező hatással, hanem kihat a hazai gyógyszergyártásra és kereskedelemre is. Továbbá lehetőséget ad arra is, hogy ne csak regionálisan, hanem globális szinten is szereplőkké váljunk és exportra termeljünk” – mondta Szegeden a cég sajtóeseményén Dr. Jójárt Ferenc a cég tulajdonosa, elnök-vezérigazgatója.

A beruházás mértéket jól mutatja, hogy párhuzamosan három helyszínen zajlik, melynek keretében már tart a regionális központ kivitelezése, valamint a régi oktatási épület szerkezeti átalakítása. Bővül a speciális - hűtésre is alkalmas - nagykereskedelmi raktár kapacitása, amely a korábbihoz képest a háromszorosára nő.

A projekt egyik legérdekesebb fejlesztése az a multifunkcionális épület, amely flexibilisen alkalmazkodni tud a legmodernebb gyártási technológiákhoz és rugalmasan képes lesz kiszolgálni a következő évek gyártási igényeit, mellyel jelentős mértékben támogatja majd a külföldi terjeszkedést is. Az új épületben kap helyet a GMP (Good Manufacturing Practice - „Jó gyártási gyakorlat”) laboratórium is. Ez utóbbi kulcsszerepet kap a szegedi gyógyszergyártás megerősítésében is, a Goodwill Pharma még nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a kutatásfejlesztési tevékenységét még magasabb szintre emelje a Szegedi Tudományegyetemmel.

„A mi Szent Grálunk, ami az első áttörést jelentette a cég életében az a Szent-Györgyi Albert nevével fémjelzett C-vitamin termékcsalád volt, a lakosság számára továbbra is ez a legismertebb termékünk. De gyógynövényalapú komplexek kidolgozásán is dolgozunk, az egyik ilyen ígéretes jelöltünk a K724 termékcsalád, amelynek a sikeres diéta támogatása a célja, könnyebb, stresszmentesebb vele a fogyás. Ettől a terméktől sokat várunk a nemzetközi terjeszkedésünk egyik alapja lehet majd” – mondta a Portfolio-nak Dr. Jójárt, akitől azt is megtudtuk, hogy a cég árbevételének nagyobb része gyógyszerek forgalmazásából, illetve licenszelt gyógyszerek értékesítéséből származik, a kisebb hányad pedig az étrendkiegészítők piaca, ami ugyanakkor dinamikusan növekvő üzletág.

Dr. Jójárt Ferenc , a GoodWill Pharma egyik alapítója, tulajdonosa, és elnök-vezérigazgatója a szegedi sajtóeseményen.

Szeretnénk létrehozni egy olyan „orvosság” kategóriát, amely olyan hatással bíró termékeket jelöl, amelyek különböznek a mindennapokban szedett általános vitaminoktól

– mondta.

A kapacitásbővítéstől, termékfejlesztéstől a cég elnök-vezérigazgatója a következő tíz évben folyamatosan kétszámjegyű bővülést remél, amit esetleges akvizíciókkal is segítenek majd.

Bár a társaság tőzsdei jegyzése az Xtend piacon már tavaly év végén megtörtént, kereskedés egyelőre nincs a papírokkal, aminek oka egy tudatos késleltetés, a tulajdonosok egyelőre nem kívánnak részvényeket értékesíteni, azonban zajlik a tárgyalás egy zártkörű tőkeemelésről a Concorde Zrt. segítségével, amihez még lehet csatlakozni. Amennyiben a közeljövőben ez sikeresen lezajlott egy további zártkörű tőkeemelés is tervben van, majd két éven belül sor kerülhet a nyilvános részvénykibocsátásra is.

Nem újoncok a nemzetközi mezőnyben

A szegedi cég külföldi terjeszkedés területén már eddig is jelentős eredményeket tud felmutatni: a vállalat központokat létesített Lengyelországban, Szerbiában, Észak-Macedóniában, Koszovóban, Albániában és Boszniában is, folyamatos rendeléseket kapnak Csehországból, Romániából, jövő évtől pedig a tervek szerint Mongóliába is szállítják a Szent-Györgyi Albert C-vitamin termékeiket.

A cégcsoport nemrég adta ki féléves tőzsdei jelentését is, amiből kiderül, hogy konszolidált eredmény a terveknek megfelelően alakult:

az adózás előtti eredmény az előző év azonos időszakához képest több mint 20%-kal emelkedett,

amit kimondottan jó eredményként értékelnek a jelenlegi gazdasági helyzet tükrében és a jövőre nézve biztató, hogy a leányvállalatokat külön-külön vizsgálva is pozitív trendek láthatók.

Dr. Kardos Mária a cég másik alapítója és tulajdonosa, háttérben a legismertebb termékük névadója.

„Ahhoz, hogy a vállalat betöltse küldetését, több feltételt is folyamatosan biztosítanunk kell. Kreatív és elkötelezett szakembergárdát építeni, a terápiás igényeknek megfelelő, problémákat hatékonyabban megoldó, új fejlesztéseket véghez vinni. Biztosítanunk kell a legmagasabb standardok szerint minősített gyártóhelyeket és azt is, hogy az ellátás stabil legyen, a patikákban a termékek elérhetők legyenek minden páciens számára” – mondta előadásában Dr. Kardos Mária a cég másik tulajdonosa, kommunikációs igazgatója és hozzátette, hogy fontosnak tartják, hogy azok a tudományos értékek, melyek itt képződnek Magyarországon, itt is maradjanak.

Szeretnénk az ilyen fejlesztésekhez a rendelkezésre álló lehetőségeinkkel hozzájárulni, hogy az azokhoz hasonló csodák, melyeket Szent-Györgyi vagy Karikó Katalin és sok más magyar Nobel-díjas tudós alkotott, és a hazai tudásalapra épültek, teljes mértékben magyar büszkeségekké váljanak

– tette hozzá.

Lázár János, építési és közlekedési miniszter.

Az eseményen részt vett Lázár János, építési és közlekedési miniszter, aki hangsúlyozta, hogy pontosan azért jött létre a Magyar Multi Program, hogy támogassák az olyan vállalkozásokat, amelyek piaci teljesítményüket és részesedésüket tekintve reménykeltők, és a külföldi piacokon is versenyben tudnak maradni. Ebbe nemcsak az autóipari fejlesztések, beszállítók tartoznak bele, hanem az olyan családi vállalkozások is, mint a szegedi gyógyszeripari cég. A miniszter ebben a tekintetben külön kiemelte az élelmiszeripari és gyógyszeripari szektort.

