Ez még csak a kezdet: további jelentős felvásárlásokat és növekedést vár a BÉT Xtend-en jegyzett cég

Felpörögtek az események az elmúlt hónapokban a NAVIGATOR Csoportnál: a tőzsdei teljesítmény, az emelkedő árfolyam és a duplázódó osztalék mellett egy mérföldkőnek tekinthető akvizíciót is bejelentettek. A Portfolio ennek kapcsán kérdezte Jutasi Zoltánt, a társaság alapítóját, igazgatóságának elnökét, valamint a legutóbb felvásárolt Julius-Globe Kft. két korábbi tulajdonosát, Rácz Erikát és Rácz Gyulát.

Eddigi legnagyobb akvizícióját követően ambiciózus növekedési pályát vázolt fel nemrég a NAVIGATOR Csoport. Hol tartanak most az akvizíciós folyamatok, mennyire tartható a növekedési stratégia?

Jutasi Zoltán: Azt már a tőzsdére lépésünk előtt is jeleztük, hogy aktív akvizíciós stratégia lesz a növekedésünk fő motorja a következő években, a célpontok pedig olyan innovatív ipari vállalkozások, ahol meg kell oldani a generációváltás problémáját. Hangsúlyoztuk, hogy a mi méretünknek egyelőre az Xtend piac felel meg, de nem egy startup társaság vagyunk. Egyrészt stabil cash-flow termeléssel jellemezhető vállalatcsoport kiépítése zajlik, ahol már a kezdetektől tudunk és fogunk osztalékot fizetni. Másrészt számos nagyon fontos előkészítő feladatot már elvégeztünk: felépítettük a további tranzakciókhoz szükséges szakmai és szervezeti hátteret, tapasztalt menedzsmenttel és ígéretes célvállalati listával rendelkezünk.

Jutasi Zoltán Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Összességében azt gondolom, hogy még mindig a kezdeti szakaszában járunk annak a befektetési sztorinak, aminek a középtávú kifutását ismertettük a 2026-ig bemutatott stratégiai terveinkben. Még most gyújtjuk be igazán a rakétákat, a további növekedés és szinergiák révén tőkepiaci értelemben is minőségi kategóriát tudunk váltani, a növekvő likviditás pedig tovább fogja javítani részvényeink értékeltségét.

Az iparral kapcsolatosan az elmúlt egy-két évben a recesszióról, visszaesésről hallani. Miért gondolják mégis azt, hogy most kell az ipar irányába nyitni a befektetőknek?

JZ: Az európai felvevőpiacokon tapasztalt általános gazdasági lassulás keresletre gyakorolt visszahúzó hatása, a hazai bérinfláció vagy az erősebb forint exportbevételekre gyakorolt hatása minket is érintett, ahogy az iparág valamennyi szereplőjét.

A kép azonban sokkal árnyaltabb annál, mint amit a szakmai cikkekből ki lehet olvasni a mindennapokban. Aki egy modern ipari üzembe látogat, korszerű informatikai megoldásokat, precíziós műszereket lát maga körül. A Julius-Globe, mint zászlóshajó érkezésével egyértelművé vált, hogy a mi jövőnk összekapcsolódott ezekkel az innovatív ipari technológiákkal, ahol megfelelően diverzifikált ügyfélkörrel fenntarthatóan magas gyártási fedezetek mellett jelentős profittartalom érhető el. Megítélésem szerint az ipar ma már valójában az informatikai, technológiai ágazat oldalága, ugyanakkor ez a részvények árazásában még nem jelent meg. Azt gondolom, hogy a piac előbb-utóbb ezt is be fogja árazni, ami jelentős árfolyam emelkedéseket indukálhat.

A nagy növekedési sztorik és a lejtmenetek sem minden iparági szereplőre igazak. Az ipar ma sokszor ipar 4.0-ként kerül a figyelem középpontjába modern gyártástechnológiai megoldásokkal, automatizációval: ezen stratégia mentén zajlik tehát egy folyamatos építkezés a részünkről is. Aki időben lép, az nyer: mi pedig már jelentős költségek mellett előre invesztáltunk, és megalapoztuk a további növekedésünket.

Az ipari vállalatok megítélésem szerint ma összességében a nemzetközi tőkepiacon alulértékeltek, mert a rosszul teljesítő vállalatok vagy régiók húzzák lefelé az innovatív, valójában a digitalizációt, robotikát és mesterséges intelligenciát időben, jól alkalmazó vállalatokat. Ez lehetőség is, mert a túlértékelt technológiai papíroktól előbb-utóbb a hasonlóan dinamikusan fejlődő, de sokkal stabilabb üzleti teljesítményt és reálisabb árazást mutató ipari-technológiai cégek felé fordulhatnak a befektetők.

Korábban úgy nyilatkozott, hogy a Julius-Globe megvásárlásának lehetősége jelentette a motivációt a NAVIGATOR tőzsdére lépéséhez. Hogy néz ki mindez a gyakorlatban?

JZ: Nagyon aktív időszakot éltünk meg az elmúlt fél évben, ugyanakkor ez egy hosszú évek óta zajló tárgyalássorozat zárása volt. Az 1,7 milliárd forintos árbevételű, korábban a BÉT 50-ben is szereplő Julius-Globe Kft. felvásárlása valóban mérföldkő számunkra. A győrújbaráti társaság az ipari innováció, a K+F, a készülék- és alkatrészgyártás mindegyikében otthon van, azt professzionális módon alkalmazza. Csatlakozásával nemzetközileg is ismert és elismert megrendelői bázissal bővül a NAVIGATOR, és mind szakmailag, mind üzleti értelemben jelentős erősítést hajtunk végre.

A vállalatban jól bevált, magasan képzett szakemberek dolgoznak. A nemzetközileg elismert referenciákkal rendelkező mérnökcsapat

sok esetben multinacionális nagyvállalatok kihelyezett fejlesztéseit végzi el, speciális gyártástechnológiai feladatokban nyújt komplex megoldásokat.

Az iparágak között a teljesség igénye nélkül ott van a high-tech elektronika, a megújuló energetika, az egészségügy, a tömítéstechnika és az űripar is.

A Julius-Globe komoly szakmai múlttal rendelkezik, ismert szereplője a piacnak: hogy élték meg a tranzakciót eladói oldalról?

Rácz Gyula: Pár hete ünnepeltük a 70. születésnapomat. 55-60 évesen még eszem ágában sem lett volna eladni a céget, hat-hét éve merült fel bennünk, hogy külső befektetőket vonjunk be. Zoltán és a csapata hasonló szakmaiságot és gondolkodásmódot képvisel, mint mi, úgyhogy ez is közrejátszott, hogy végül az eladás mellett döntöttünk. Győrújbarát egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk, felelősséget érzek, hogy mindenki elégedettségére építsük tovább, amit több mint két és fél évtizede elkezdtünk. A jövőben Zoltán főtanácsadója leszek az igazgatóságban. Leginkább a műszaki feladatok, a fejlesztések területén szeretnék segíteni.

Rácz Erika és Rácz Gyula Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Rácz Erika: A NAVIGATOR olyan megoldást kínált, ahol az nyrt. igazgatóságának tagjaként az ügyfelekkel, az értékesítéssel foglalkozhatok a jövőben is. A mindennapi operatív vezetést, a műszaki feladatokat és a gazdasági területet pedig egy érdemi szakmai tapasztalattal rendelkező csapat veszi át. Úgy gondolom, hogy sokkal több erőforrás, lehetőség lesz a kezünkben a növekedési terveink megvalósításához.

A Julius-Globe garázscégként indult: mik voltak a legfontosabb mérföldkövek az elmúlt évtizedek növekedési pályáján?

RGY: Sok-sok munkával jutottunk el idáig, hiszen a kezdetben valóban egy garázsból indult a vállalkozás. Az első években egy nagy, multinacionális vevőnek voltunk a kooperációs partnere, sokszor indítottuk újra az összeszerelő sorokat. A vevői sorleállások miatt sokszor éjjelente vagy hétvégén kellett az üzembe menni, és hatékonyan megoldani a hirtelen fellépő problémát. Rugalmasság, szakértelem, innovatív ötletek jellemezték már ekkor is az ügyfélkiszolgálásunkat. Mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a fejlesztésekre és a modernizációra, ez pedig szintén versenyelőnyt biztosított számunkra. Vevőink is folyamatosan fejlesztenek, így évről évre fejlettebb, nagyobb műszaki tartalmú gyártósorok, automatizált berendezések kerülnek ki a piacra, ezekhez a megrendelőink is precízebb alkatrészeket kívánnak meg tőlünk, amelyeket csak korszerű, nagyobb pontosságot biztosító forgácsológépekkel lehet előállítani.

Sikerünk másik kulcsa a csapatmunka. A lojális munkatársak, az együttműködő partnereink, mind részei a kerek történetünknek.

RE: A vállalkozásunk kezdetén édesapám volt egy személyben az értékesítő, beszerző, logisztikus, fuvarozó, bérszámfejtő napi 10-12 órában. A család többi tagja pedig a mechanikus alkatrészek megmunkálását végezte, hogy időben tudjunk szállítani a megrendelőinknek. A kitartó munkának meglett a gyümölcse: pár éven belül már 3 műszakban gyártottuk, válogattuk, teszteltük az elektronikai és mechanikus alkatrészeket. Büszke vagyok arra, hogy édesapám egy garázscégből egy ekkora vállalatot épített fel az elmúlt 25 év alatt.

A magas szintű technológiával gyártott, minőségi, precíz alkatrészeket Európa szerte elismerik és lassan már 10 éve kacsingatunk Európán kívüli piacokra is. Az általunk gyártott alkatrészeket többek között pénznyomtató gépekbe, az orvosi iparban használt ampulla töltőkbe, közép és prémium kategóriás autókat gyártó gépsorokba, cigarettagyártó gépekbe, szárazföldi és tengeri olajfúró tornyokba, műholdakba építik be.

Édesapám egyik legfontosabb felismerése az volt, hogy vegyük körbe magunkat fiatal, kreatív, lelkes munkatársakkal. A megszokottól eltérő, extrém ötletekből aztán jelentős profittartalmú üzletek realizálódtak.

Különleges terület az űripar, mi segített abban, hogy bekerüljenek ebbe az exkluzív beszállítói körbe?

RE: Egy 2015 év végi sajtótájékoztatón találkoztam neves, űripari szakemberekkel. Az egyiknek a kezében egy vékony falú, CNC mart precíziós alkatrészt láttam. Kézbe véve hasonlított más, általunk megmunkált alkatrészekhez. Már ott jeleztem, hogy ilyen alkatrészeket mi is tudunk forgácsolni a szimultán 5 tengelyes megmunkáló központjainkon.

Jutasi Zoltán, Rácz Gyula és Rácz Erika: egy garázsból nőtte ki magát az üzem Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Több, mint 12 iparágba szállítunk, sokszor évente több, mint 20 ezer különböző alkatrészt gyártunk le, CNC forgácsolás és készüléktervezés terén szakmai csapatunk nagy know how-val, tapasztalattal rendelkezik. Bár vannak iparágspecifikus követelmények, többnyire azonban gyártási szempontból teljesen mindegy, hogy energetikai-, esetleg az orvosi műszertechnikai- vagy az űriparba gyártunk. A kihívást talán inkább az jelentette, hogy az alkatrészek fala nagyon vékony és néhány szerkezeti elemet úgy kellett megtervezni, hogy szélsőséges körülmények között is stabil maradjon, ne görbüljön el. Eddig 4 űripari projektben vettünk részt, nagy eredménynek tartom, hogy megbízóink bíztak bennünk és ezekbe a projektekbe cégünket is bevonták.

Az űripari gyártásunk teljes spektrumának bemutatásával kapcsolatban azonban nincs mindig könnyű dolgunk, mivel az űripari projektek nagy része szigorú titoktartás alá esik.

Az elején nagy volt a cégen belüli belső ellenállás, mind a kollégák, mind pedig édesapám részéről. „Micsoda, űriparba szállítani?” Valóban, elég hihetetlenül csengett akkoriban ez a kérdés. Viszont van pár kollégám, akik sokszor rajonganak a technológiai kihívásokért, tőlük nagyon sok támogatást kaptam. Egyikőjük a fejlesztési és mérnökségi osztályunk vezetője, aki űripari kutatóközpontokkal és hazai űripari szakemberekkel űrbéli sugárzási tér és a mágneses tér mérésére is alkalmas műszerfejlesztésben is részt vett.

RGY: Már két olyan műhold is kering a Föld körül, amelynek bizonyos szerkezeti elemei a Julius-Globe Kft. üzemében készültek. Ezek a különleges projektek cégünk technológiai érettségét támasztják alá, megmutatják, hogy mire is képes a csapatunk. Ez egy speciális referencia, egyben elismerése a mérnök és technológus munkatársaink szakértelmének és kitartásának.

Hogyan tervezik a következő akvizíciókat időzíteni?

JZ: Megalapozott növekedési terveink vannak, nem szeretnénk olyan feladatok elé állítani a saját menedzsmentünket, ami lehetetlen helyzeteket eredményez. Így is nagyon nehéz volt az elmúlt évek Covid hatása, a szomszédunkban kialakult háborús helyzet, a magas állampapírpiaci hozamok mellett összerakni a tranzakciókat. Mivel egy-egy akvizíció integrálása is nagyon komoly feladat, évi 1 felvásárlással számolunk az organikus növekedés mellett.

Ennek köszönhetően 2026-os terveinkben a 2022-es bázisról négyszeresére ugró, a 2023-as pro-forma számainkat tekintve pedig duplázódó, 7,5-8 milliárd forintos árbevétel szerepel.

Profitabilitásban is jelentős előrelépés történhet: 1,5-2 milliárd forint közötti EBITDA mellett közel lehet az 1 milliárd forinthoz az adózott nyereségünk.

Duplázódó, 1,2 forintos részvényenkénti osztalék javaslat érkezett a tavalyi éves teljesítmény alapján. Milyen keretek között érdemes elképzelnünk a NAVIGATOR-t a következő években: a kifizetett osztalék növelésén lesz a hangsúly vagy a bevétel- és eredmény növekedés marad fókuszban? Szerepel a tervek között a további nemzetközi terjeszkedés?

JZ: Fenntartható, stabilan emelkedő osztalékot szeretnénk évről évre kifizetni, ennek érdekében, szem előtt tartva a kiszámíthatóságot, osztalékpolitikát is publikálunk. A hangsúly azonban a növekedési terveken és azok finanszírozásán van. Speciális akvizíciós céllal, megfelelő árfolyam szint mellett terveink szerint továbbra is fogunk majd tőkebevonásokat végrehajtani, ezáltal is szélesítve befektetőink körét. Mindezt úgy, hogy folyamatosan figyelünk a megtermelt cash-flow felhasználásának egészséges arányára. Értem ezalatt azt, hogy a felvett hitelek visszafizetése mellett a növekedéshez szükséges fejlesztések és a következő felvásárlások is igényelnek forrást. Az én érdekeltségem is a legnagyobb részvényesként az, hogy olyan mértékben fizessünk osztalékot, ami a fenti szempontokat nem veszélyezteti.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Egy sokkal letisztultabb, magasabb eredményszinthez vezető stratégia mentén haladunk tovább, a céltársaságok köre itthon és a régióban lehetővé teszi azt, hogy mélyebben szelektáljunk. Az organikus növekedés logikus formája, ha további külföldi ügyfelekhez tudunk bejutni, szállítani és értékesíteni. Számos olyan vállalkozás található a régiónkban és Ausztriában, Németországban is, melyek hasonló módon épülnek fel, hasonló ügyfélkörrel dolgoznak, mint a Julius-Globe vagy az Instrum. Ezen cégek integrációja sokkal kisebb erőforrást igényel, mintha teljesen új üzletágak kiépítése felé mozdulnánk.

A tőkepiaci célok között szerepel a BÉT Standard kategóriába történő átlépés. Mikor lehet ennek realitása?

JZ: A NAVIGATOR a legtöbb tekintetben már most is felkészült a Standard piacra, az egyetlen igazán időigényes folyamat az IFRS-ben történő könyvvezetés. A kategóriaváltás előkészítését már tavaly célként fogalmazta meg az igazgatóságunk, most pedig bekerült a 2026-ig megvalósítandó stratégiai lépéseink közé pontosan amiatt, mert az újabb akvizíciónk zárásával méretben is szintet tudtunk lépni. Nem a presztízsről van szó, világos üzleti és tőkepiaci okok állnak a háttérben. Például az, hogy egyértelművé váljon a nyugdíjpénztári befektetők előtt is annak a lehetősége, hogy vásárolni tudjanak a részvényeinkből.

A stratégiai anyagotokban megfogalmazták, hogy alulértékeltnek tartja a menedzsment a NAVIGATOR részvényeket. Ez azt jelenti, hogy vásárlóként is megjelennek majd a kereskedésben?

JZ: Mind az idei, mind a következő évekre várt eredmény alapján kifejezetten alacsony árazási szorzók adódnak. Véleményem szerint a jelenlegi részvény árfolyam nem tükrözi a cégcsoport eddigi növekedését sem. Ráadásul a már azonosított akvizíciós célpontok sikeres jövőbeni felvásárlásával további jelentős értéknövekedés valósítható meg.

Mérsékelt növekedési potenciállal jellemezhető, alacsony likviditású részvények 8-10 közötti P/E ráta mellett kereskednek a hazai és régiós tőkepiacokon. Pusztán egy átlagos értékeltség 100 forint körüli árfolyamot eredményezne, ha pedig sikeresen megvalósulnak a bejelentett stratégiai terveink, 2026-ban 150-180 forint körüli fair értéket tekintenék reálisnak. Közgyűlési felhatalmazásunk van saját részvények vásárlására, és jelenleg magas állománnyal rendelkezünk, ami szintén összhangban van stratégiai céljainkkal: mind a további akvizíciós lehetőségekkel, mind a munkavállalói csapat – üzleti terveink megvalósulásával összehangolt – javadalmazási rendszerének kialakításával. Ugyanakkor az Xtend piacon nehéz kivitelezni olyan, nem OTC kereskedésben történő visszavásárlási programokat, mint amilyeneket prémium kategóriás társaságok valósítanak meg.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A menedzsment érdekeltsége biztosított hosszú távú, részvény juttatásra vonatkozó megállapodásokkal, de nem állunk meg itt, szeretnénk a vállalatcsoportban dolgozó kollégák számára is kidolgozni egy olyan programot, ahol tulajdonosokká válhatnak.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy javítsuk részvényeink likviditását, a közzétett stratégiai anyagunkban szerepel, hogy nyilvános részvénykibocsátást tervezünk. Ennek időzítése természetesen rajtunk kívül álló tényezőkön is múlik, de számos tekintetben folyamatosan előre tudunk lépni.

A tőzsdére lépésünk óta új részvények kibocsátásával, zártkörű jegyzésével olyan stratégiai befektetők csatlakoztak hozzánk, akik bíznak a közép- és hosszútávú értéknövekedésben, a saját tulajdoni hányadom pedig érdemben, 62,3%-ra csökkent. Arra kell tehát törekednünk, hogy kihangsúlyozva a növekedési stratégiánkban rejlő potenciált, egyben rámutatva részvényeink jelenlegi alulértékeltségére, minél több új befektetővel, olyan partnerekkel ismertessük meg a NAVIGATOR befektetési sztoriját, akik mögött széleskörű ügyfélbázis áll. Amikor tehát a tőzsdei szabályok lehetővé teszik, aktív kommunikációt fogunk folytatni.

Részvényenként 100 forintos árfolyamon történő tőkeemelést jelentettek be április végén, ami lényegesen meghaladja a jelenlegi tőzsdei árfolyamot. Mi ennek a háttere?

JZ: 2022 óta már számos befektetői tárgyalást folytattunk, és több alkalommal is sikeres tőkeemelést hajtottunk végre, ezen friss források szükségesek a felvásárlások finanszírozásához és tőkeszerkezetünk folyamatos optimalizálásához.

A napi kereskedésben történő volumen messze van azon portfólió befektetők méretbeli elképzeléseitől, akik jellemzően néhány évre szóló és több száz millió forintos befektetési döntéseket hoznak. Ezek a nagyobb tranzakciók tehát inkább tekinthetőek valódi értékmérőnek, és meggyőződésem, hogy irányt is fognak mutatni a kisebb méretben gondolkodó, de a mindennapi kereskedés szempontjából számunkra legalább olyan fontos kisbefektetők számára.

Több opciós bejelentést is tettek tőzsdei társaságként, itt milyen ügyletekről van szó?

JZ: A közzétett információkat kiegészítve azt tudom elmondani, hogy immár több olyan befektetőnk is van, akik szoros figyelemmel kísérik a NAVIGATOR befektetési sztoriját, és amennyiben folytatódik az évről évre történő fundamentális értéknövekedés, akkor egy előre kalkulálható árfolyamszinten elkötelezettek amellett, hogy meglévő részvénycsomagjukat növeljék a társaságban.

A cikk megjelenését a NAVIGATOR Csoport támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio