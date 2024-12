Most kell az agráriumban hitelt igényelni! Később nem lesznek ilyen kedvező feltételek

2025-ban várhatóan 2-3% körüli növekedhet a magyar gazdaság, az inflációs előrejelzések ugyanakkor a 3,3%-tól egészen 4,4%-ig terjedtek - hangzott el a Portfolio Agrárszektor 2024 konferencia első finanszírozói kerekasztal-beszélgetésén. Komoly eltérések mutatkoznak abban, hogy a pénzügyi szektor fontosabb szereplői hogyan látják a 2025-ös évben a GDP növekedését, a kamatkörnyezet és az infláció alakulását. A szakértők ugyanakkor egyetértettek abban, hogy most kell mindenkinek hitelekért folyamodnia, mert később nem lesznek ilyen kedvező feltételek, ahogy abban is, hogy az ágazat valamennyi szereplőjének törekednie kell a versenyképességet és a hatékonyságot növelő beruházásokra és fejlesztésekre.

Agrárium 2025 Jön a tavasz egyik legjelentősebb mértékadó agrárszakmai eseménye, találkozzunk Kecskeméten!

Kedvezőbbé válhat-e a hazai agrárvállalkozásokat is alapvetően érintő makrogazdasági környezet a következő időszakban, illetve milyenek a magyar gazdaság fejlődési kilátásai? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a pénzügyi szektor vezetői, de elemezték a mezőgazdasági ágazat szereplőinek hitelhez jutási esélyeit, illetve a hitelkondíciókat befolyásoló legfontosabb tényezőket is.

Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója úgy vélte, hogy a vállalkozókat nem az érdekli elsősorban, mennyi is a GDP. A szakember szerint 4-5 éve folyamatosan sújtják a gazdaságot külső körülmények, válság, covid, háború és az agrárium emellett még ki volt téve aszálynak, illetve az ukrán árudömpingnek. Az ágazat szereplői kiköltekeztek, most a tartalékok visszaépítése folyik. Mindenkinek nem lehet adni pénzt, és erősíteni kell a kkv-szektort, de nem a cégek számának növelésével, hanem méretbeli erősítésükkel. Krisán László szerint az az elsődleges kérdés, hogy az ágazat szereplőinek lesz-e piaca, lesz-e forgalom, megindul-e a nagyobb mértékű fogyasztás? A szakember szerint a banki hitelezési képesség és készség eltérő lehet, és a hitelezési hajlandóság az egy évvel korábbi 65%-hoz képest is visszafogottabb, most csak 50%-os, és reméli ez az év végére javulni fog. Krisán László arra is felhívta a figyelmet, hogy az agráriumban majdhogynem 0%-os volt a bedőlés, és a Széchenyi Kártyás ügyfelek általánosan erősebb bonitásúak és az adatok alapján megbízható adósok. A Széchenyi Kártya kamatát levitték 3,5%-ra, aki egy ilyen lehetőséggel nem él, az komoly esélyt szalaszt el.

A szakember beszélt arról is, hogy a kis- és közepes vállalkozások bekerültek a kormányzati programokba, és fontos, hogy a kkv-k erősebbek lehessenek a tőke-és hitelprogramon keresztül a Demján Sándor Program keretében. Az EU januártól kivezeti a TCTF nevű krízistámogatást, onnan a de minimis tér vissza, és a Széchenyi Kártya hitellel minden vállalkozás tud élni.

Laurinyecz Anita, az UniCredit Bank Hungary igazgatója elmondta, hogy rövid távon stagnáló gazdasági kilátásokkal számolnak. 2,1%-os GDP-növekedést várnak a jövő évre, ennek oka a belső fogyasztói bizalom állapota, és a bizonytalanság a nemzetközi helyzetet illetően. Az amerikai választások és Donald Trump második elnöksége, valamint az Európai Unión belüli helyzet a fogyasztás csökkenését hozza magával. Az ő inflációs előrejelzésük 4,4%-os, és csak a második félévben enyhülhet az inflációs nyomás itthon. A bankszektor arra számít, hogy a vidékfejlesztési pályázatoknak 2026-ra lesz hatása a hitelezésre. A szakember szerint hitelkínálat van, keresleti problémákkal szembesülnek. Az agráriumra és az élelmiszeriparra van kihelyezhető limitjük a következő évre. Laurinyecz Anita üdvözölte az élelmiszeripar támogatását, a kkv-knál is erősödést, termelékenység- és hatékonyságnövekedést várnak.

Szabó Balázs, a CIB Bank vezérigazgató-helyettese szerint a GDP-növekedés 1-1,5%, ha szerencsénk lesz. De inkább 2%. A tavalyi évhez képest jóval nagyobb a bizonytalanság, a szakember szerint indokolt a bankok óvatossága, de a cél az, hogy a hitelezés minél aktívabb legyen. Szabó Balázs szerint az a kérdés, hogy elég ügyfélnek adnak-e hitelt, illetve, akinek adnak, az eleget kap-e? A szakember szerint van rá megoldás, hogy akiknek hitelre van szükségük, azok kapjanak.

Szerdahelyi Róbert, az Erste Bank KKV Igazgatóságának kis- és középvállalati igazgatója szerint a Covid óta sokkal volatilisebb a piac. Ők is a kevésbé optimisták, 2%-os GDP-növekedést várnak, 3,6-3,9%-os inflációval. Egy ilyen időszakban felértékelődnek azok a bizalmi indexek, amik jobban előrejelzik a várakozásokat. Erős visszaesést tapasztaltak, de ha nincsenek ügyféligények, a bank nem tud finanszírozni. Négy olyan év után, mint ami mögöttünk van, teljesen normális az óvatosság, ami kockázatkezelői oldalról felvetődik. Az Erste megbarátkozott a túlfinanszírozás gondolatával, és igaz, hogy nem több, hanem erősebb vállalkozásokra van szükség.

Takáts Zsolt, a Raiffeisen Bank igazgatója elmondta, hogy GDP-növekedés 2-3% között várható, mindkét szélső értékre van esély és az infláció a prognosztizált felső sáv felé mutat, az élelmiszerárak tekintetében főleg. A szakember szerint az agráriumban is volt átrendeződés: három éve azt látták, hogy a profittömeg 80%-a a szántóföldi növénytermesztésnél landolt, mostanra azonban kiegyensúlyozottabb a helyzet.

Kép forrása: Mónus Márton/Portfolio

Rendkívül rossz hangulat, csökkenő üzleti bizalom

Szabó István, az OTP Agrár agrárgazdasági értékesítési igazgatója, a 2025-ös évre vonatkozó előadásában kiemelte, hogy a gazdák helyzetének javításához a versenyképesség javítására van szükség, amelyet a Közös Agrárpolitika biztosítani tud. Szabó István szerint ugyanakkor az elmúlt időszakban rengeteg olyan kihívás volt, ami negatív irányba tolta az ágazat szereplőinek hangulatát: magas kamatkörnyezet, forint-euró árfolyam, valamint Trump elnöksége körüli bizonytalanságok.

Szabó István hangsúlyozta, hogy

a beruházási költségek elképesztően megnőttek az elmúlt időszakban.

Az üzleti bizalom lefelé tendál. A világ agrártermelése elment Magyarország mellett. Mindig csak azt hallani, hogy óriási potenciál van a magyar agráriumban, de még nem tudunk élni vele. Szabó István szerint a bankok szeretnének és tudnak is hitelezni. Ha az ágazat szereplői most nem élnek a pályázati lehetőségekkel, akkor később nem biztos, hogy lesz még egy ilyen kedvező környezet. Azzal a kamattámogatással, amit a pályázók kaphatnak, a beruházási hitelekhez kapcsolódóan 2,5%-os kamat is elérhető.

Kép forrása: Mónus Márton/Portfolio

Most folyamodjon hitelért, aki csak tud

Demeter Zoltán, a K&H Csoport agrárüzletág vezetője szerint a pályázatok száma jó indikátor az ügyfelek szándékára. A szakember elmondta, hogy a pályázatok elbírálásánál négy fontos dolgot viszgálnak: erős, megvalósítható-e a beruházási terv; ad-e választ a környezeti kihívásokra; milyenek voltak a vállalkozás elmúlt 5-6 évének eredményei; illetve, hogy a vállalkozás a közvetlen támogatások nélkül eredményes-e, vagyis önmagában élet- és versenyképes-e. Demeter Zoltán elmondta, hogy nem tesznek különbséget a pályázók között azok mérete alapján, csak a hatékonyságot nézik. Fontos, hogy nagyobb hozzáadott értéket érjenek el. A szakember szerint nem kritikusan rossz a helyzet az ágazatban, a kérdés az, hogy képesek-e válaszokat adni a kihívásokra.

Herczegh András, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az elmúlt Vidékfejlesztési Programban is sok pénzre lehetett pályázni, és pályáztak is rá. De ez nem jelenti azt, hogy ezek a projektek meg is valósultak. Itt viszont, ha a pályázatot elnyerő ügyfél képes hitelhez jutni, akkor a kamattámogatást is megszerezheti. Az elmúlt években az agrárium adós besorolásai is romlottak, ugyanakkor az AVHGA azt tapasztalta, hogy a kisebb szereplők a jobban teljesítő adósok, nem a nagyok. Herczegh András rámutatott, hogy ha nem lenne a most meghirdetett kamattámogatás, akkor januártól – az uniós döntés értelmében – a nagyobb szereplők nem juthatnának hitelekhez.

Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, a Magyar Bankszövetség agrár munkabizottságának elnöke szerint a kamattámogatás egy pénzügyi eszköz, de valamennyi uniós jogszabály vonatkozik rá. Legfeljebb 10 éves beruházási hitelhez max. 3,5%-os kamattal igénybe lehet venni a kamattámogatást. A szakember szerint a kiíró hatóságok se számítottak a mostani pályázati dömpingre: felértékelődött az ingyen pénz szerepe, boldog-boldogtalan adott be pályázatokat. Most az ágazat nagyobb szereplői is beadhattak pályázatokat, akik hitelképesebbek, mint a kisebbek. A kamattámogatás nem csodafegyver: aki a tőkét nem tudja kigazdálkodni, azon ez se fog segíteni. Hollósi Dávid hangsúlyozta, hogy történelmi mélyponton van az Agrár Széchenyi Kártya kihasználtsága, pedig ez egy olyan lehetőség, ami után mindenkinek kapkodnia kellene. A szakember szerint a szántóföldi növénytermesztés pozíciója romlott, a „nagyon jó” kategóriából lecsúszott a „jó” kategóriába. Az állattenyésztés viszont megerősödött, a kertészeti ágazatban is vannak lehetőségek. Az élelmiszeripar viszont kockázatosabb, ezen a téren voltak nagy bedőlések is az elmúlt 20-30 évben. Hollósi Dávid ugyanakkor egyetértett azzal az állásponttal, hogy a magyar élelmiszeripar fejlesztése egy kitörési pont lehet a következő időszakban.

Szabó István szerint az elmúlt öt évben kiszámítható lett a kiszámíthatatlanság. Azt viszont nem lehet megmondani, hogy a KAP keretén belül mi lesz 2027-től, ezért most mindenki, aki tudott pályázni, adott is be ilyet. A bankszektor a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb befektetésekkel és kockázatokkal fog találkozni. Az elmúlt időszakban a Vidékfejlesztési Programnál a pályázók 90%-a nyert is, most viszont 4-5-szörös túljelentkezés van a meghirdetett keretösszegekre. Szabó István rámutatott, hogy a bankszektor különbözőképpen szolgálja ki a kisebbeket, mint a nagyokat. A szakember beszélt arról is, hogy az elmúlt 3-4 évben jelentősen nőtt az agrár-ügyfelek száma a monitoring fórumokon. A bankok folyamatosan figyelik az ügyfeleiket.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Mire készüljenek az ágazat szereplői?

Szabó István szerint régen rossz, ha a bankszektor mondja meg az ügyfélnek, hogy merre menjen. Ha az ügyfélnek van egy célja, akkor abban tudnak segíteni neki. De ehhez az is szükséges, hogy tudja és lássa, milyen formában működik a vállalkozás, hogy áll a generációváltás terén. Aki egy 10-15-20 éves tervet fel tud vázolni, annak van esélye. Hollósi Dávid szerint mindenkinek törekednie kell arra, hogy a „táplálékláncban” felfelé lépjen, aki viszont nem tudja, hogy mit akar, az hagyjon fel a tevékenységével. Herczegh András szerint most már nem érdemes Agrár Széchenyi Kártyáért folyamodnia a nagyoknak, de menjenek el a bankokhoz, és nézzék meg, hol milyen lehetőségeik vannak. Demeter Zoltán szerint az ügyfeleknek foglalkoznia kell az ESG-kérdéssel, mert azok a következő években egyre fontosabbak lesznek. A szakember szerint aki nagy, az diverzifikálódjon, aki kicsi, az pedig specializálódjon.

Címlapkép forrása: Portfolio/Mónus Márton