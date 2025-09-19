  • Megjelenítés
Az AI-korszak kapujában: vajon felkészültek a magyar cégek?
Az AI-korszak kapujában: vajon felkészültek a magyar cégek?

Portfolio
Az elmúlt években robbanásszerűen törtek előre az AI-megoldások, és ma már a magyar cégek sem kerülhetik meg a kérdést: felkészültek-e a mesterséges intelligencia korszakára? A siker kulcsa azonban nem csupán az új technológiák alkalmazása, hanem a mögöttük álló stabil és skálázható infrastruktúra is. A Portfolio és a H1 Systems közös kutatása azt vizsgálja, mennyire felkészültek a hazai cégek az AI-korszakra, megvan-e a tudás, a stratégia és a megfelelő infrastruktúra? A kérdőív kitöltése öt perc.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Az AI valódi üzleti előnyei csak akkor bontakozhatnak ki, ha mögöttük korszerű technológiai háttér áll – akár saját adatközpont, akár bérelt kapacitás formájában. A növekvő teljesítményigény miatt a régi rendszerek gyorsan elavulnak, ezért világszerte új generációs adatközpontok épülnek.

>> Töltse ki a kérdőívet, csak 5 perc

A H1 Systems és a Portfolio közös kutatása azt vizsgálja, hogy a magyar vállalkozások rendelkeznek-e azzal a tudással, stratégiával és infrastruktúrával, amivel ténylegesen kiaknázhatják az AI lehetőségeit.

Egy modern, AI-kompatibilis adatközpont nem csupán számítási kapacitást biztosít, hanem biztonságos adatkezelést, hatékony üzemeltetést és hosszú távú innovációs alapot is. Ennek köszönhetően a vállalatok gyorsabban vihetnek piacra új termékeket, rugalmasabban reagálhatnak a változásokra, és magasabb szinten szolgálhatják ki ügyfeleiket.

Az Ön tapasztalatai is számítanak!

A kérdőív kitöltése mindössze 5 perc, a válaszok anonim módon kerülnek feldolgozásra, és segítenek feltárni, kik lehetnek az AI nyertesei, illetve hol fenyeget lemaradás. A válaszokat 2025. szeptember 9-30. között várjuk, az eredményeket pedig egy részletes cikkben mutatjuk be.

>> A kérdőív IDE kattintva is elérhető

A cikk megjelenését a H1 Systems Kft. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

