Meglepetésszerű vezetőváltás és átszervezés a Citigroupnál
Meglepetésszerű vezetőváltás és átszervezés a Citigroupnál

Márciusban távozik posztjáról a Citigroup pénzügyi igazgatója, Mark Mason. Az általa irányított egységet megszüntetik, és a vagyonkezelési üzletágba olvasztják - írja a Reuters.

A bank még csütörtökön közölte, hogy Mason utódja Gonzalo Luchetti, a Citi amerikai lakossági üzletágának jelenlegi vezetője lesz. A lakossági bank és a Citigold irányítását Kate Luft veszi át.

A bankcsoport amerikai lakossági üzletága jóval kisebb a nagy riválisokénál: mintegy 650 fiókot működtet hat nagyvárosi térségben az Egyesült Államokban, szemben például a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan Chase körülbelül 5000 fiókjával.

A Citi hitelkártya-üzletága – amely erős partnerségeket ápol a Costcóval és az American Airlines-szel – új, önálló egységgé alakul Pam Habner vezetésével, és a Citi öt üzletágának egyikeként a U.S. Personal Banking helyébe lép.

Elemzők meglepetéssel fogadták Mason távozását,

akit Jane Fraser vezérigazgató "szilárd kezű, bizonyított vezetőnek és kedves barátnak" nevezett távozásakor. "Nagyon hangos támogatója volt a Citi stratégiájának. Ez kommunikációs szempontból némi veszteségnek tűnik" – mondta Stephen Biggar, az Argus Research elemzője.

Mason az egyik legmagasabb rangú afroamerikai vezető a bankszektorban, márciustól a vezérigazgató tanácsadójaként fogja segíteni a bank májusi befektetői napjára való felkészülést, és legkésőbb 2026 végéig távozik a cégtől.

A változások

várhatóan nem segítik a részvény árfolyamát az év végéig

– írta ügyfeleinek Mike Mayo, a Wells Fargo banki elemzője. Pénteken a Citi részvényei mindenesetre 1,1 százalékot emelkedtek.

A Citigroup globális kockázati vezetőjével, Zdenek Turekkel júniusban készítettünk interjút:

citi

Címlapkép forrása: Shutterstock

