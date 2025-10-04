  • Megjelenítés
Kilenc kilométeres hamfelhő lövellt ki a vulkánból, kiadták a vörös kódot
Üzlet

Kilenc kilométeres hamfelhő lövellt ki a vulkánból, kiadták a vörös kódot

MTI
Több mint kilenc kilométeres hamu- és füstfelhőt lövellt ki a Kamcsatka-félszigeten található Kronockij vulkán szombaton, helyi hatóságok a légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztásiszintet.

A félsziget katasztrófavédelme a Telegramon azt közölte, a Kamcsatka fővárosától, Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól körülbelül 225 kilométerre lévő vulkánból kilövellő hamutömeg mintegy 85 kilométeres távolságot terített be a vulkántól déli és délkeleti irányban.

Kamcsatkán 160 vulkán található, ebből 29 ma is aktív. A területen augusztusban több vulkán - például a Kljucsevszkaja és a Kraseninnyikov - kitörését is regisztrálták, júliusban pedig 8,8-as erősségű földrengés rázta meg a félszigetet.

Kapcsolódó cikkünk

Hat kilométeres füstfelhő szállt fel az éjszaka: ismét megmozdult a Tűzgyűrű

Kiadták a riasztást: szökőár jöhet, újabb földrengés rázta meg Oroszország keleti csücskét

Videó: kitört Európa legnagyobb tűzhányója

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2182520275-infrastruktúra-kifutó-közlekedés-légi-forgalom-logisztika-repülés-repülőtér-szállítás-utazás
Üzlet
Ismét titokzatos drónok bénították meg a münhceni repteret
Pénzcentrum
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility