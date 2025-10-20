  • Megjelenítés
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Pozitív hangulatban indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, ami a magyar tőzsdén is meglátszik.
A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékot emelkedett, így jelenleg 103 284 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, 2 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben a Gránit Bank és az Akko indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a 4iG és az OTP, de a CIG Pannónia is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
