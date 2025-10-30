  • Megjelenítés
Hatodszor ebben a hónapban: titokzatos léggömbök bénítják meg a légteret
Csütörtökön ideiglenesen lezárták a vilniusi repülőteret, miután a környéken ismét léggömböket észleltek.

A repülőtér Facebook-bejegyzésben közölte, hogy

ez már a hatodik hasonló eset ebben a hónapban.

Litvánia szerint a léggömböket tiltott cigarettaszállítmányokkal megrakva csempészek bocsátják fel, és felelőssé teszi Aljakszandr Lukasenkát, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségesét, amiért nem állította meg ezt a gyakorlatot.

Az üzemeltető azt írta: "Előzetes információk szerint a légteret a vilniusi repülőtér felé tartó egy vagy több léggömb miatt kellett korlátozni", és hozzátette, hogy az indulásokat és az érkezéseket magyar idő szerint 22:10-ig felfüggesztették.

A balti ország a légteret érintő zavarásokra válaszul november végéig a legtöbb utazó előtt lezárta a Litvánia és Belarusz közötti határátkelőket, és közölte, hogy a jövőben lelövi a léggömböket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

