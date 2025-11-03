  • Megjelenítés
Lebukott a számlagyár, közel 3 milliárd forintot csaltak el
Üzlet

Lebukott a számlagyár, közel 3 milliárd forintot csaltak el

MTI
Többmilliárdos áfacsalást követhetett el a gyanú szerint az a számlagyár, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) leplezett le a közelmúltban - tudatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága közleményben az MTI-vel hétfőn.

A hatóság szerint a számlagyár öt év alatt több mint 2,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.

A számlagyárhoz tartozó gazdasági társaságok a legális gépjárműkereskedelem mellett a vevők részére valós teljesítés nélküli belföldi beszerzéseket biztosítottak, s ezzel jogosulatlan adólevonást tettek lehetővé.

A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyeit, számlázását - írták.

A pénzügyi nyomozók 22 helyszínen csaptak le egy időben. A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a Merkur bevetési egység fogta el, a házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái segítették.

A nyomozók hat, összesen több mint 600 millió forint értékű ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, valamint 20 millió forintnyi készpénzt foglaltak le.

A bűnbanda felszámolásán több mint 100 pénzügyőr dolgozott.

A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztést is kaphatnak - közölte NAV.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Fontos adatra várnak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?
Pénzcentrum
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility