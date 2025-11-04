  • Megjelenítés
Dúl a harc Elon Musk giganikus fizetése miatt: a világ legnagyobb alapja nemet mondott
Dúl a harc Elon Musk giganikus fizetése miatt: a világ legnagyobb alapja nemet mondott

Portfolio
Norvégia szuverén vagyonalapja bejelentette, hogy a Tesla e heti közgyűlésén Elon Musk javadalmazási csomagja ellen voksol.

A világ legnagyobb állami vagyonalapja kedden közölte, hogy nem támogatja a Tesla vezérigazgatójának tervezett, 1 000 milliárd dollár értékű részvényjuttatást tartalmazó kompenzációs csomag jóváhagyását. A vállalat befektetői november 6-án döntenek vélhetően minden idők legnagyobb vezérigazgatói javadalmazásáról, amelyet a kritikusok túlzónak tartanak.

A norvég alap eddig a legnagyobb, Teslán kívüli részvényes, amely nyilvánosan jelezte szavazási szándékát.

A következő legnagyobb ilyen befektető, a Baron Capital, hétfőn bejelentette, hogy támogatja Musk fizetési csomagját. A legnagyobb intézményi tulajdonosok, köztük a BlackRock, a Vanguard és a State Street, egyelőre nem hozták nyilvánosságra álláspontjukat.

A tanácsadó ISS és a Glass Lewis egyaránt a csomag elutasítását javasolta. Indoklásuk szerint a juttatás túlméretezett, részfeladatok teljesítése esetén is magas kifizetéseket eredményezhet, és felhígíthatja más részvényesek tulajdonrészét. Mindkét szervezet ellenezte a tavalyi, a 2018-as, 56 milliárd dolláros csomagról tartott részvényesi szavazást is, amelyet a Tesla kisbefektetői elsöprő többséggel támogattak.

Az ellenvetések ellenére a mostani csomag szinte biztosan átmegy, mert széles körű befektetői támogatást élvez.

Emellett egy, a Tesla texasi székhelyváltása nyomán tavaly hatályba lépett törvény lehetővé teszi, hogy Musk saját részvénycsomagjával is szavazzon, ami körülbelül 13,5%-os szavazati erőt jelent.

A Tesla igazgatósága a jóváhagyás mellett kampányol. Robyn Denholm elnök a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Musk távozhat a cégtől, ha a részvényesek elutasítják az ajánlatot. Bár a csomag tíz év alatt akár 1 000 milliárd dollár értékű részvényt biztosíthat, a kiosztáskor érvényes költség levonása miatt Musk számára a tényleges érték alacsonyabb lehet; a Reuters számítása szerint legfeljebb 878 milliárd dollár.

Noha elismerjük a Musk úr víziójához köthető jelentős értékteremtést, aggályosnak tartjuk a juttatás teljes nagyságát, a felhígulást és a kulcsember-kockázat kezelésének hiányát – összhangban az igazgatói javadalmazásról vallott nézeteinkkel

– írta a Norges Bank Investment Management a honlapján.

Az alap a Tesla hetedik legnagyobb tulajdonosa; 1,12%-os részesedése mintegy 17 milliárd dollárt ér. Korábban is a "nem" mellett szavazott Musk javadalmazási terveire, amire a vezérigazgató élesen reagált, és visszautasított egy oslói konferenciára szóló meghívást. Több csoport is próbálta – eddig sikertelenül – megakadályozni a rekordösszegű kifizetéseket, köztük a 2018-as, 56 milliárd dolláros csomagot, amelyet a befektetők tavaly újra jóváhagytak; jogi eljárások ugyanakkor még folyamatban vannak.

Az NBIM kedden azt is jelezte, hogy a három újraválasztásra jelölt Tesla-igazgató közül kettő ellen szavaz. Nem támogatják a régóta a testületben ülő Kathleen Wilson-Thompson és Ira Ehrenpreis újraválasztását, miközben kiálltak Joe Gebbia mellett, aki 2022-ben csatlakozott. A 2 100 milliárd dolláros norvég alap a Tesla általános részvényjuttatási tervét is ellenzi, amely minden alkalmazottra kiterjedne, és amelyet az igazgatóság Musk javára is felhasználhat.

A Tesla szerint a vezérigazgató semmit sem keresne, ha a vállalat piaci értéke nem nőne számottevően.

A maximális juttatás csak akkor járna, ha a társaság több mérföldkövet is teljesít, beleértve a 8 500 milliárd dolláros piaci érték elérését, ami közel hatszoros növekedés lenne.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

