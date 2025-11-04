Dúl a harc Elon Musk giganikus fizetése miatt: a világ legnagyobb alapja nemet mondott

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A világ legnagyobb állami vagyonalapja kedden közölte, hogy nem támogatja a Tesla vezérigazgatójának tervezett, 1 000 milliárd dollár értékű részvényjuttatást tartalmazó kompenzációs csomag jóváhagyását. A vállalat befektetői november 6-án döntenek vélhetően minden idők legnagyobb vezérigazgatói javadalmazásáról, amelyet a kritikusok túlzónak tartanak.
A norvég alap eddig a legnagyobb, Teslán kívüli részvényes, amely nyilvánosan jelezte szavazási szándékát.
A következő legnagyobb ilyen befektető, a Baron Capital, hétfőn bejelentette, hogy támogatja Musk fizetési csomagját. A legnagyobb intézményi tulajdonosok, köztük a BlackRock, a Vanguard és a State Street, egyelőre nem hozták nyilvánosságra álláspontjukat.
A tanácsadó ISS és a Glass Lewis egyaránt a csomag elutasítását javasolta. Indoklásuk szerint a juttatás túlméretezett, részfeladatok teljesítése esetén is magas kifizetéseket eredményezhet, és felhígíthatja más részvényesek tulajdonrészét. Mindkét szervezet ellenezte a tavalyi, a 2018-as, 56 milliárd dolláros csomagról tartott részvényesi szavazást is, amelyet a Tesla kisbefektetői elsöprő többséggel támogattak.
Az ellenvetések ellenére a mostani csomag szinte biztosan átmegy, mert széles körű befektetői támogatást élvez.
Emellett egy, a Tesla texasi székhelyváltása nyomán tavaly hatályba lépett törvény lehetővé teszi, hogy Musk saját részvénycsomagjával is szavazzon, ami körülbelül 13,5%-os szavazati erőt jelent.
A Tesla igazgatósága a jóváhagyás mellett kampányol. Robyn Denholm elnök a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Musk távozhat a cégtől, ha a részvényesek elutasítják az ajánlatot. Bár a csomag tíz év alatt akár 1 000 milliárd dollár értékű részvényt biztosíthat, a kiosztáskor érvényes költség levonása miatt Musk számára a tényleges érték alacsonyabb lehet; a Reuters számítása szerint legfeljebb 878 milliárd dollár.
Noha elismerjük a Musk úr víziójához köthető jelentős értékteremtést, aggályosnak tartjuk a juttatás teljes nagyságát, a felhígulást és a kulcsember-kockázat kezelésének hiányát – összhangban az igazgatói javadalmazásról vallott nézeteinkkel
– írta a Norges Bank Investment Management a honlapján.
Az alap a Tesla hetedik legnagyobb tulajdonosa; 1,12%-os részesedése mintegy 17 milliárd dollárt ér. Korábban is a "nem" mellett szavazott Musk javadalmazási terveire, amire a vezérigazgató élesen reagált, és visszautasított egy oslói konferenciára szóló meghívást. Több csoport is próbálta – eddig sikertelenül – megakadályozni a rekordösszegű kifizetéseket, köztük a 2018-as, 56 milliárd dolláros csomagot, amelyet a befektetők tavaly újra jóváhagytak; jogi eljárások ugyanakkor még folyamatban vannak.
Az NBIM kedden azt is jelezte, hogy a három újraválasztásra jelölt Tesla-igazgató közül kettő ellen szavaz. Nem támogatják a régóta a testületben ülő Kathleen Wilson-Thompson és Ira Ehrenpreis újraválasztását, miközben kiálltak Joe Gebbia mellett, aki 2022-ben csatlakozott. A 2 100 milliárd dolláros norvég alap a Tesla általános részvényjuttatási tervét is ellenzi, amely minden alkalmazottra kiterjedne, és amelyet az igazgatóság Musk javára is felhasználhat.
A Tesla szerint a vezérigazgató semmit sem keresne, ha a vállalat piaci értéke nem nőne számottevően.
A maximális juttatás csak akkor járna, ha a társaság több mérföldkövet is teljesít, beleértve a 8 500 milliárd dolláros piaci érték elérését, ami közel hatszoros növekedés lenne.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
84 évesen elhunyt Dick Cheney, az USA 46. alelnöke
Élete végéig megosztó személy maradt.
Gerendai Károly vezeti újra a Szigetet, megvan az időpont is
Augusztus 11. és 15. között rendezik meg.
Támadást indított Oroszország a Dunánál – Riadóztatni kellett a NATO vadászgépeit
Az F-16-osok és a Typhoonok kaptak engedélyt a beavatkozásra.
Hiánycikk az építőiparban a szektorokon átívelő tudásmegosztás, pedig nagyon kéne
A mesterséges intelligencia felelős használata is kulcs lesz a sikerhez.
Peking ultimátumot adott a holland kormánynak: világszintű válság fenyeget
Nem sikerül megegyezni a feleknek.
Miközben a Revolut új autópályát épít, a bankok egy milliós forgalmú sztrádát újítanak fel éppen
Dübörög a Portfolio Banking Technology 2025 konferenciája.
Itt vannak a Zwack legfrissebb számai!
Eredményes második negyedévet zárt a vállalat.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?