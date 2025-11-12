A Waberer’s erős, minőségében is javuló harmadik negyedévet hozott: nőtt a bevétel, és tágultak a marzsok, miközben a biztosítási üzlet stabilan termeli a profitot, a logisztikában pedig érezhetően javult a hatékonyság. A gyorsuló pénztermelésnek köszönhetően csökkent a tőkeáttétel, a menedzsment pedig tartja az éves, 50 millió eurót meghaladó EBIT-célt. A társaság 14 órától sajtótájékoztatót tart, melynek legfontosabb üzeneteivel frissítjük a cikket.

Folytatódott a növekedés

A Waberer’s harmadik negyedéve nemcsak a számokban erős, hanem a minőségében is meggyőző: a 205,4 millió eurós konszolidált árbevétel 7,8 százalékos bővülést jelent, a 27,3 millió eurós EBITDA 11,9 százalékos emelkedést, a 12,4 millió eurós EBIT pedig 23,3 százalékos ugrást mutat év/év alapon.

A nettó eredmény 11,2 millió euróra duplázódott, nem realizált árfolyamhatás nélkül 7,3 millió euróra nőtt (+39%), miközben a gördülő 12 havi EBITDA 116 millió euróra hízott, és a nettó tőkeáttétel 1,3-szorosra csökkent.

A menedzsment ennek fényében fenntartja az egész évre kommunikált, 50 millió eurót meghaladó konszolidált EBIT-várakozást.

A nagy kép az, hogy a cégcsoport egyszerre tudta feljebb tolni a profitabilitást és erősen javítani a pénzügyi profilján: az EBITDA-marzs 13,3 százalékra nőtt (Q3 2024: 12,8%), az EBIT-marzs 6,1 százalék (Q3 2024: 5,3%), a nettó profitmarzs pedig 5,4 százalék lett (Q3 2024: 2,8%), miközben a flotta és a létszám enyhén mérséklődött, a raktárkapacitás viszont nőtt – a mix tehát egyértelműen a hatékonyabb, magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé tolódik.

A kilenchavi számok ugyanezt a képet erősítik: 602,8 millió euró bevétel mellett 85,6 millió euró EBITDA és 41,5 millió euró EBIT jött össze; ez 5, 19,5 illetve 41,3 százalékos bővülés.

Szegmensek

A szegmenskép árnyalja, mi hajtotta a negyedévet. A biztosítási üzlet – a Magyar Posta Biztosítók 2024 végi felvásárlása óta – a bevételi és eredménydinamika fő motorja.

A szegmens árbevétele 40 millió euróra ugrott (+94%), az EBIT 6,9 millió euró lett Q3-ban, kilenchavi alapon pedig 27,5 millió euró, ami 75 százalékos ugrás a bázishoz képest.

A nem-életbiztosítási terület kilenchavi szinten 86 százalékos nettó kombinált hányaddal dolgozik (a tavalyi 76 százalék után), az állományok és az állampapír-súlyos befektetési portfólió pedig konzervatív képet ad a tőkemegfelelés mellett (Gránit 289%, MPB 203%, MPÉB 304%). A menedzsment ugyanakkor jelzi: a negyedéves kárköltségek és IFRS-17 finomhangolások miatt a rövid távú volatilitás megmaradhat, ezért a YTD-trend informatívabb. Összességében a biztosítás erős, cash-generáló, ciklusálló lábként stabilizálja a csoport profilt.

A logisztikai szegmens 2025 harmadik negyedévében 165,4 millió eurós árbevételt ért el, ami 2,6%-os visszaesés 2024 azonos időszakához képest, ugyanakkor megegyezik az előző (Q2) negyedév bevételével; kilenchavi alapon 485,3 millió euró lett a topline, 5,3%-os mérséklődéssel.

A csökkenés döntően a nemzetközi fuvarozási üzletág lengyel egységénél (LINK) végrehajtott stratégiai fókuszváltás és flottaméret-optimalizáció következménye – ez a nemzetközi tevékenységnél nagyjából 12%-os járműszám-csökkenésnek felel meg –, valamint az inhouse logisztikai ügyfélportfólió átrendeződéséhez köthető. E hatásokat ugyanakkor érdemben ellensúlyozta a hulladék-logisztikai feladatok felfutása, a „harmadik fél” számára végzett raktárfejlesztések bővülő árbevétele, továbbá a szerb leányvállalat (MDI) 2025 áprilisától kezdődő teljes konszolidációja, illetve a magyarországi központú nemzetközi üzlet erősödése. A bevételi mixben a szerződéses logisztika 9,5%-kal nőtt 69,5 millió euróra, miközben a nemzetközi fuvarozás 7,6%-kal 102,1 millió euróra csökkent; a vasúti logisztikával foglalkozó PSP Csoport árbevétele a konszolidációs szabályok miatt nem jelenik meg a szegmens számaiban.

A profitabilitás ugyanakkor látványosan javult.

A bruttó fedezet (értékcsökkenés nélkül) 36,7 millió euróra emelkedett (+2,7%), a kumulált érték pedig 99,3 millió euró (+6%). A szegmens EBIT-je 5,5 millió eurót ért el a negyedévben, ami 53,4%-os év/év növekedés; kilenchavi alapon 14,0 millió euró az eredmény, ami 0,3 millió eurós javulás.

A nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás negyedéves EBIT-je 0,8 millió euró volt, 2,6 millió euróval meghaladva a bázist, míg a szerződéses logisztika 4,8 millió eurós EBIT-je 0,7 millióval maradt el tavalyitól, de illeszkedik a 2025-ös negyedévek átlagához. Összességében a 2025-ös javuló eredményesség a lengyel leány stratégiai váltásának, az év első felében akvirált személyszállítási tevékenység pozitív hozzájárulásának és a 3. feles raktárfejlesztési üzlet magasabb hozzáadott értékének az eredője: a volumenek mérséklődése ellenére a portfólió áthangolása marzsban és EBIT-ben is kézzelfogható előrelépést hozott.

Eladósodottság és cash flow

Pénzügyi oldalról a negyedév egyik legfontosabb üzenete a masszív pénztermelő képesség és az ebből fakadó gyors adósságleépülés. A nettó pénzügyi eladósodottság 155,8 millió euróra csökkent (2024 vége: 236,7 millió), a nettó tőkeáttétel 1,3-szoros, és a készpénzállomány növekedése döntően az egyszeri díjas életbiztosítási termékek sikeres értékesítéséből érkezett az év első felében. A menedzsment ugyanakkor tisztán beszél a „látszat-leverage” kockázatáról: ha a biztosítói készpénzállományt hosszabb lejáratú értékpapírokba csoportosítják át, az kikerül a nettó adósság konszolidált definíciója alól – ilyen alternatív nézőpontból a nettó eladósodottság 240 millió euró, a nettó tőkeáttétel pedig 2,1-szeres lenne. Ez fontos értelmezési keret a tőkeprofil megítéléséhez, még ha a jelenlegi likviditási helyzet kényelmes is.

A működési cash-flow negyedéves ugrása szintén a biztosítói portfólió dinamikáját tükrözi: az üzemi pénzáramlás a biztosítástechnikai tartalékok változásán és a forgótőke-pozitívumon keresztül igen erős lett, miközben a befektetési cash-flow-t az értékpapír-vásárlások vitték mínuszba. A CAPEX visszafogott, a raktár- és logisztikai fejlesztések fókuszáltan futnak. A képlet lényege, hogy a biztosítási láb bevonásával a Waberer’s szabad cash-flow generálása lényegesen gyorsult, miközben a logisztikában a hatékonysági lépések (portfólió- és tendermix) javuló marzsszintet ígérnek.

Stratégia

Stratégiai térfélen a vállalat tovább építi a „multimodális + magasabb hozzáadott értékű” ökoszisztémát.

A szlovákiai Zohorban megnyitott 20 ezer négyzetméteres raktár kifejezetten autóipari ügyfelekre optimalizált,

a Budapest Airporttal kötött megállapodás a légiáru-logisztikát erősíti,

a KTZ Express-szel aláírt együttműködés pedig a közép-magyarországi intermodális terminál és a Transzkaszpi útvonal európai elosztó szerepének megalapozását célozza.

Ezek a lépések illeszkednek ahhoz a törekvéshez, hogy a cég a ciklikusabb közúti fuvar mellé stabilabb, nagyobb hozzáadott értékű raktár-, légi- és vasúti kompetenciákat tegyen – azaz a bevételi mixet és a ciklusállóságot csoportszinten javítsa.

Kockázati oldalon elsősorban két aspektusra érdemes figyelni. Az egyik a biztosítás negyedéves volatilitása: a kárköltségek szezonalitása és az IFRS-17 elszámolás miatti finomhangolások miatt az időszakos ingadozás megmaradhat; a menedzsment ezért is javasolja a YTD-számok értelmezését. A másik a logisztikai keresleti háttér: az európai ipari termelés vegyes, a Waberer’snél azonban a tendereredmények, a szerződéses logisztika és a raktárfejlesztési üzletág eddig ellensúlyozta a nemzetközi fuvarozás volumeningadozásait.

Összességében a harmadik negyedév üzenete az, hogy a Waberer’s diverzifikáltabb, ellenállóbb üzleti profilt épített, amely egyszerre tudja feljebb tolni a marzsokat és csökkenteni a látszólagos tőkeáttételt. A biztosítás stabilizáló pillérként viselkedik, a logisztika pedig a kapacitás- és ügyfélmix finomhangolásával nagyobb hatékonyságot ér el.

Mindez megalapozza az éves, 50 millió eurót meghaladó EBIT-cél teljesíthetőségét.

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

A jelentés után a Waberer's árfolyama stagnál, míg idén 42,4 százalékot emelkedett.

