Flottakezelés az AutoWallis mobilitási ökoszisztémában: pár perces utaktól az évekig tartó szerződésekig
Gazdaság

Flottakezelés az AutoWallis mobilitási ökoszisztémában: pár perces utaktól az évekig tartó szerződésekig

Portfolio
Céges autóflottát építeni ma nem autóvásárlási kérdés, hanem üzleti kockázatkezelés: az AutoWallis integrált flottamegoldása ezért az aktuális feladathoz igazítja az autót - nem pedig fordítva. Operatív lízing, egységes márkaszerviz‑sztenderdek és átlátható folyamatok teszik kiszámíthatóvá a teljes életciklus‑költséget, miközben a bérleti díj költségként realizálódik és az áfa visszaigényelhető. A wigo fleet, a SIXT és a wigo carsharing egységesen biztosít skálázható kapacitást a néhány perces utaktól akár az 5 éves szerződésekig. A közvetlen, importőri csatornákhoz való hozzáférés, a gördülékenyebb csereautó‑opció és az előre ütemezett karbantartás együtt csökkentik a kockázatokat és növelik az üzletmenet biztonságát. A több hajtásláncot lefedő portfólió pedig előrelépést jelenthet a környezetvédelmi célok teljesítése felé is.

Minden mobilitási igényhez és használati profilhoz megfelelő autót kínálni – ez a vállalati mobilitás sztenderje. Az AutoWallis skálázható, márkákon és hajtásláncokon átívelő portfóliója a legtöbb igényt képes kiszolgálni, a cégcsoporton belülről is: városi futárflottához kis fogyasztású, kompakt modellek; országjáró értékesítői csapatnak kényelmes, biztonságos középkategória; vezetői használatra reprezentatív prémium; nehéz terhelésre vagy speciális beépítésekhez pedig megfelelő haszonjárművek, néhány napra csereautó lehetőségként pedig elérhető a bármikor igénybe vehető carsharing szolgáltatás. A paletta

a belső égésűtől a plug-in hibriden át a tisztán elektromosig terjed, így nem csupán a jelen feladataira, hanem a vállalatok dekarbonizációs céljaira is megoldást nyújthat.

Nem venni, nem pénzügyi lízingelni, hanem bérelni

Bár a hazai vállalatok nagy része számára ismert az operatív lízing vagy másnéven tartós bérlet fogalma, érdemes jobban is elmélyedni a konstrukció előnyeiben. Míg egy pénzügyi lízingszerződés (legyen az nyílt- vagy zártvégű) esetében a vállalat valójában hitelt vesz fel a lízingcégtől és törleszti annak tőkerészét és kamatait, addig az operatív lízing vagy tartós bérlet során nem alakul ki a flottakezelő és a vállalat között ilyen jogviszony. Pusztán hosszabb távú bérlésről van szó, amelynek keretében meghatározott számú és típusú autót bérel egy adott időtartamra a vállalat.

A kiválasztott szolgáltatási csomagtól függően, teljeskörű flottamenedzsment esetén az autókat klasszikus értelemben a flottakezelő tartja fent, ő intézi a beszerzést, üzembe helyezést, szervizeli, gondoskodik a gumicseréről, ha káresemény történik, szintén a flottakezelő intézi az adminisztrációt, illetve csereautó biztosítását. Lehetőség van alap szolgáltatáscsomag választására is, ebben az esetben kizárólag a finanszírozást, üzembe helyezési teendőket és díjakat, adókat, biztosításokat és belföldi segélyszolgálat díját tartalmazza a szerződéses konstrukció. Az elszámolás költségként jelentkezik a vállalatnál, a havi díj áfa tartalma pedig a használat jellegétől függően akár teljes mértékben visszaigényelhető. A konstrukció kiszámíthatóbb és a flotta bármikor szabadon bővíthető, módosítható – a szerződésnek megfelelően –, ha olyan feladatokat kell ellátnia, amit korábban nem.

Mindig a célnak megfelelőt

A mobilitási igények pontos megismerése létfontosságú a konkrét kategóriák és azon belül a megfelelő modellek kiválasztásához. Egész napos autópályázáshoz alacsony fogyasztású dízel-, rövidtávú városi áruterítéshez elektromos-, míg vegyes használathoz plug-in hibrid hajtáslánc felelhet meg leginkább. A járműpark a prémium modellektől egészen az alacsonyabb havidíjú kishaszonjárművekig vagy üzletkötői autókig terjedhet.

Minél nagyobb egy flottában a választék, értelemszerűen annál többféle mobilitási igényt tud kiszolgálni.

Az adott modellek havidíj ellenében kerülnek a cég használatába, ennek ára több összetevőből áll: a teljes életciklus költségét és rendelkezésre állását végső soron a beszerzési költség, a maradványérték, és az üzemeltetés határozza meg. Itt mutatkozik meg elsőként az AutoWallis nagy versenyelőnye: az értéklánc minden pontján a piac meghatározó szereplője: autóimportőr, kereskedő, flottakezelő, carsharing szolgáltató, márkaszervíz és használtautó-kereskedő is egyben. Éppen ezért

rugalmasan tud átlátható, stabil és kiszámítható szolgáltatást biztosítani a folyamat minden lépésénél.

Az üzemeltetés során derülnek ki igazán az AutoWallis márkaszerviz-hálózatának és szolgáltatási lefedettségégének előnyei. Márkaszerviz környezetben zajló karbantartásokkal kiszámíthatóbb a költség, jobban védhető a garancia és hitelesebb a szerviztörténet. A wigo fleet ügyfelei számára ez nem pusztán kényelmi faktor: a gördülékenyebb időpontfoglalás, a csereautó-menedzsment és az országos lefedettség együtt minimalizálja az állásidőt, ami komoly anyagi megtakarítással is járhat.

A flottamenedzserek nem tüzet oltanak, hanem átgondoltan előre terveznek.

A márkaszerviz-hálózat sztenderdjei, az egységes folyamatok és az AutoWallis háttér nyújtotta pénzügyi és üzemeltetési stabilitás olyan kiszámíthatóságot adhatnak, amelyek például a konstrukciók közötti döntés esetében kiemelten fontos lehetnek. Közismert, hogy egy váratlan javítás, egy alkatrészhiány vagy egy csúszó átadás dominóhatást indíthat el a mindennapi üzletmenetben. A csoportméretből fakadó beszerzési kapacitás és logisztika, a gyári csatornákhoz való közvetlen hozzáférés és a szabványosított SLA-k (szolgáltatási szint megállapodás) együttesen tompítják ezeket a kockázatokat. Más szóval nemcsak jó autót kap az ügyfél, hanem előre kalkulálható üzemeltetést is.

Sziget helyett ökoszisztéma

A vállalat erőssége az integrált mobilitási megközelítés. A flottaszolgáltatás nem elszigetelt terület a vállalaton belül, hanem a kínált mobilitási megoldások egyik eleme. Az AutoWallis ökoszisztéma képes egy kézből adni mindazt, amit a vállalatok igényelnek:

wigo carsharing megoldást néhány perctől akár 3 napig, rövid- és középtávú autóbérlést a SIXT-tel 3 naptól 1 évig, valamint klasszikus flottakezelést a wigo fleet-tel 1-től 5 évig.

E három pillér kombinálásával az igény nem az autóhoz igazodik, hanem a mobilitási forma igazodik az igényhez. Ha szezonális a terhelés, nem kell fölöslegesen álló eszközöket finanszírozni; ha projektre kell plusz kapacitás, rugalmasan rá lehet emelni; ha pedig tartós jelenlét szükséges, a hosszú távú flottaszerződés biztosítja a legideálisabb használatot.

Konkrét példával élve: egy országos lefedettségű szolgáltató hétköznapokon állandóan úton lévő kollégákkal dolgozik, hétvégén viszont a járművek fele pihen. Ilyenkor az autóflotta gerincét 1–5 éves flottaszerződések adják, a csúcsidőszakokra pedig a SIXT 3 naptól 1 évig terjedő rugalmas bérleteivel lehet kapacitást emelni. Ha pedig városi, rövidtávú feladat bukkan fel – például egy sürgős kiszállítás vagy több egymást követő rövid tárgyalás –, a carsharing percek alatt bevethető, adminisztráció nélkül, applikációval pár kattintással. Az eredmény: magas rendelkezésre állás, alacsony holtidő, és pontosan ott keletkező költség, ahol az valóban értéket termel.

A cikk megejelenését a wigo támogatta.

Címlapkép forrása: wigo

PR cikk

Trader

Fórum

