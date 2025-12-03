  • Megjelenítés
Történelmi mélyponton Ázsia idei leggyengébb devizája
Deviza

Történelmi mélyponton Ázsia idei leggyengébb devizája

Portfolio
Az indiai rúpia szerdán történelmi mélypontra süllyedt: az USD/INR árfolyam 90 egység fölé emelkedett. A deviza leértékelődését a külkereskedelmi hiány emelkedése, a külföldi tőkekivonás, illetve a jegybanki beavatkozás hiánya miatt erősödő spekuláció fűti.

A rúpia ma napközben 90,29-es rekordot ütött a dollárral szemben, majd 90,19-en zárt, ami közel 0,4 százalékos napi gyengülést jelent.

A kereskedők szerint a visszafogott külkereskedelem, a romló befektetői bizalom, illetve a jegybanki beavatkozás hiánya tartósan nyomás alatt tartják Ázsia leggyengébben teljesítő devizáját.

USDINR
USDINR árfolyam alakulása 2025-ben.

A lejtmenet az indiai belső és külső fundamentumok kettéválására mutat rá. A GDP-növekedés a vártnál erősebb, ugyanakkor a büntető jellegű amerikai vámok és a gyenge tőkebeáramlás fokozzák az árfolyamra nehezedő nyomást. Az idén a rúpia 5,3 százalékot esett, ezzel 2022 óta a legmeredekebb éves visszaesés felé tart, és jelenleg a legrosszabbul teljesítő ázsiai deviza.

A gyengülés azért nem okoz álmatlan éjszakákat

Még több Deviza

Új csúcsra tört ma reggel a forint!

Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?

"Az USA problémái jövőre Európába is átgyűrűzhetnek" - figyelmeztet az EKB döntéshozója

– mondta V. Anantha Nageswaran, India vezető gazdasági tanácsadója, hozzátéve, hogy az árfolyam emelkedése egyelőre nem hat az inflációra, a deviza pedig 2026-ban magára találhat.

Lassuló külkereskedelem

Minden nap, amikor nincs kereskedelmi megállapodás, a kereskedelmi hiányból és a kiáramlásokból fakadó devizaigény egyre feljebb tolja az USD/INR-t, miközben a devizakínálat vékony és rendszertelen. A külföldi befektetők türelme is fogy: októberben volt ugyan egy hónap nettó tőkebeáramlás, de azóta – új hírek híján – a folyamat kifulladt

– mondta Joey Chew, a HSBC szingapúri Ázsia-devizapiaci kutatásának vezetője.

A külföldi befektetők idén mintegy 17 milliárd dollárt vontak ki az indiai részvénypiacról, miközben a nettó közvetlen tőkebefektetések és a külföldi kereskedelmi hitelek is gyengélkednek, tovább növelve a nyomást a rúpián. Szerdán a Nifty 50 indiai részvényindex 0,2 százalékot esett, a 10 éves referencia-állampapír hozama pedig 6,53 százalékra emelkedett.

Az elmúlt hónapokban India kereskedelmi mérlegének hiánya tágul, októberben pedig 40 milliárd dollár feletti rekordot ért el. A HDFC Bank arra számít, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya az idei pénzügyi évben a GDP mintegy 1,1 százaléka közelében alakul, miközben a fizetési mérleg hiányban marad.

Kapcsolódó cikkünk

Trump nem viccel: újabb 25%-os vám Indiára

Trump üzenete egyértelmű: ne számítson sok jóra ez az ország

Trump bejelentette: jöhet a fordulat a kereskedelmi háborúban

Váratlan fordulat: Trump narratívát váltott az indiai olajvásárlások ügyében

India gyenge makroképe elkerülhetetlenné teszi a gyenge devizateljesítményt; számos adatpont romlott mostanában – emelkedő kereskedelmi mérleghiány, lassuló nominális GDP-növekedés, gyenge külföldi tőkebefektetés (FDI) és a külföldiek hazai részvényeladásai

– mondta Sat Duhra, a Janus Henderson Investors portfóliómenedzsere Szingapúrban.

Befektetők és bankárok szerint érdemi enyhülést az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalások áttörése hozhatna; ezek azonban hónapok óta elakadtak. "Minél tovább húzódik a megállapodás, annál tovább marad a nyomás a rúpián" – mondta Sakshi Gupta, a HDFC Bank vezető közgazdásza, aki a következő negyedévben 92–93-as USD/INR-sávot vár.

Korlátozott jegybanki beavatkozás, erősödő spekuláció

A makrogazdasági ellenszél hatását a spekuláció jelei is felerősítik: emelkednek a dollár/rúpia leszállítás nélküli határidős (NDF) árfolyamok és nő az importőrök dollárkereslete.

A viszonylag visszafogott jegybanki beavatkozás – és az, hogy a központi bank nem próbálja agresszíven visszanyomni a dollár/rúpia árfolyamát – tovább bátorítja a spekulánsokat

– tette hozzá egy névtelenséget kérő szingapúri bankár.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility