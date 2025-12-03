Történelmi mélyponton Ázsia idei leggyengébb devizája

A rúpia ma napközben 90,29-es rekordot ütött a dollárral szemben, majd 90,19-en zárt, ami közel 0,4 százalékos napi gyengülést jelent.
A kereskedők szerint a visszafogott külkereskedelem, a romló befektetői bizalom, illetve a jegybanki beavatkozás hiánya tartósan nyomás alatt tartják Ázsia leggyengébben teljesítő devizáját.
A lejtmenet az indiai belső és külső fundamentumok kettéválására mutat rá. A GDP-növekedés a vártnál erősebb, ugyanakkor a büntető jellegű amerikai vámok és a gyenge tőkebeáramlás fokozzák az árfolyamra nehezedő nyomást. Az idén a rúpia 5,3 százalékot esett, ezzel 2022 óta a legmeredekebb éves visszaesés felé tart, és jelenleg a legrosszabbul teljesítő ázsiai deviza.
A gyengülés azért nem okoz álmatlan éjszakákat
– mondta V. Anantha Nageswaran, India vezető gazdasági tanácsadója, hozzátéve, hogy az árfolyam emelkedése egyelőre nem hat az inflációra, a deviza pedig 2026-ban magára találhat.
Lassuló külkereskedelem
Minden nap, amikor nincs kereskedelmi megállapodás, a kereskedelmi hiányból és a kiáramlásokból fakadó devizaigény egyre feljebb tolja az USD/INR-t, miközben a devizakínálat vékony és rendszertelen. A külföldi befektetők türelme is fogy: októberben volt ugyan egy hónap nettó tőkebeáramlás, de azóta – új hírek híján – a folyamat kifulladt
– mondta Joey Chew, a HSBC szingapúri Ázsia-devizapiaci kutatásának vezetője.
A külföldi befektetők idén mintegy 17 milliárd dollárt vontak ki az indiai részvénypiacról, miközben a nettó közvetlen tőkebefektetések és a külföldi kereskedelmi hitelek is gyengélkednek, tovább növelve a nyomást a rúpián. Szerdán a Nifty 50 indiai részvényindex 0,2 százalékot esett, a 10 éves referencia-állampapír hozama pedig 6,53 százalékra emelkedett.
Az elmúlt hónapokban India kereskedelmi mérlegének hiánya tágul, októberben pedig 40 milliárd dollár feletti rekordot ért el. A HDFC Bank arra számít, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya az idei pénzügyi évben a GDP mintegy 1,1 százaléka közelében alakul, miközben a fizetési mérleg hiányban marad.
India gyenge makroképe elkerülhetetlenné teszi a gyenge devizateljesítményt; számos adatpont romlott mostanában – emelkedő kereskedelmi mérleghiány, lassuló nominális GDP-növekedés, gyenge külföldi tőkebefektetés (FDI) és a külföldiek hazai részvényeladásai
– mondta Sat Duhra, a Janus Henderson Investors portfóliómenedzsere Szingapúrban.
Befektetők és bankárok szerint érdemi enyhülést az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalások áttörése hozhatna; ezek azonban hónapok óta elakadtak. "Minél tovább húzódik a megállapodás, annál tovább marad a nyomás a rúpián" – mondta Sakshi Gupta, a HDFC Bank vezető közgazdásza, aki a következő negyedévben 92–93-as USD/INR-sávot vár.
Korlátozott jegybanki beavatkozás, erősödő spekuláció
A makrogazdasági ellenszél hatását a spekuláció jelei is felerősítik: emelkednek a dollár/rúpia leszállítás nélküli határidős (NDF) árfolyamok és nő az importőrök dollárkereslete.
A viszonylag visszafogott jegybanki beavatkozás – és az, hogy a központi bank nem próbálja agresszíven visszanyomni a dollár/rúpia árfolyamát – tovább bátorítja a spekulánsokat
– tette hozzá egy névtelenséget kérő szingapúri bankár.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
