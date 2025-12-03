  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat Donald Trump hátsó kertjében – Rossz lóra tett a Fehér Ház ura?
Portfolio
A vasárnap tartott hondurasi elnökválasztás beérkező eredményei alapján Salvador Nasralla átvette a vezetést a Donald Trump amerikai elnök által hangzatosan támogatott Nasry Asfura előtt - írja a BBC.

Noha korábban még nem ő vezette a mezőnyt, közel 80%-os feldolgozottság mellett immár

  • a volt tévésztár és egykori alelnök, a centrista Liberális Párt színeiben induló Salvador Nasralla került az élre, aki voksok 40,35%-át szerezte meg egyelőre.
  • A jobboldali Nemzeti Párt jelöltje, Nasry Asfura 0,8 százalékponttal kevesebbet, 39,55%-ot zsebelt be eddig.

    a 20 ezer szavazatnyi különbség rendkívül kicsi, de sorsdöntő lehet, hiszen nincs második forduló: a legtöbb voksot szerzett politikusból lesz Honduras következő elnöke.

  • Harmadik helyen a hatalmon lévő, szociáldemokrata Libre jelöltje, Rixi Moncada volt védelmi miniszter áll 19%-kal.

A főváros, Tegucigalpa korábbi polgármestereként szolgáló Asfura Nemzeti Pártja kitartóan állítja újságíróknak, hogy végül ők fognak nyerni, míg a magát negyedjére megmérettető Nasralla hétfőn arról számolt be: saját előrejelzéseik szerint ő fog győzedelmeskedni. A verseny mindenesetre rendkívül kiélezett.

Donald Trump amerikai elnök egyértelműen Asfura mögé állt be,

kilátásba helyezve a pénzügyi támogatások megvonását. Trump közölte, "ha nem ő nyer, az Egyesült Államok nem fogja kidobni a pénzt az ablakon", majd leszögezte:

Tito és én együtt tudunk dolgozni azon, hogy harcoljunk a narkokommunisták ellen, és megadjunk minden szükséges segítséget Honduras népének.

Trump emellett a választási eredmények hétfőn megakadt közzétételét látván csalást kezdett emlegetni, mondván,

úgy tűnik, Honduras "megpróbálja megváltoztatni az elnökválasztás eredményét", és leállítani a számlálást.

Ha ezt megteszik, annak súlyos következményei lesznek!

- írta Trump a Truth Socialön.

Josué Murillo hondurasi politikai elemző szerint a Fehér Ház hozzáállása a hidegháború idején megszokott stílust idézi.

Egyetlen kormány sem jöhet ide, és kezelhet minket banánköztársaságként. Ez tiszteletlenség. [...] Amikor Donald Trump megmondja, kit válasszunk, az sérti a nemzeti önrendelkezésünket, és a választásainkra is kihat

- fejtette ki a BBC-nek Murillo.

Függetlenül attól, hogy végül győz-e trump favoritja, egy hondurasi politikai szereplő már bizton ünnepel.

Hétfőn Juan Orlando Hernández volt elnök szabadon távozhatott egy amerikai börtönből, miután csak egy évet kellett letöltenie abból a 45 éves büntetésből, amit több mint 400 tonna kokain csempészésére irányuló összeesküvés miatt szabott ki rá egy manhattani szövetségi bíróság 2022-ben.

Az Asfura párttársának számító, 2014 és 2022 között hatalmon lévő

Hernández azért szabadulhatott, mert elnöki kegyelmet kapott Trumptól.

A BBC szerint Hernández elítélését a legtöbb hondurasi az igazságszolgáltatás ritka pillanataként élte meg, hiszen a kiterjedt korrupció miatt rendkívül nehéz a politikai elit felelősségre vonásra. Trump ezzel szemben azt állította, "a hondurasiak szerint [Hernández] csak be lett mártva, és ez szörnyű dolog volt."

Az ügyészség szerint Hernández alatt Honduras lényegében narkóállamként működött.

Hernández felesége "valóra vált álomként" írta le férje szabadulását, és azt mondta, hogy a drogkereskedelemért elítélt volt elnök a "mélyállam" és a Biden-adminisztráció "politikailag motivált boszorkányüldözésének" áldozatává vált – mindezt annak ellenére, hogy a vádeljárást még Trump első elnöksége alatt indították, a per összerakásából pedig ügyészként Trump korábbi személyes ügyvédje, Emil Bove is kivette a részét. A volt first lady elismerte és megköszönte két Trump-közeli szereplő közbenjárását is a hondurasi exelnök ügyében, Roger Stone kampánystratégát és az egykori floridai kongresszusi képviselőt, Matt Gaetz-et említve.

