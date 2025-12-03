  • Megjelenítés
Magához tért az európai gazdaság
Portfolio
Az euróövezeti üzleti aktivitás novemberben két és fél éve nem látott szintre erősödött - derül ki a novemberi beszerzésimenedzser-indexekből.

A Hamburg Commercial Bank (HCOB) euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) az októberi 52,5 pontjról 52,8-ra emelkedett novemberben, így sorozatban a hatodik hónapja javult. A szolgáltatások indexe 53,0-ról 53,6 pontra nőtt, ami 2023 májusa óta a legmagasabb érték. Ebben szerepet játszott, hogy az új megrendelések volumene 18 havi csúcsra gyorsult.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint

a szolgáltatások egyértelműen magukra találtak, teljesítményük pedig ellensúlyozta a feldolgozóipar gyengélkedését.

Ennek köszönhetően novemberben az euróövezeti gazdasági teljesítmény is kissé gyorsabban bővült.

A legtöbb vizsgált ország növekedést mutatott. Írország vezette a sort, három és fél éve nem látott tempóval. Spanyolország a lassulás ellenére továbbra is erős maradt, Olaszország pedig 2023 áprilisa óta a legjobb ütemet hozta. Franciaországban 15 hónap után először bővült a magánszektor aktivitása, Németországban viszont az októberi, 29 hónapos csúcs után mérséklődött az ütem.

A feldolgozóipar nehézségei közben fennmaradtak:

a termelésnövekedés kilenchavi mélypontra lassult, az új megrendelések pedig kissé visszaestek. A foglalkoztatás összességében tovább nőtt, de a munkahelyteremtés üteme alig mérhetőre fékeződött. A szolgáltatásokban kitartott a munkaerőfelvétel, míg a feldolgozóipar április óta a legnagyobb mértékben csökkentette a létszámot.

Az üzleti bizalom kismértékben javult, ám továbbra is a hosszú távú átlag alatt maradt. A költségoldalon az inputárak nyolc hónapja nem látott tempóban emelkedtek, ugyanakkor a kibocsátási árak inflációja féléves mélypontra mérséklődött. De la Rubia szerint

a szolgáltatási árak inflációja számottevően gyengült, ami összhangban áll azzal, hogy az EKB a következő ülésén változatlanul hagyja a kamatokat.

Olaszországban a szolgáltatási szektor novemberben már a tizenkettedik egymást követő hónapban bővült, a 2023 áprilisa óta leggyorsabb ütemben. A HCOB szolgáltatási BMI 54,0-ról 55,0 pontra emelkedett, tovább távolodva az 50 pontos növekedési küszöbtől (várakozás: 54,0 pont).

Nils Müller, a Hamburg Commercial Bank közgazdásza szerint a javulást az új megrendelések megugrása alapozta meg, amelyek 2024 közepe óta a leggyorsabban nőttek. Az exportmegrendelések ugyanakkor ismét zsugorodtak. Egyes vállalatok tartós globális ellenszélről és az autóipar gyengeségéről számoltak be.

Franciaországban a szolgáltatások domináns ága a vártnál nagyobb mértékben bővült, és 15 hónapos csúcsot ért el, mivel az új megbízások lendületet vettek. A HCOB végleges szolgáltatási BMI-je 48,0-ról 51,4 pontra emelkedett. 2024 augusztusa óta az volt az első alkalom, hogy a mutató átlépte az 50 pontos határt és újra bővülést jelez.

Az összetett BMI is pozitív tartományba került: az októberi 47,7 pontról novemberben 50,4-re emelkedett, felülmúlva a 49,9 pontos előzetes becslést. A feldolgozóipari kibocsátás eközben tovább csökkent, növelve a különbséget a két ágazat között.

Végre némi pozitív hír. Több mint egy év után először nőtt a francia magánszektor kibocsátása. A feldolgozóipar azonban továbbra is fékezi az összteljesítményt, kilenc hónap óta a legmeredekebb visszaeséssel

– mondta Jonas Feldhusen, a Hamburg Commercial Bank közgazdásza. Hozzátette: a szolgáltatások élénkülése biztató, de még kérdéses, hogy tartós fordulatról vagy átmeneti javulásról van-e szó.

De la Rubia szerint a szolgáltatások várhatóan 0 százalék felett tartják a növekedést a negyedik negyedévben.

A lassulás hátterében a háztartások óvatos költekezése és a feldolgozóipari recesszió mélyülése áll. A felmérés gyengébb ütemű új megrendelés- és foglalkoztatásbővülést mutatott, az üzleti várakozások pedig öthavi mélypontra süllyedtek. Ugyanakkor a kereslet erős maradt: számos cég a vevői aktivitás élénkülését említette a növekedés fő hajtóerejeként.

Az új megrendelések további növekedése arra utal, hogy a szolgáltatási üzleti aktivitás az év utolsó hónapjában is bővül. A jövő évet tekintve a bővítő költségvetési politika, amely várhatóan magasabb beruházási volumenekkel is párosul, pozitív áthúzódó hatást gyakorolhat a szolgáltatásokra

– mondta de la Rubia.

A szolgáltatásokat és a feldolgozóipart együtt mérő kompozit BMI 53,9-ről 52,4 pontra mérséklődött novemberben, enyhe felülmúlva a várakozásokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

