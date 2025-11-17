Szünetel az Opus Global sajátrészvény-vásárlása

A negyedéves gyorsjelentés közzétételéig felfüggeszti a sajátrészvény-visszavásárlásokat az Opus Global.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Opus Global eseménynaptára szerint december 15-én teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a vállalat, így addig szünetel a sajátrészvény-vásárlás.

Az Opus április 8-án hirdette meg aktuális sajátrészvény-vásárlási programját, amelynek keretösszege 8 milliárd forint és legkésőbb 2026. április 30-ig tart. Legutóbb pénteken vett a budapesti tőzsdén saját részvényt az Opus, akkor 33,7 millió forint értékben vásárolt részvényeket.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ