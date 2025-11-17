Trump rábólintott, és ezzel kiszabadíthatta a legsúlyosabb vámfenyegetés szellemét a palackból

A republikánusok egy nagyon kemény szankciós jogszabályt terjesztenek elő minden olyan országgal szemben, amely üzletel Oroszországgal...nekem megfelel
- mondta Trump újságíróknak, amiről a Bloomberg számolt be.
A kijelentés fordulatot jelez, hiszen Trump eddig vonakodott támogatni a javaslatot, mert tárgyalásos úton akarta meggyőzni Vlagyimir Putyin orosz elnököt az orosz-ukrán háború befejezéséről, így a kezdeményezés a "fiókban maradt". Most viszont, ha az elnök is rábólint, a kétpárti támogatottság miatt jó eséllyel átmegy a szenátuson.
Miről van szó?
Republikánus és demokrata szenátorok áprilisban benyújtottak egy közös javaslatot, amely 500%-os vámot vetne ki azon országok teljes amerikai exportjára, amelyek nem mondanak le az orosz energiahordozó-importjukról. Októberben John Thune, a szenátus republikánus vezetője azt mondta, hogy készen áll szavazásra bocsátani Lindsey Graham dél-karolinai szenátor korábbi kezdeményezését.
A javaslat a nagyobb vásárlókat, például Indiát és Kínát célozta - legalábbis eddig:
lehet, hogy Irán is rákerül majd a listára
- tette hozzá Trump anélkül, hogy kifejtette volna mire is gondol pontosan.
Az Egyesült Államok így akar gazdasági nyomást gyakorolni Oroszországra, különösen abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Moszkva továbbra is csak az időt húzza. Bár a vámok közvetlenül nem az orosz exportot sújtanák, hanem azokat az országokat, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat, a hatás így is elérné a Kremlt, mivel a vásárlók rákényszerülhetnek az orosz energiahordozók piacának elhagyására, ami hosszabb távon súlyos bevételkiesést jelentene az orosz gazdaságnak - ezzel viszont Magyarország is könnyen célkeresztbe kerülhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
