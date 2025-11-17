A keleti nagyhatalom dimenziót ugrott a tengeri hadviselésben: jön a világ legnagyobb partraszálló hajója

Az elmúlt években Kína rohamosan zárkózik fel az Egyesült Államokhoz, hogy felépítse a világ legnagyobb haditengerészetét. A hadihajók számában Peking már megelőzte a nagy riválisát, de a merülőtonnában és a tűzerőben egyelőre még lemaradásban van. A hátrány ledolgozásának egyik újabb állomásához érkezett most a PLAN, ugyanis megindult a Szecsuán nevű Type 076-os tesztelése, ez semmilyen más nagyfedélzetű hadihajóhoz sem hasonlít. A legmodernebb, elektromágneses katapulttal (EMALS) is felszerelték, és a fedélzetén várhatóan a jövő hadviselését jelentő, pilóta nélküli GJ-11 típusú drónok is helyet fognak kapni.

A jármű maga nem jelent meglepetést, már évek óta ismert a keleti nagyhatalom terve, hogy egészen újszerű megközelítéssel bővíti a képességeit.

Az újdonságot az jelenti, hogy végre a tesztek közben is kiderül, hogy mire lehet képes a partraszálló támadóhajó, mivel eddig csak a dokkban állva volt látható. A Szecsuán viszont megkapta az 51-es hajótestszámot és ezzel kezdheti szelni a vizeket, megmutatva, hogy mire képes a gyakorlatban. Az elmúlt hetekben a fedélzeten látható felfestések jelezték, hogy jelentős előrelépés történt a jármű végső felszerelésének elhelyezésében.

A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a különleges elektromágneses katapultot már korábban tesztelték. Ez a rendszer ezért is különleges, mivel a világ haditengerészeteinél általános vélekedés, hogy ez jelenti a jövőt, de egyelőre eddig csak az Egyesült Államok és Kína mutatott be éles helyzetben is működő rendszert. Donald Trump amerikai elnök viszont azzal borzolta a kedélyeket, hogy a Pentagonnak inkább a hagyományos, de megbízhatónak tűnő gőzkatapulthoz kellene visszatérni. A Fucsien repülőgép-hordozó után a különleges, kétéltű rombolóhajón is felbukkanó technológia viszont azt mutatja, hogy a riválisban felmerülő dilemmák ellenére a PLAN ebben látja a jövőt.

A Szecsuán 263 méter hosszú és 43 méter széles, összesen 44 ezer tonnás vízkiszorítással bír. Különlegessége, hogy szokatlanul széles fedélzettel bír, más hasonló típusok (például a szintén kínai Type 075 vagy az Egyesült Államok Amerika-osztályú partraszálló hajója) ennél sokkal keskenyebbek. A TWZ megállapítása szerint ez a kialakítás egyáltalán nem véletlen, ugyanis nagy szerepet szánnak a repülési műveletekre. A fedélzeten vélhetően a legújabb GJ-11-es drónokat fogják elhelyezni, amelyek jelentősen növelhetik Peking kékvízi képességeit. A „Titokzatos Sárkány” névre keresztelt jármű hivatalos bemutatására szintén a közelmúltban került sor, amikor a drónt repülés közben mutatták be egy felvételen.

Címlapkép forrása: Pu Haiyang/VCG via Getty Images