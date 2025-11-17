1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Alexander Stubb finn államfő szerint tavaszig nem várható tűzszünet az orosz-ukrán háborúban, Európának ezért türelmesnek kell maradnia.

Hozzátette, reméli, hogy márciusig

elindul valami.

Stubb jó kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel, és az interjúban azt mondta, el tudja magyarázni neki, hogyan látja a harctéri helyzetet, vagy hogy hogyan kell kezelni Putyint.

Ha tíz ötletemből egyet elfogad, az már jó

- mondta a finn köztársasági elnök.

(The Kyiv Independent)