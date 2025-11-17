  • Megjelenítés
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Ukrajna és Oroszország megállapodott 1200 ukrán fogoly szabadon engedéséről, akik hamarosan hazatérhetnek. Ez azonban nem jelenti a feszültség enyhülését, hiszen Moszkva egyre erősebben támadja az ukrán fővárost, illetve az ukrán infrastruktúrát.
Hétfői tudósításunk

Hétfői hírfolyamunk erre a linkre kattintva olvasható:

Finn elnök: tavaszig biztos nem lesz tűzszünet

Alexander Stubb finn államfő szerint tavaszig nem várható tűzszünet az orosz-ukrán háborúban, Európának ezért türelmesnek kell maradnia.

Hozzátette, reméli, hogy márciusig

elindul valami.

Stubb jó kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel, és az interjúban azt mondta, el tudja magyarázni neki, hogyan látja a harctéri helyzetet, vagy hogy hogyan kell kezelni Putyint.

Ha tíz ötletemből egyet elfogad, az már jó

- mondta a finn köztársasági elnök.

(The Kyiv Independent)

Több pénzt kér drónokra az ukrán külügyminiszter

Több pénzt kért Ukrajna támogatóitól drónokra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap.

Az ukrán tárcavezető az X-en azt írta, Vlagyimir Putyin orosz elnök a háborút csak akkor fejezi be, ha elveszti azt az illúziót, hogy győzelmet arathat a harctéren, másrészt a háború folytatása többe kerül a háború lezárásánál.

A modern fegyverkezési verseny nem atomfegyverek, hanem olcsó drónok milliói körül forog

– tette hozzá a külügyminiszter.

Aki a gyártást gyorsabban tudja felpörgetni, az tudja biztosítani a békét

– hangoztatta.

Ehhez az ukrán hadiiparnak pénzre van szüksége.

Jövőre mintegy 20 millió drónt tudunk előállítani, amennyiben megfelelő finanszírozást kapunk

– mutatott rá Szibiha anélkül, hogy konkrét összeget említett volna.

(MTI)

Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”

Vlagyimir Putyin elnök „udvari bolondjainak” nevezte a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt tagjait Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke – írja a Die Welt.

Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége

Ukrán drónok csapást mértek a Szamarai területen lévő, a Rosznyeft által üzemeltetett Novokujbisevszk olajfinomítóra, valamint az orosz Rubikon egység egyik drónraktárára – írja a The Kyiv Independent.

Visszatérne Németország az orosz energiához? – Botrányt kavart a váratlan kijelentés

Vitát váltott ki a vezető német kormánypárton, a konzervatív CDU-n belül, hogy a párt tagja, Michael Kretschmer szászországi miniszterelnök arról beszélt, hogy Németországnak egy fegyverszünet után vissza kellene térnie az Oroszországból történő energiaszállításokhoz. Párttársa, Roderich Kiesewetter ezt biztonságpolitikai „képtelenségnek” nevezte – írja a Tagesschau.de.

Kínába utazik a német alkancellár

Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter vasárnap Pekingbe utazik, ahol többek között az ukrajnai háborúról is tárgyal majd.

Kína döntő szerepet játszik, mikor a háború befejezéséről beszélünk

- jelentette ki az alkancellár.

Klingbeil a Friedrich Merz vezette, május óta hivatalban lévő kormány első tagja lesz, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Korábban lemondták Johann Wadephul külügyminiszter kínai útját megfelelő tárgyalópartnerek hiányában.

(Reuters)

Újraindult egy kulcsfontosságú olajkikötő

Oroszország Novoroszijszk kikötője vasárnap

újra üzembe állt és így folytatódhat az olajexport

- számolt be a Reuters.

A két napos leállás egy ukrán rakéta- és dróntámadás miatt következett be. A kikötő Oroszország legnagyobbja, ami az orosz nyersolaj-export körülbelül egyötödét adja.

Új áttörés a fronton: két falut is elbuktak az ukránok, orosz bekerítéstől kell tartani

Oroszország vasárnap bejelentette, hogy jelentős előrenyomulást ért el Ukrajna délkeleti részén, a Zaporizzsjai területen: az orosz védelmi minisztérium közlése szerint elfoglalták Mala Tokmacskát és Rivnopillját is - írta meg a Reuters. A művelet része annak az offenzívának, amelynek célja a teljes Zaporizzsjai terület feletti ellenőrzés megszerzése.

Újabb finomítót támadtak az ukránok

Az ukrán fegyveres erők beszámolója szerint újabb olajfinomítót támadtak Oroszország Szamara régiójában. A hírek szerint a létesítményben tűz ütött ki, de a pontos kártok egyelőre nem ismertek. (Reuters)

Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után

Zelenszkij elnök és Sviridenko miniszterelnök vasárnap egyeztetett az ukrán energiaszektor megtisztításáról a kiterjedt korrupciós botrány után, amely a háború sújtotta ország vezetői elitjét érinti - írta meg a Bloomberg.

Ukrán szabotázs Zaporizzsjában? Leálltak az orosz katonai vonatok

Ukrán partizánok vasúti szabotázsakciót hajtottak végre az oroszok által megszállt Zaporizzsja területén, ami katonai vonatok leállásához vezetett - számolt be a Sky News.

Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában

Vasárnapra virradó éjjel megint tömegesen lőttek ki drónokat az orosz és ukrán csapatok egymásra. A beszámolók szerint mindkét fél azt állítja, hogy a drónok nagy többségét hatástalanította.

Váratlan helyről segítik ki Ukrajnát a közelgő tél előtt

Ukrajna új görögországi útvonalon erősíti a téli gázellátást, a finanszírozást mintegy 2 milliárd euróval egészítik ki.

Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait Kijev ellen, miközben folyamatosan támadás alatt tartja a kulcsfontosságú ukrán infrastruktúrát is. Közben az ukránok stratégiai fontosságú létesítményeket igyekeznek bombázni.

Az enyhülés jele lehetne, hogy a hadban álló felek megállapodtak szombaton 1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről, akik akár már a karácsonyi ünnepeket családjukkal tölthetik. A megegyezést Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok közreműködésével kötötték meg.

