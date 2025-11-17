1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Hétfői tudósításunk
Hétfői hírfolyamunk erre a linkre kattintva olvasható:
Finn elnök: tavaszig biztos nem lesz tűzszünet
Alexander Stubb finn államfő szerint tavaszig nem várható tűzszünet az orosz-ukrán háborúban, Európának ezért türelmesnek kell maradnia.
Hozzátette, reméli, hogy márciusig
elindul valami.
Stubb jó kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel, és az interjúban azt mondta, el tudja magyarázni neki, hogyan látja a harctéri helyzetet, vagy hogy hogyan kell kezelni Putyint.
Ha tíz ötletemből egyet elfogad, az már jó
- mondta a finn köztársasági elnök.
Több pénzt kér drónokra az ukrán külügyminiszter
Több pénzt kért Ukrajna támogatóitól drónokra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap.
Az ukrán tárcavezető az X-en azt írta, Vlagyimir Putyin orosz elnök a háborút csak akkor fejezi be, ha elveszti azt az illúziót, hogy győzelmet arathat a harctéren, másrészt a háború folytatása többe kerül a háború lezárásánál.
A modern fegyverkezési verseny nem atomfegyverek, hanem olcsó drónok milliói körül forog
– tette hozzá a külügyminiszter.
Aki a gyártást gyorsabban tudja felpörgetni, az tudja biztosítani a békét
– hangoztatta.
Ehhez az ukrán hadiiparnak pénzre van szüksége.
Jövőre mintegy 20 millió drónt tudunk előállítani, amennyiben megfelelő finanszírozást kapunk
– mutatott rá Szibiha anélkül, hogy konkrét összeget említett volna.
(MTI)
Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”
Vlagyimir Putyin elnök „udvari bolondjainak” nevezte a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt tagjait Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke – írja a Die Welt.
Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége
Ukrán drónok csapást mértek a Szamarai területen lévő, a Rosznyeft által üzemeltetett Novokujbisevszk olajfinomítóra, valamint az orosz Rubikon egység egyik drónraktárára – írja a The Kyiv Independent.
Visszatérne Németország az orosz energiához? – Botrányt kavart a váratlan kijelentés
Vitát váltott ki a vezető német kormánypárton, a konzervatív CDU-n belül, hogy a párt tagja, Michael Kretschmer szászországi miniszterelnök arról beszélt, hogy Németországnak egy fegyverszünet után vissza kellene térnie az Oroszországból történő energiaszállításokhoz. Párttársa, Roderich Kiesewetter ezt biztonságpolitikai „képtelenségnek” nevezte – írja a Tagesschau.de.
Kínába utazik a német alkancellár
Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter vasárnap Pekingbe utazik, ahol többek között az ukrajnai háborúról is tárgyal majd.
Kína döntő szerepet játszik, mikor a háború befejezéséről beszélünk
- jelentette ki az alkancellár.
Klingbeil a Friedrich Merz vezette, május óta hivatalban lévő kormány első tagja lesz, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Korábban lemondták Johann Wadephul külügyminiszter kínai útját megfelelő tárgyalópartnerek hiányában.
(Reuters)
Újraindult egy kulcsfontosságú olajkikötő
Oroszország Novoroszijszk kikötője vasárnap
újra üzembe állt és így folytatódhat az olajexport
- számolt be a Reuters.
A két napos leállás egy ukrán rakéta- és dróntámadás miatt következett be. A kikötő Oroszország legnagyobbja, ami az orosz nyersolaj-export körülbelül egyötödét adja.
Új áttörés a fronton: két falut is elbuktak az ukránok, orosz bekerítéstől kell tartani
Oroszország vasárnap bejelentette, hogy jelentős előrenyomulást ért el Ukrajna délkeleti részén, a Zaporizzsjai területen: az orosz védelmi minisztérium közlése szerint elfoglalták Mala Tokmacskát és Rivnopillját is - írta meg a Reuters. A művelet része annak az offenzívának, amelynek célja a teljes Zaporizzsjai terület feletti ellenőrzés megszerzése.
Újabb finomítót támadtak az ukránok
Az ukrán fegyveres erők beszámolója szerint újabb olajfinomítót támadtak Oroszország Szamara régiójában. A hírek szerint a létesítményben tűz ütött ki, de a pontos kártok egyelőre nem ismertek. (Reuters)
Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után
Zelenszkij elnök és Sviridenko miniszterelnök vasárnap egyeztetett az ukrán energiaszektor megtisztításáról a kiterjedt korrupciós botrány után, amely a háború sújtotta ország vezetői elitjét érinti - írta meg a Bloomberg.
Ukrán szabotázs Zaporizzsjában? Leálltak az orosz katonai vonatok
Ukrán partizánok vasúti szabotázsakciót hajtottak végre az oroszok által megszállt Zaporizzsja területén, ami katonai vonatok leállásához vezetett - számolt be a Sky News.
Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában
Vasárnapra virradó éjjel megint tömegesen lőttek ki drónokat az orosz és ukrán csapatok egymásra. A beszámolók szerint mindkét fél azt állítja, hogy a drónok nagy többségét hatástalanította.
Váratlan helyről segítik ki Ukrajnát a közelgő tél előtt
Ukrajna új görögországi útvonalon erősíti a téli gázellátást, a finanszírozást mintegy 2 milliárd euróval egészítik ki.
1200 ukrán fogoly térhet haza, Kijevet támadják az oroszok – Háborús híreink vasárnap
Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait Kijev ellen, miközben folyamatosan támadás alatt tartja a kulcsfontosságú ukrán infrastruktúrát is. Közben az ukránok stratégiai fontosságú létesítményeket igyekeznek bombázni.
Az enyhülés jele lehetne, hogy a hadban álló felek megállapodtak szombaton 1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről, akik akár már a karácsonyi ünnepeket családjukkal tölthetik. A megegyezést Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok közreműködésével kötötték meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Átírt adatok nyomában – így változtatta meg a KSH a szegénységről alkotott képünket
Sokkal több gyerekes háztartás él rosszul, mint gondoltuk.
Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről
Teherán ragaszkodik hozzá, hogy a programjuk békés célokat szolgál.
Tényleg nem viccel Trump: behajózott a Karib-tengerre a USS Gerald R. Ford, új háború előhírnöke lehet
A venezuelai rezsim megbuktatása a cél?
Ízelítőt ad a tél Európának a jövő héten – Itt jöhet az első hó
Sarkvidéki levegő és csapadék jön hétfőtől.
Kicsekkolt a Trump-táborból az egyik legismertebb trumpista – Halálos fenyegetésekről számolt be
Az elnök posztban vonta meg a támogatását Marjorie Taylor Greene-től.
Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”
Az AfD-ről mondott véleményt Markus Söder.
Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége
Az orosz Rubikon egység drónraktárát is támadás érte.
Visszatérne Németország az orosz energiához? – Botrányt kavart a váratlan kijelentés
A vezető német kormánypárton belül robbant ki vita.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!