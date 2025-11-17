  • Megjelenítés
A szemünk előtt születik meg a jövő hadviselése - Eddig nem látott koórdinált akciót hajtottak végre az ukránok
A szemünk előtt születik meg a jövő hadviselése - Eddig nem látott koórdinált akciót hajtottak végre az ukránok

Portfolio
Az ukrán 93. Lövészdandár földi robotokat vetett be az orosz csapatok felderítésére a sűrű köd miatt, amely akadályozta a drónok működését a keleti fronton - írta a Business Insider.

A dandár szombaton közölte, hogy pilóta nélküli földi járműveket (UGV) használt Pokrovszk város közelében. Az orosz erők minden erejükkel igyekeznek bekeríteni a várost, az ukrán védők pedig elég komoly gonddal találták szembe magukat: napokig sűrű köd borította a régiót, ami korlátozta az ukrán védelemben kulcsfontosságú felderítő és csapásmérő drónok látótávolságát.

"Az ellenség kihasználva az időjárási körülményeket, nevezetesen a sűrű ködöt, az ukrán állások felé fordult, remélve, hogy drónjaink 'vakok' lesznek" - írta a dandár közösségi média csatornáin. "Az oroszok azonban nem számoltak egy dologgal: a korszerű földi felderítő robotokkal",

amelyek a támadó alakulatok háta mögött ténykedtek.

A 93-as dandár szerint az UGV-k észlelték az orosz oszlopokat a régióban, lehetővé téve a dróncsapatoknak, hogy FPV drónokat vessenek be az előrenyomuló csapatok ellen. A dandár közzétett egy videót arról, amikor egy UGV észlelt egy orosz páncélozott járművet, valamint több mint egy tucat felvételt FPV drónokról, amelyek járművekbe repültek vagy gránátokat dobtak egyes katonákra.

Ez az eset rámutathat, hogyan működhetnek együtt a földi robotok és az FPV drónok

olyan körülmények között, amikor az utóbbiak használata korlátozott, hiszen a repülő eszközök továbbra is főleg vizuális tájékozódással repülnek. A földi járművek különböző méretekben és formákban léteznek, és gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyeket egyébként a gyalogságnak kellene végrehajtania.

A címlapkép illusztráció, egy Risz Pro UGV-vel gyakorlatozó ukrán katonák láthatóak rajta. Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

