Sarkvidéki hideg tör be Horvátországba és minket sem kímél

Hétfőn markáns változás érkezik az országba. Országszerte felhős égbolt és esőzések várhatók, különösen az Adriai-tenger térségében, ahol heves csapadék is előfordulhat. Kelet-Horvátországban várhatóan később kezdődik az eső.

A tengeren továbbra is erős, viharos jugo szél fúj, amely fokozatosan gyengébb délnyugati széllé alakul át.

Hétfő estére a hőmérséklet jelentősen csökkenni kezd, ahogy az északi-sarki front délebbre nyomul.

A magasabban fekvő területeken, különösen Gorski Kotarban havazás várható, ahol jelentősebb hómennyiség halmozódhat fel és meg is maradhat.

Zágrábban szombaton várható havazás.

A drámai időjárás-változás egy erős észak-atlanti és grönlandi légköri képződménnyel függ össze, amely sarkvidéki levegőt áramoltat Nyugat-Európába. Közép-Európában a hét közepére várhatók a legalacsonyabb hőmérsékletek, különösen az Alpok térségében, ahol a magasabban fekvő völgyekben akár -10°C alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Magyarországon is változik az időjárás

Közép- és Dél-Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Dél-Lengyelországban, Szlovéniában és Nyugat-Magyarországon -3 és -7°C közötti hajnali minimumok várhatók, míg a nyugat-balkáni térségben is fagypont alá süllyed a hőmérséklet.

