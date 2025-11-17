  • Megjelenítés
Sarkvidéki hideg tör be Horvátországba és minket sem kímél
Sarkvidéki hideg tör be Horvátországba és minket sem kímél

Sarkvidéki hidegfront érkezik Horvátországba, amely jelentős lehűlést és az első igazi téli időjárást hozza magával a hét elején - írta meg a Croatia Week.

Hétfőn markáns változás érkezik az országba. Országszerte felhős égbolt és esőzések várhatók, különösen az Adriai-tenger térségében, ahol heves csapadék is előfordulhat. Kelet-Horvátországban várhatóan később kezdődik az eső.

A tengeren továbbra is erős, viharos jugo szél fúj, amely fokozatosan gyengébb délnyugati széllé alakul át.

Hétfő estére a hőmérséklet jelentősen csökkenni kezd, ahogy az északi-sarki front délebbre nyomul.

A magasabban fekvő területeken, különösen Gorski Kotarban havazás várható, ahol jelentősebb hómennyiség halmozódhat fel és meg is maradhat.

Zágrábban szombaton várható havazás.

A drámai időjárás-változás egy erős észak-atlanti és grönlandi légköri képződménnyel függ össze, amely sarkvidéki levegőt áramoltat Nyugat-Európába. Közép-Európában a hét közepére várhatók a legalacsonyabb hőmérsékletek, különösen az Alpok térségében, ahol a magasabban fekvő völgyekben akár -10°C alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Magyarországon is változik az időjárás

Közép- és Dél-Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Dél-Lengyelországban, Szlovéniában és Nyugat-Magyarországon -3 és -7°C közötti hajnali minimumok várhatók, míg a nyugat-balkáni térségben is fagypont alá süllyed a hőmérséklet.

A címlapkép illusztráció.

