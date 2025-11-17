Veszélyes gyerek étkészlet került a magyar boltokba

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés nyomán indított hatósági vizsgálat során derült fény a szabálytalanságra. A kifogásolt termék a magyar piacon is megjelent.

A hatóság tájékoztatása szerint az érintett forgalmazó, az UOUOROSE Kft. együttműködik a hatósággal, és a fogyasztók egészségének védelmében már megkezdte a termék visszahívását. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felügyeli a vállalat által tett intézkedéseket, valamint nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

A visszahívás

a JJ478 tételszámú,

2308500604789 cikkszámú

UOUOROSE márkájú gyermek étkészletet érinti,

amelyet a kínai Yiwu Jixiang Trading Co., Ltd. gyártott,

és a budapesti székhelyű UOUOROSE Kft. forgalmazott Magyarországon.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben rendelkeznek a fenti azonosítókkal ellátott termékkel, azt ne használják tovább.

