Megjönnek az első hópelyhek Magyarországra
Megjönnek az első hópelyhek Magyarországra

Hidegfront érkezik hétfőn, amely erős széllel, esővel és akár zivatarral is jár, este pedig a magasabb hegyvidékeken már hópelyhek is megjelenhetnek a csapadékban - írja az Időkép.

Változékony időjárás várható a hét első napján, amikor északnyugat felől egy erőteljes hidegfront éri el az országot.

A front érkezésével erős, helyenként viharos szél, eső, záporok és zivatarok is előfordulhatnak.

A délutáni órák második felében a front mögött megkezdődik a hideg, fagyos légtömegek beáramlása a magasabb légrétegekbe. Az esti, késő esti időszakban ez a hideg levegő találkozhat a még jelenlévő csapadékkal, ami

a magasabb hegycsúcsokon havas eső vagy havazás formájában jelentkezhet.

A Mátra és a Bükk magasabb részein is esély nyílik hóra vagy havas esőre, azonban tartós hótakaró kialakulására egyelőre nem kell számítani. A szakértők szerint csak látványhavazásra van kilátás, így a szánkózás szerelmeseinek még várniuk kell az igazi téli időjárásra.

