Dübörög a kötelező biztosítási kampány, ezek a biztosítók állnak nyerésre
Dübörög a kötelező biztosítási kampány, ezek a biztosítók állnak nyerésre

Félidejénél tart a november 2-án megkezdődött év végi kgfb-kampány. Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami csupán néhány százalékkal tér el a tavaly ilyenkor tapasztalt 32 800 forintos szinttől. Az eddigi átszerződők szinte mindegyike alacsonyabb díjat fizet jövőre annál, amit meglévő biztosítója ajánlott neki a következő időszakra - közölte az alkuszcég.

Az év végi kampányban érintett mintegy

400 ezer személyautó üzemben tartói december 1-jéig választhatnak,

hogy új kötelező biztosításra váltanak, vagy pedig jelenlegi szerződésüket folytatják a következő évben is. Ennek eldöntésében kiemelt szerepe van a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott, úgynevezett indexdíjnak, amit a január 1-jei évfordulóval szerződőknek törvényi előírás alapján november 11-ig már meg kellett kapniuk. Ez az a díj, amihez képest a többi biztosító ajánlatát hasonlítani tudják.

„Annak az érintettnek, aki nem kapta meg a díjértesítőt, érdemes mielőbb kapcsolatba lépni biztosítójával, vagy a szerződésben közvetítő alkuszával – javasolja Kozma Gábor, az alkuszcég vezérigazgatója. – Fontos tudni ugyanakkor, hogy aki e-kommunikációs kedvezménnyel kötötte meg a szerződését, már ne a postaládában, hanem e-mail fiókjában várja ezt a dokumentumot is.”

Fontos jelzést kapnak a héten a techrészvények miatt aggódók - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek

Növekvő bevétel mellett csökkenő profit az AutoWallisnál

A díjak alakulása az egyes díjazási szegmensekben nagyon eltérő mintát követhet. Az eddigi szerződők többsége jelentős, akár 10 ezer forint feletti megtakarítást is el tudott érni a váltással. Ugyanakkor vannak olyanok, akik csak minimális díjcsökkenést érhetnek el egy átszerződéssel, sőt, olyanok is, akiknek jövőre mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint idén (különösen akkor, ha az elmúlt év során káreseményt okoztak). Ezért minden érintett autósnak ajánlott összehasonlítani az egyes biztosítók kínálatát a fennmaradó közel két hét során.

Az eddigi szerződésváltók közel kétharmada a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül három szereplőnél: a Genertelnél, a K&H-nál és a Signalnál kötötte meg az új biztosítását.

Az év végi kgfb-kampány alapvetően azokra az autókra vonatkozik, amelyeket 2010 előtt vásároltak jelenlegi tulajdonosaik. Ennek megfelelően a márkamegoszlás tükrözi az akkori autóeladások összetételét: kampány keretében a társaságnál megkötött kötelező biztosítások 11 százaléka az Opel, 10-10 százaléka Suzuki és Volkswagen, 9 százaléka pedig Ford márkájú személygépkocsit érint. A leggyakoribb évjáratok közvetlenül a 2008-as válság előtt, 2003-2007 közötti öt évben kerültek forgalomba: erre az öt évjáratra vonatkozik a most megkötött kötelező biztosítások 60 százaléka.

Címlapkép forrása: Shutterstock

