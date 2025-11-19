  • Megjelenítés
A Xiaomi megverte a Teslát - Rekordidő alatt lett nyereséges az elektromosautó gyártás
A Xiaomi megverte a Teslát - Rekordidő alatt lett nyereséges az elektromosautó gyártás

A Xiaomi rendkívül gyorsan nyereségessé tette elektromosautó üzletágát, mindössze 19 hónappal első modellje bemutatása után, jelentősen felülmúlva olyan versenytársakat mint a Tesla vagy a Nio.

A Xiaomi közzétette a harmadik negyedéves beszámolóját, amiből kiderült, hogy az eddigi veszteséges működés után

elektromos autó és mesterséges intelligencia divíziója 700 millió jüan profitot ért el.

Vagyis mindössze 19 hónappal az SU7 modell bemutatása után profitábilissá vált az elektromos autó gyártó részlege.

A vállalat ezzel messze gyorsabban vált nyereségessé mint a Tesla, amelynek több mint öt évre volt szüksége, és olyan kínai versenytársak is jóval lassabban érték el a profitot mint a Li Auto.

Eközben az Xpeng és a Nio továbbra is veszteséget termel.

Szakértők szerint a Xiaomi előnye a hatalmas és hűséges felhasználói bázis, az erős márka és a rendkívül alacsony ügyfélszerzési költséget biztosító integrált ökoszisztéma. A cég egyetlen modellre, feszesen kontrollált ellátási láncra és szoftverközpontú felépítésre építette stratégiáját, amely lehetővé tette a gyors méretléptéket és a monetizációt.

A Xiaomi időközben bevezette második modelljét is, a YU7 SUV-t, amely rövid idő alatt közel 300 ezer megrendelést gyűjtött össze.

Az EV üzletág már a vállalat teljes bevételének több mint egynegyedét adja, mérete meghaladja az IoT divíziót is.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

