  • Megjelenítés
Erős napot zárt a Mol
Üzlet

Erős napot zárt a Mol

Portfolio
Többségében jó volt a hangulat szerdán az irányadó európai tőzsdéken, de a BUX index még így is kiemelkedett, több mint 1 százalékos pluszban zárt, amivel felülteljesítő volt. Az index emelkedését főként a Mol és az OTP segítette a mai kereskedésben.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 1,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén,

a blue chipek közül leginkább a Mol, az OTP árfolyama emelkedett,

kis pluszban zárt a Magyar Telekom, miközben csak a Richter árfolyama esett.

Még több Üzlet

Figyelmeztették Európát: szerezzen be taktikai nukleáris fegyvereket

A magyar tőzsde a sztár Európában

Tőzsdére készül az egyik kriptoóriás

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Rába és az Opus állt a lista élén 2,9 illetve 2,0 százalékos emelkedéssel, míg a sor végén az Akko és a Gránit Bank volt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Szorul a hurok a szerb üzemanyagpiacon, biztonsági tartalékokat kellett felszabadítani

Nem adtak el egyetlen Rába-részvényt sem a 4iG ajánlatára

Jelentettek a nagyok: ezt kell most venni a magyar tőzsdén

Címlapkép forrása: nonnie192

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
A magyar tőzsde a sztár Európában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility