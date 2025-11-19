Erős napot zárt a Mol

Ma a BUX-index 1,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén,
a blue chipek közül leginkább a Mol, az OTP árfolyama emelkedett,
kis pluszban zárt a Magyar Telekom, miközben csak a Richter árfolyama esett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Rába és az Opus állt a lista élén 2,9 illetve 2,0 százalékos emelkedéssel, míg a sor végén az Akko és a Gránit Bank volt.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
