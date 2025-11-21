Rogán Antal eldöntötte: stratégiai egység alakult a Dunaferr-ügy kezelésére

Péntektől életbe lépett a Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezeti változása:

mától önálló egység foglalkozik a hazai acélipar válságkezelésével.

Az Acélipari Stratégiai Osztály létrehozása illeszkedik ahhoz a kormánydöntéshez, amely a Dunaferr felszámolását stratégiailag kiemelt üggyé nyilvánította, és Fenyvesi Csaba Gábort kormánybiztosként nevezte ki.

A Rogán Antal tárcavezető által módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) pontosan rögzíti az új részleg feladatait.

A szervezet elsődleges küldetése a magyar acélipar jövőjét meghatározó stratégiai döntések végrehajtásának koordinálása lesz.

Az osztály kiemelt feladata továbbá a Dunaferr állami felszámolójával folytatott egyeztetések előkészítése, a kapcsolódó szerződéses dokumentáció kidolgozása és a teljesítés nyomon követése.

A hatáskör kiterjed a kormányzati döntéseket igénylő előterjesztések szakmai előkészítésére, valamint a közszolgáltatási szerződések kidolgozására és megkötésére. Jogszabályi felhatalmazás esetén az osztály készíti elő az állam nevében teendő vételi ajánlatot a felszámolási eljárásban, és koordinálja az állami követelések beszámításának érvényesítését.

, valamint a közszolgáltatási szerződések kidolgozására és megkötésére. Jogszabályi felhatalmazás esetén az osztály készíti elő az állam nevében teendő vételi ajánlatot a felszámolási eljárásban, és koordinálja az állami követelések beszámításának érvényesítését. Végezetül az osztály felel majd a minisztérium vagy az állam nevében kötendő valamennyi szerződés, megállapodás és kapcsolódó jognyilatkozat szakmai előkészítéséért, legyen szó természetes személyekről, vállalkozásokról vagy egyéb szervezetekről. Biztosítja ezen dokumentumok pénzügyi és jogi megfelelőségét is.

