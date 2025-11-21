  • Megjelenítés
Rogán Antal eldöntötte: stratégiai egység alakult a Dunaferr-ügy kezelésére
Rogán Antal eldöntötte: stratégiai egység alakult a Dunaferr-ügy kezelésére

A Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezeti átalakításával igyekszik kezelni Rogán Antal a magyar acélipar válságát - számolt be róla a 24.hu. A módosítás értelmében mostantól az újonnan létrejött Acélipari Stratégiai Osztály koordinálja a Dunaferr felszámolási folyamatát is, illetve segíti a kormánybiztos munkáját.

Péntektől életbe lépett a Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezeti változása:

mától önálló egység foglalkozik a hazai acélipar válságkezelésével.

Az Acélipari Stratégiai Osztály létrehozása illeszkedik ahhoz a kormánydöntéshez, amely a Dunaferr felszámolását stratégiailag kiemelt üggyé nyilvánította, és Fenyvesi Csaba Gábort kormánybiztosként nevezte ki.

A Rogán Antal tárcavezető által módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) pontosan rögzíti az új részleg feladatait.

  • A szervezet elsődleges küldetése a magyar acélipar jövőjét meghatározó stratégiai döntések végrehajtásának koordinálása lesz.
  • Az osztály kiemelt feladata továbbá a Dunaferr állami felszámolójával folytatott egyeztetések előkészítése, a kapcsolódó szerződéses dokumentáció kidolgozása és a teljesítés nyomon követése.
  • A hatáskör kiterjed a kormányzati döntéseket igénylő előterjesztések szakmai előkészítésére, valamint a közszolgáltatási szerződések kidolgozására és megkötésére. Jogszabályi felhatalmazás esetén az osztály készíti elő az állam nevében teendő vételi ajánlatot a felszámolási eljárásban, és koordinálja az állami követelések beszámításának érvényesítését.
  • Végezetül az osztály felel majd a minisztérium vagy az állam nevében kötendő valamennyi szerződés, megállapodás és kapcsolódó jognyilatkozat szakmai előkészítéséért, legyen szó természetes személyekről, vállalkozásokról vagy egyéb szervezetekről. Biztosítja ezen dokumentumok pénzügyi és jogi megfelelőségét is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

