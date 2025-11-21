  • Megjelenítés
Végelszámolás alá kerül Mészáros Lőrinc egyik cége
Üzlet

Végelszámolás alá kerül Mészáros Lőrinc egyik cége

Portfolio
Tovább racionalizálja vállalatcsoportját az Opus Global: a tőzsdei társaság rendkívüli tájékoztatásban közölte, hogy közvetlen többségi tulajdonában lévő, konszolidációba bevont leánycégét, az OPUS-SAT Tanácsadó Zrt.-t végelszámolják.

A közlemény szerint az OPUS-SAT Tanácsadó Zrt. közgyűlése a mai napon döntött a végelszámolás elrendeléséről, a végelszámolás kezdő időpontja 2025. december 31. lesz. A leányvállalat székhelye megegyezik az anyavállalatéval (1062 Budapest, Andrássy út 59.), a cég közvetlen többségi tulajdonosa az Opus Global.

Az OPUS hangsúlyozza, hogy a lépésre a cégcsoport gazdasági tevékenységének racionalizálása érdekében kerül sor, vagyis a vállalatstruktúra egyszerűsítése és a működés hatékonyságának növelése áll a háttérben. Az OPUS-SAT Tanácsadó Zrt. olyan, konszolidációba bevont társaság, amely önállóan nem köteles rendszeres vagy rendkívüli tőzsdei tájékoztatásra, így a befektetők a leányvállalat működéséről jellemzően az anyavállalati jelentéseken keresztül értesülnek.

A mostani döntés önmagában nem utal érdemi változásra az Opus Global operatív működésében, inkább a cégcsoporton belüli struktúra „tisztogatásaként” értelmezhető. A befektetők számára a következő időszakban az lehet fontos, hogy a végelszámolási folyamat milyen ütemben zárul le, és az OPUS későbbi pénzügyi beszámolóiban megjelenik-e bármilyen, ezzel összefüggő egyszeri hatás.

Címlapkép forrása: Portfolio

Még több Üzlet

Lefordulás a tőzsdéken, zuhan a bitcoin

Látványos grafikonokon a Magyarországon is jelenlévő német autógyártók szenvedése

Hamarosan újraindulhat a világ egyik legfontosabb lítiumbányája

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Esett a tőzsde, máris vége lett az Nvidia körüli örömködésnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility