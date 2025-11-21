Végelszámolás alá kerül Mészáros Lőrinc egyik cége

A közlemény szerint az OPUS-SAT Tanácsadó Zrt. közgyűlése a mai napon döntött a végelszámolás elrendeléséről, a végelszámolás kezdő időpontja 2025. december 31. lesz. A leányvállalat székhelye megegyezik az anyavállalatéval (1062 Budapest, Andrássy út 59.), a cég közvetlen többségi tulajdonosa az Opus Global.

Az OPUS hangsúlyozza, hogy a lépésre a cégcsoport gazdasági tevékenységének racionalizálása érdekében kerül sor, vagyis a vállalatstruktúra egyszerűsítése és a működés hatékonyságának növelése áll a háttérben. Az OPUS-SAT Tanácsadó Zrt. olyan, konszolidációba bevont társaság, amely önállóan nem köteles rendszeres vagy rendkívüli tőzsdei tájékoztatásra, így a befektetők a leányvállalat működéséről jellemzően az anyavállalati jelentéseken keresztül értesülnek.

A mostani döntés önmagában nem utal érdemi változásra az Opus Global operatív működésében, inkább a cégcsoporton belüli struktúra „tisztogatásaként” értelmezhető. A befektetők számára a következő időszakban az lehet fontos, hogy a végelszámolási folyamat milyen ütemben zárul le, és az OPUS későbbi pénzügyi beszámolóiban megjelenik-e bármilyen, ezzel összefüggő egyszeri hatás.

