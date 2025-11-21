  • Megjelenítés
Kiderült: egyetlen oka van, hogy Moszkva még nem reagált az ukrajnai béketervre
Kiderült: egyetlen oka van, hogy Moszkva még nem reagált az ukrajnai béketervre

Oroszország csak akkor fog reagálni az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos béketervére, ha konkrét javaslatot kap hivatalos csatornákon keresztül - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő.

Értelmetlen kommentálni az egymásnak ellentmondó, különböző elemeket tartalmazó kiszivárogtatásokat. Amikor hivatalos információt kapunk a megfelelő csatornán keresztül, természetesen nyitottak leszünk az együttműködésre

- mondta Zaharova újságíróknak.

A szóvivő kiemelte, hogy a médiumok napok óta különböző részleteket, tervezeteket közölnek az amerikai javaslatról, de a külügyminisztérium nem kapott semmilyen hivatalos információt, tervet vagy tervezetet. Hozzátette, hogy Moszkva nyitott a párbeszédre. Korábban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különleges elnöki megbízott kapcsolatban áll mind Oroszországgal, mind Ukrajnával a Washington által javasolt béketervvel kapcsolatban.

A médiában kiszivárgott amerikai béketervben szerepel, hogy az Egyesült Államok és más országok lényegében elismernék Oroszország fennhatóságát a Krím, a Donbasz és más, Ukrajna által átengedendő területek felett. Cserébe Kijev biztonsági garanciákat kapna az Egyesült Államoktól és Európától. Demilitarizált övezetet hoznának létre azokon a területeken, ahonnan az ukrán csapatokat kivonnák, az ukrán hadsereg létszámát jelentősen csökkentenék és megfosztanák a nagy hatótávolságú fegyverektől. A Bloomberg szerint a terv az Oroszország elleni szankciók feloldását is előirányozza.

