Ennyit a békekötésről: gigantikus offenzívát indítanának az oroszok – Hamarosan megindul a Téli Vihar hadművelet
Oroszország hamarosan új offenzívába fog kezdeni – a „Téli Vihar” hadművelet célja a Fekete-tenger nagyvárosainak elfoglalása lehet – írta meg az orosz MK.ru.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap személyesen találkozott Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökkel: az eseményen alapvetően Kupjanszk elfoglalásáról tett jelentést az orosz katonai vezető a katonai egyenruhát viselő Putyinnak. A lap szerint „több orosz katonai szakértő” arról számolt be a tegnapi Putyin-Geraszimov találkozó után, hogy

új offenzívát tervez Oroszország, „Téli Vihar” néven.

Ruszlan Ostankó orosz politikatudós úgy látja: az orosz offenzíva Kupjanszk elfoglalásával új fázisba lépett – szerinte most vége van az ukrán haderő elleni „felőrlő-műveleteknek” és hamarosan Oroszország nagyszabású offenzívákba fog kezdeni.

Közben Anatolij Matvijcsuk orosz ezredes arról beszélt a lapnak: szerinte a Valerij Geraszimov vezérkari főnök mögött korábban látható térkép alapján világosak az orosz haderő műveleti céljai:

az orosz hadsereg Mikolaiv és Odessza város felé fog támadást indítani.

Ez elég erős jel: mindenki látta a vezérkari főnök mögötti térképet, melyen Nyikolajev és Ogyessza is az Oroszországi Föderáció részeként volt látható. Az ilyen dolgokat nem véletlenül mutatják meg. Ez a mi földünk, és fel fogjuk szabadítani”

– mondta az orosz ezredes.

Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons

