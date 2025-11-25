  • Megjelenítés
Tovább megy a forint a 380-as szint felé?
Gazdaság

Tovább megy a forint a 380-as szint felé?

Portfolio
Hétfőn ismét erősödni kezdett a forint az euróval szemben, ami azt vetíti előre, hogy hamarosan újra megközelítheti a 380-as lélektani szintet. A hazai fizetőeszközt továbbra is támogatja a magas kamatkörnyezet, miközben a nemzetközi piacokon is kedvező a hangulat. A térség valutáit az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalási találgatások szintén pozitívan befolyásolják.

Kedd reggel az euró árfolyama 382 forint fölött nyitott,

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

míg az amerikai dollár nagyjából 331,5 forint körül mozgott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap fontos makrogazdasági üzeneteket is hozott:

a német gazdaság a 2025-ös harmadik negyedévben stagnált a második becslés szerint.

Még több Gazdaság

Stagnált a német gazdaság

Itt az új influenza variáns, ami kikerüli az oltásokat: súlyos járvány jöhet

Szereted a francia borokat? Van egy jó hírünk

Nem mutatott bővülést az előző negyedévhez képest.

Az Európai Bizottság ma értékeli a Magyarországgal szemben folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás aktuális helyzetét. A befektetők figyelme továbbá a francia gazdasági bizalmi index friss számaira, valamint több, az Egyesült Államokból érkező makroadatra is irányul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lassan új csúcsot ostromol a forint - Mi lesz, ha eljön a béke Ukrajnában?
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden
Olyan időjárás közelít, hogy a magyar közút is megszólalt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility