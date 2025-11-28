Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón

A 3,5 órásra nyúlt találkozó két kiemelt témája a békecsúcs és az orosz-magyar energetikai együttműködés volt.

Az előbbi kapcsán a magyar külügyminiszter azt mondta, hogy

az orosz elnök biztosított arról, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az minden kétséget kizáróan Budapesten lesz.

A tárgyaláson orosz fél részéről Vlagyimir Putyin mellett Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az elnök külügyi főtanácsadója, valamint Alekszandr Novak, az energiaügyekért felelős miniszterhelyettes vett részt. A magyar delegáció négyfős volt: Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett Lázár János és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó volt jelen az egyeztetésen.

Ahogy azt előzetesen sejteni lehetett, a kőolaj-, földgáz- és nukleáris együttműködés is fókuszban volt.

Amiért jöttünk, az megvan. Magyarország energiaellátása biztonságban van. Az orosz elnök arról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit a kőolaj- és földgáz szállítások tekintetében…a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra

- mondta Szijjártó Péter a videóban.

Hozzátette, hogy "a magyar miniszterelnök Washingtonban megállapodott az amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat Oroszországból származó energiahordozókat. Ott megkaptuk a szankciók alóli mentességet,

ma pedig a szankciók alóli mentességnek értelmet is adtunk.

A kérdés azonban továbbra sem tisztázott: már egy hete annak, hogy élesedtek az amerikai olajszankciók az orosz Rosznyeft és Lukoil vállalatokra, ám a magyar mentesség nyomát sem találni az OFAC oldalán - holott ez számít a hiteles forrásnak. Korábbi megkeresésünkre reagálva két napja a Mol szintén azt állította, hogy megkapták az Egyesült Államok által biztosított mentességet az orosz eredetű kőolajra vonatkozó szankciók alkalmazása alól. Az amerikai nagykövetségnek, a pénzügyminisztériumnak, valamint a magyar energiaügyi és külügyi tárcának küldött megkereséseinkre egyelőre nem érkezett válasz.

A magyar külügyminiszter azt is kiemelte, hogy találkozón megállapodás született arról is, hogy

a paksi atomerőmű építését (Paks II. projektre utalhatott - a szerk.) jelentős mértékben felgyorsítjuk, minden technikai előkészítés az előzetes menetrendnek megfelelőn zajlik. Február 5-én az első beton lekerül a földbe.

A február mint céldátum nem új, de most először kapott konkrét időpontot az első betonöntés.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook