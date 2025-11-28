Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón

A 3,5 órásra nyúlt találkozó két kiemelt témája a békecsúcs és az orosz-magyar energetikai együttműködés volt.
Az előbbi kapcsán a magyar külügyminiszter azt mondta, hogy
az orosz elnök biztosított arról, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az minden kétséget kizáróan Budapesten lesz.
A tárgyaláson orosz fél részéről Vlagyimir Putyin mellett Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az elnök külügyi főtanácsadója, valamint Alekszandr Novak, az energiaügyekért felelős miniszterhelyettes vett részt. A magyar delegáció négyfős volt: Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett Lázár János és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó volt jelen az egyeztetésen.
Ahogy azt előzetesen sejteni lehetett, a kőolaj-, földgáz- és nukleáris együttműködés is fókuszban volt.
Amiért jöttünk, az megvan. Magyarország energiaellátása biztonságban van. Az orosz elnök arról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit a kőolaj- és földgáz szállítások tekintetében…a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra
- mondta Szijjártó Péter a videóban.
Hozzátette, hogy "a magyar miniszterelnök Washingtonban megállapodott az amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat Oroszországból származó energiahordozókat. Ott megkaptuk a szankciók alóli mentességet,
ma pedig a szankciók alóli mentességnek értelmet is adtunk.
A kérdés azonban továbbra sem tisztázott: már egy hete annak, hogy élesedtek az amerikai olajszankciók az orosz Rosznyeft és Lukoil vállalatokra, ám a magyar mentesség nyomát sem találni az OFAC oldalán - holott ez számít a hiteles forrásnak. Korábbi megkeresésünkre reagálva két napja a Mol szintén azt állította, hogy megkapták az Egyesült Államok által biztosított mentességet az orosz eredetű kőolajra vonatkozó szankciók alkalmazása alól. Az amerikai nagykövetségnek, a pénzügyminisztériumnak, valamint a magyar energiaügyi és külügyi tárcának küldött megkereséseinkre egyelőre nem érkezett válasz.
A magyar külügyminiszter azt is kiemelte, hogy találkozón megállapodás született arról is, hogy
a paksi atomerőmű építését (Paks II. projektre utalhatott - a szerk.) jelentős mértékben felgyorsítjuk, minden technikai előkészítés az előzetes menetrendnek megfelelőn zajlik. Február 5-én az első beton lekerül a földbe.
A február mint céldátum nem új, de most először kapott konkrét időpontot az első betonöntés.
Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook
Elképesztő balhé a német nyugdíjreform körül, a kancellár ellen lázadnak a fiatal konzervatívok
70 éves korhatárról is suttognak.
Brutális visszaesés az építőiparban: a magyar cégek 65 százalékának zuhant az árbevétele, és ennél rosszabb is jöhet még
Pesszimista a legtöbb cég az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége friss konjunktúrafelmérése szerint.
Drágul a parkolás Balatonfüreden
Január 1-től érvényesek az új tarifák.
Bíróságra mennek a kamaszok, mert eltiltják őket a TikToktól és az Instagramtól: durva jogsértésről beszélnek
Szerintük ez orwelli elhallgattatással ér fel.
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Pokrovszk súlyos helyzetben van.
Vallottak a profik: ebben az 5 trendben lehet jövőre a nagy pénz
A világ legnagyobb alapkezelői tették meg tétjeiket.
Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén
Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A lakáscélú felhasználások ellenére is növekedni tudtak a nyugdíjpénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei évben is komoly eredményeket produkáltak. A szeptember végi adatok alapján növekedett a taglétszám, emelkedett a pénztárak által kezelt vagyon, sőt az
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.