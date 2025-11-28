Korábban zárnak ma az amerikai tőzsdék - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok

Kinyitott Amerika
Kis emelkedésekkel nyitják a rövidített kereskedési napot az amerikai indexek, a Dow 0,2 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq 0,5 százalékos pluszban tartózkodik. A részvénypiacok ma magyar idő szerint 19 órakor zárnak, a Hálaadást követő pénteken rendszeresen rövidebb a kereskedési nap.
A nyersanyagpiacokon szintén emelkedéseket látni, a WTI 0,5 százalékot, az arany 0,7 százalékot erősödött,
komolyabb mozgás van az ezüstben, ami 3,6 százalékos pluszban áll.
Vallottak a profik: ebben az 5 trendben lehet jövőre a nagy pénz
Miközben a legtöbb befektető még mindig a tegnapi sztorikat kergeti, a profi alapkezelők már 2026-ra lövik be a nagy nyerteseket. A Bank of America megkérdezte őket, szerintük hol lesz a következő igazán nagy pénz – az eredmény pedig meglepően egyirányú lett. Öt olyan téma rajzolódott ki, ami mellett nagyon kellemetlen lesz ülnöd, ha bejönnek és te nem vagy bennük.
100 millió forintnyi OTP-részvényt adott el az igazgatósági tag
OTP-részvényeket adott el a társaság igazgatósági tagja, Baumstark Mihály a tőzsdén tegnap: 3000 darab részvényt értékesített, 33 956 Ft/darab átlagáron, összesen 101 millió forint értékben.
Helyreállt a határidős kereskedés, kis pluszban nyithatnak az amerikai tőzsdék
Újraindult a határidős kereskedés a CME-n, frissülnek az amerikai határidős indexek, ami alapján kis emelkedésekkel kezdődhet a mai, rövidített kereskedés:
a Dow és az S&P 500 0,2 százalékos pluszban, a Nasdaq futures 0,3 százalékos pluszban áll.
Német infláció: kilenc havi csúcson az év végi EKB-ülés előtt
Németország inflációs rátája váratlanul 2,6%-ra emelkedett novemberben, ami kilenc hónapos csúcs, és emlékezteti az Európai Központi Bankot arra, hogy az inflációs kockázatok még nem tűntek el. Mindez az előtt az utolsó idei kamatdöntő ülés előtt történik, amikor a döntéshozók egyébként viszonylag nyugodtnak tűnnek a kilátásokat illetően, miközben a nagy eurózónás gazdaságok inflációs képe vegyes.
Túl sokat spóroltak az utasok, megszüntette előfizetéses szolgáltatását a Ryanair
A Ryanair nyolc hónappal a bevezetés után megszüntette a Prime előfizetéses szolgáltatását.
Klasszikus buborék az AI a szakértő szerint, de azt is elmondta, hogy mit kell most venni
A GMO szerint az AI-rali klasszikus befektetési buborékra emlékeztet, de bőven akadnak máshol lehetőségek a részvénypiaci befektetőknek.
Továbbra is áll a CME
A CME egyik adatközpontjában bekövetkezett hűtőrendszer-hiba miatt továbbra is áll a kereskedés a fontos határidős tőzsdén. Az Egyesült Államokban csak a kötvények és néhány részvény nyitás előtti kereskedése megy, a részvényindex-határidős kontraktusok továbbra sem frissülnek, a WTI és az arany határidős kereskedése is szünetel. Érintettek a Globex határidős és opciós piacai, az EBS devizaplatform és a BMD piacai is.
Pluszban a BUX a nap felénél
Alig mozdulnak az európai tőzsdék ma, a BUX kis emelkedésben áll.
Osztalékelőleget fizet a Duna House
Rendkívüli közgyűlést tartott ma a Duna House, amelyen a részvényesek osztalékelőleg fizetéséről döntöttek.
Mélyen a célszint alatt ragadt a francia infláció – az EKB türelmes, de nő a bizonytalanság
Franciaországban novemberben is mindössze 0,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves alapon, jóval az Európai Központi Bank 2%-os célja alatt és az elemzői várakozásoktól elmaradva. A gyenge infláció részben a szolgáltatási árak lassulásának és az alacsony energiaáraknak köszönhető, miközben az EKB egyelőre nem készül kamatvágásra, noha a tartósan alacsony árdinamika egyre több kérdést vet fel.
Kiderült, hová költöztetné a Google a jövő adatközpontjait
Egyre több technológiai vezető beszél arról, hogy az AI-adatközpontoknak az űrben lenne a helye, ahol a napenergia állandüan rendelkezésre áll és a hűtés is megoldott, legutóbb a Google vezetője, aki szerint akár már 2027-ben kerülhet az űrbe a cég chipjéből.
30 éve van tőzsdén a Mol – Ezt üzente Hernádi Zsolt
30 éve kereskednek a Mol részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén, az alkalomra ünnepélyes tőzsdei kereskedésindító csengetéssel emlékeztek meg a BÉT-en. Az eseményen részt vett Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, és Varga Mihály jegybankelnök.
Így néz ki az európai nyitás
Vegyes nyitás látszik az európai tőzsdéken, kis elmozdulásokkal:
- a DAX és a CAC-40 csütörtöki záróértékén áll
- az FTSE-100 0,1 százalékot emelkedett
- a Stoxx 600 1 pontnál kisebb elmozdulást mutat.
Az egyedi részvénysztorik közül kiemelhető a Puma, ami tegnap 18 százalékot száguldott felvásárlási pletykákra, ma pedig korrigál, 3 százalékos mínuszban áll. A Delivery Hero ételkiszállító cég részvényei viszont több mint 7 százalékot emelkedtek a német tőzsdén, miután az egyik részvényes stratégiai felülvizsgálatot követel.
Emelkedik a Delta
Emelkedik az elmúlt napokban megrángatott Delta árfolyama, 5 százalékos pluszban áll a részvény. Ezúttal hír is volt, a társaság bejelentette, hogy többségi részesedést vásárol egy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégben.
Tanácstalanul nézik a nyitást a tőzsdék
Az amerikai tőzsdéken csütörtökön nem volt kereskedés Hálaadás miatt és ma is csak rövidített kereskedés lesz, az európai és az ázsiai piacokat pedig vegyes elmozdulásokat látni ma reggel, így innen sem érkezik iránymutatás. Ráadásul technikai hiba miatt leállt a CME és nem frissülnek az amerikai határidős indexek sem.
Leállt az egyik legfontosabb határidős tőzsde, nem frissül az S&P 500 sem
A CME Group pénteken hűtési hiba miatt leállította derivatívpiacain a kereskedést, ami több fontos határidős és devizapiaci terméket is érintett, nem frissül a határidős WTI és az S&P 500 futures sem - írja a Reuters.
Goldman Sachs: a Kínával éleződő feszültség visszavághatja a japán növekedést
A Goldman Sachs közgazdászai szerint ha romlik a kínai–japán viszony, az a turizmus és a fogyasztási cikkek exportja révén akár 0,2 százalékponttal is csökkentheti Japán GDP-növekedését. A hatás részben enyhülhet más turisták és a belföldi utazások élénkülésével, de az exportkorlátozások további veszélyt jelentenek a japán gazdaságra.
Csillag Péter, a Starschema alapítója tanácsadóként csatlakozik a Gloster Digital Grouphoz: tovább erősödik az innovációs fókusz
Nem kivár, hanem építkezik: a Gloster Digital Group a névváltással is jelzi, hogy a magas hozzáadott értékű, exportképes AI‑termékek felé fordul. A világos üzleti stratégia megvalósítását pedig immár Csillag Péter, az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai IT-vállalkozója, a Starschema alapítója tanácsadóként fogja támogatni. A Gloster stratégia célja az adatvezérelt, skálázható működés és a fejlesztések gyors piacra vitele. Az AI-ra svájci bicskaként tekintenek: nem az alapplatformokkal versenyeznek, hanem az iparág‑specifikus alkalmazási területeken, ahol magasabb a profitmarzs. A következő két év fókusza a dinamikus organikus növekedésé, a nemzetközi terjeszkedés, célzott kisebb akvizíciók, valamint a hibrid AI‑megoldások, amelyek gyors, mérhető üzleti eredményt és alacsonyabb kockázatot ígérnek az ügyfeleknek. A cél: a régió AI‑alapú szoftver‑ és felhőintegrációs központjává válni, magyar mérnöki tudással, világszinten. Többek között ezekről is kérdezte a Portfolio Szekeres Viktort, a Gloster Digital Group alapító-elnökét, és Csillag Pétert, a vállalat frissen kinevezett tanácsadóját.
Kiakadt az Intesa Sanpaolo vezére az adóemelési tervek miatt
Carlo Messina, az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója arra kérte az olasz kormányt, hogy ne emelje túlzottan a bankok adóterhelését - írja a Reuters.
Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group
Szándéknyilatkozatot írt alá a Delta Group Nyrt. az UpScale IT Informatikai Szolgáltató Kft. és az UpScale Labs Kft tulajdonosával a két társaság 51-51%-os tulajdonrészének megvásárlásáról. Az UpScale többségi tulajdonrészének akvizíciójával mesterséges- és üzleti intelligencián, valamint felhőtechnológián alapuló alkalmazásfejlesztői kompetencia kerül a Delta Grouphoz – áll a cég közleményében.
Kína szépen csendben felépíti saját MI-birodalmát: ez a cég lehet az Nvidia utódja
A Baidu Kína egyik meghatározó MI-chipgyártójává lép elő, a JPMorgan szerint 2026-ra a Baidu chipeladásai hatszorosukra nőhetnek - írta meg a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdéken kereskedési szünnap volt tegnap Hálaadás napja miatt, így innen nem érkezett iránymutatás a mai kereskedéshez.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,18 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,39 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,35 százalékot esett. Érkezett fontos makroadat ma reggel Ázsiából, volt egy japán inflációs adat, ami a vártnál magasabb lett: az októberi maginfláció 2,8 százalék volt, szemben a 2,7 százalékos elemzői várakozással.
- Az európai tőzsdék közül a DAX és a CAC-40 minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel nyithat a határidős indexek állása alapján, míg az FTSE-100 kismértékben eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra a mai rövidített kereskedésre, a Dow Jones és a S&P 500 0,1, míg a Nasdaq is 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma igazi adatzuhatag jön, mind Magyarországon, mind Európában, és ez az egész hét legsűrűbb napja. Itthon reggel a foglalkoztatottság és munkanélküliség, valamint az ipari termelői árak érkeznek, amelyek egyszerre mutatják meg a munkaerőpiac feszességét és a vállalati költségoldali inflációt – közvetlen hatással a forint- és kötvénypiacra.
Nemzetközi szinten érkezik a japán infláció, Németországból a kiskereskedelmi forgalom és importárak, a francia CPI és GDP-becslés, Spanyolországból kiskereskedelmi forgalom és infláció, majd a német munkanélküliségi ráta, a német tartományi infláció, az olasz infláció és végül a napot záró német országos infláció. Ez a blokk gyakorlatilag egy mini „európai inflációs nap”, amely meghatározhatja, hogyan árazzák a piacok az EKB következő lépéseit, és merre mozdul az euró.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 56,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 58,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 427,12
|0,0%
|3,7%
|-0,2%
|11,5%
|6,0%
|58,6%
|S&P 500
|6 812,61
|0,0%
|4,2%
|-0,9%
|15,8%
|13,6%
|87,2%
|Nasdaq
|25 236,94
|0,0%
|4,9%
|-2,3%
|20,1%
|21,7%
|105,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 167,1
|1,2%
|0,7%
|-0,7%
|25,7%
|31,6%
|88,3%
|Hang Seng
|25 945,93
|0,1%
|0,4%
|-1,8%
|29,3%
|32,4%
|-3,5%
|CSI 300
|4 515,4
|0,0%
|-1,1%
|-4,3%
|14,8%
|15,6%
|-9,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 767,96
|0,2%
|2,1%
|-2,2%
|19,4%
|23,4%
|78,2%
|CAC
|8 099,47
|0,0%
|1,5%
|-1,7%
|9,7%
|13,4%
|44,7%
|FTSE
|9 693,93
|0,0%
|1,7%
|0,4%
|18,6%
|17,2%
|52,2%
|FTSE MIB
|43 219,87
|0,2%
|0,7%
|0,7%
|26,4%
|30,6%
|93,4%
|IBEX
|16 361,8
|0,0%
|2,3%
|2,3%
|41,1%
|41,3%
|99,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 379,3
|-0,4%
|1,7%
|3,9%
|37,9%
|38,4%
|178,3%
|ATX
|4 983,27
|-0,3%
|3,4%
|6,4%
|36,0%
|42,1%
|91,7%
|PX
|2 482,69
|-0,2%
|1,0%
|5,5%
|41,0%
|47,0%
|156,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 000
|-1,3%
|5,1%
|8,8%
|56,8%
|58,1%
|184,3%
|Mol
|2 912
|0,4%
|-6,1%
|3,4%
|6,7%
|7,5%
|39,7%
|Richter
|9 795
|-0,1%
|1,1%
|-6,2%
|-5,8%
|-7,2%
|35,3%
|Magyar Telekom
|1 774
|1,1%
|2,4%
|-0,3%
|39,2%
|41,0%
|363,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,81
|0,0%
|-2,1%
|-5,3%
|-18,8%
|-14,8%
|29,2%
|Brent
|63,19
|0,0%
|-0,4%
|-3,9%
|-15,5%
|-13,3%
|30,7%
|Arany
|4 155,42
|-0,2%
|2,0%
|4,1%
|58,3%
|57,3%
|132,8%
|Devizák
|EURHUF
|381,4500
|-0,1%
|-0,2%
|-1,9%
|-7,3%
|-7,6%
|5,6%
|USDHUF
|328,9922
|-0,1%
|-0,8%
|-1,5%
|-17,2%
|-15,8%
|8,8%
|GBPHUF
|435,5549
|-0,2%
|0,5%
|-2,1%
|-12,5%
|-12,1%
|8,2%
|EURUSD
|1,1595
|0,0%
|0,6%
|-0,4%
|12,0%
|9,7%
|-3,0%
|USDJPY
|156,4150
|0,0%
|-0,8%
|2,2%
|-0,5%
|3,5%
|50,4%
|GBPUSD
|1,3250
|0,2%
|1,2%
|-0,6%
|5,8%
|4,5%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 325
|0,9%
|5,5%
|-20,0%
|-3,2%
|-4,8%
|432,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,97
|0,0%
|-2,6%
|0,0%
|-13,1%
|-6,5%
|376,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,64
|0,2%
|-1,6%
|2,4%
|11,7%
|21,9%
|-550,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,09
|0,3%
|-1,1%
|3,2%
|7,1%
|11,1%
|213,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
