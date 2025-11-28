Korábban zárnak ma az amerikai tőzsdék - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok

Kis emelkedésekkel nyitják a rövidített kereskedési napot az amerikai indexek, a Dow 0,2 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq 0,5 százalékos pluszban tartózkodik. A részvénypiacok ma magyar idő szerint 19 órakor zárnak, a Hálaadást követő pénteken rendszeresen rövidebb a kereskedési nap.

A nyersanyagpiacokon szintén emelkedéseket látni, a WTI 0,5 százalékot, az arany 0,7 százalékot erősödött,

komolyabb mozgás van az ezüstben, ami 3,6 százalékos pluszban áll.