  • Megjelenítés
Reszkethet Donald Trump? Elkerülte a legszörnyűbb forgatókönyvet, de nem sokon múlt
Globál

Reszkethet Donald Trump? Elkerülte a legszörnyűbb forgatókönyvet, de nem sokon múlt

Portfolio
A republikánus Matt Van Epps nyerte a Tennessee 7. körzetében tartott időközi képviselőházi választást, így Donald Trump pártja megőrizte a hagyományosan konzervatív bástyának vélt nashville-i kerületet. A vártnál szorosabb különbség ugyanakkor reményt adhat a demokratáknak a jövő évi félidős kongresszusi választás előtt - írja az AP.

A katonai veterán és egykori tennessee-i közszolgáltatási biztos, Matt Van Epps legyőzte a demokrata állami törvényhozót, Aftyn Behnt, ezzel a republikánusok nem veszítették el a képviselőházi mandátumot, amely a magánszektorba távozó Mark Green nyári lemondásával üresedett meg.

A szavazatok 99%-os feldolgozottságánál

Van Epps előnye csupán 9 százalékpontra rúgott.

Ez jócskán elmarad Green 2024-ben produkált 21 pontos fölényétől, de attól is, hogy tavaly Donald Trump 22 ponttal vitte a körzetet. A nem elnökválasztási években tapasztalt alacsonyabb részvételi kedv rendszerint a demokratáknak kedvezett az utóbbi években, ahogy valószínűleg most is. Az viszont, hogy a nashville-i versenyfutás országosan is jelentős figyelmet kapott, és mindkét oldal dollármilliókat ölt a kampányba, valószínűleg végül a republikánusok malmára is bőven hajtott vizet.

Még több Globál

Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán

Videó: úgy néz ki, rést találtak az ukránok az orosz szörnyszülöttek páncélján

Keményen visszavágott Trump héjája, kioktatta XIV. Leó pápát: "kérem a Szentatyát, hogy álljon a történelem jó oldalára!"

A 12 pontos balra történő elmozdulás a CNN elemzése szerint elmarad a demokraták többi 2025-ös időközi választási teljesítményétől, ugyanakkor tény, hogy

a párt minden időközi képviselőházi voksoláson két számjegyű javítást mutatott be 2024-hez képest.

A megélhetési költségek csökkentésével kampányoló Aftyn Behn Davidson megyében, Nashville nagyvárosias központjában szerepelt legjobban, míg Van Epps a kerület kevésbé sűrűn lakott megyéiben győzött.

Hiába süllyednek az elnök népszerűségi mutatói, a Trump mellett szorosan kitartó Van Epps a győzelmi beszédében azt mondta:

Azok a politikusok, akik elfordulnak az elnöktől, vagy feladják a józan észre épülő politikát, amelyre az amerikaiak egyértelmű felhatalmazást adtak, saját kárukra teszik.

Hozzátette: "bármit is mondjanak a washingtoni bennfentesek vagy a liberális média, ez Donald Trump pártja. Büszke vagyok, hogy a része lehetek, és alig várom, hogy munkához lássak."

Miután több ízben szavazásra buzdította tennessee-i híveit, Trump a Truth Socialön gratulált Van Eppsnek, aki szerinte úgy is nyerni tudott, hogy "a radikális baloldali demokraták mindent bevetettek ellene".

A végül alulmaradt Behn megemlítette, hogy a republikánusok három éve úgy húzták át az állam körzethatárait, hogy megnehezítsék a demokraták győzelmét, és szerinte

Washingtonban senki nem hitte, hogy akár ennyire is közel kerülhetünk a sikerhez.

A Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) elnöke, Ken Martin úgy reagált, hogy a republikánusoknak "reszketniük kellene" a 2026-os kongresszusi félidős választások előtt, mivel

ami ma este Tennessee-ben történt, egyértelművé teszi: a demokraták támadásban vannak, a republikánusok pedig sarokba vannak szorítva.

Chip Saltsman politikai stratéga és a Tennessee-i Republikánus Párt egykori elnöke úgy értékelt az AP-nek, hogy a republikánusok lassan szedték össze magukat a kiélezett előválasztás után.

Tennessee-ben rég nem gondolkodtunk azon, hogyan győzzük le a demokratákat. Sokkal fontosabb volt a többi republikánust legyőzni az előválasztáson. Most oda kellett figyelni

- vélekedett.

Kapcsolódó cikkünk

Letaglózó számok érkeztek: hatalmas megaláztatás küszöbén állhat Donald Trump

Értékének közel felét elvesztette tegnap Trumpék kriptós cége

Megérkezett a várva várt reakció: ha Trump ezt tényleg megteszi, háború lesz

Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán

Trump kőkemény lépést jelentett be a halálos washingtoni támadás után

Példátlan akciósorozatba kezdett Donald Trump: így dönti el egy egész ország sorsát

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden
Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility