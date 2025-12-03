Reszkethet Donald Trump? Elkerülte a legszörnyűbb forgatókönyvet, de nem sokon múlt

A katonai veterán és egykori tennessee-i közszolgáltatási biztos, Matt Van Epps legyőzte a demokrata állami törvényhozót, Aftyn Behnt, ezzel a republikánusok nem veszítették el a képviselőházi mandátumot, amely a magánszektorba távozó Mark Green nyári lemondásával üresedett meg.
A szavazatok 99%-os feldolgozottságánál
Van Epps előnye csupán 9 százalékpontra rúgott.
Ez jócskán elmarad Green 2024-ben produkált 21 pontos fölényétől, de attól is, hogy tavaly Donald Trump 22 ponttal vitte a körzetet. A nem elnökválasztási években tapasztalt alacsonyabb részvételi kedv rendszerint a demokratáknak kedvezett az utóbbi években, ahogy valószínűleg most is. Az viszont, hogy a nashville-i versenyfutás országosan is jelentős figyelmet kapott, és mindkét oldal dollármilliókat ölt a kampányba, valószínűleg végül a republikánusok malmára is bőven hajtott vizet.
A 12 pontos balra történő elmozdulás a CNN elemzése szerint elmarad a demokraták többi 2025-ös időközi választási teljesítményétől, ugyanakkor tény, hogy
a párt minden időközi képviselőházi voksoláson két számjegyű javítást mutatott be 2024-hez képest.
A megélhetési költségek csökkentésével kampányoló Aftyn Behn Davidson megyében, Nashville nagyvárosias központjában szerepelt legjobban, míg Van Epps a kerület kevésbé sűrűn lakott megyéiben győzött.
Hiába süllyednek az elnök népszerűségi mutatói, a Trump mellett szorosan kitartó Van Epps a győzelmi beszédében azt mondta:
Azok a politikusok, akik elfordulnak az elnöktől, vagy feladják a józan észre épülő politikát, amelyre az amerikaiak egyértelmű felhatalmazást adtak, saját kárukra teszik.
Hozzátette: "bármit is mondjanak a washingtoni bennfentesek vagy a liberális média, ez Donald Trump pártja. Büszke vagyok, hogy a része lehetek, és alig várom, hogy munkához lássak."
Miután több ízben szavazásra buzdította tennessee-i híveit, Trump a Truth Socialön gratulált Van Eppsnek, aki szerinte úgy is nyerni tudott, hogy "a radikális baloldali demokraták mindent bevetettek ellene".
A végül alulmaradt Behn megemlítette, hogy a republikánusok három éve úgy húzták át az állam körzethatárait, hogy megnehezítsék a demokraták győzelmét, és szerinte
Washingtonban senki nem hitte, hogy akár ennyire is közel kerülhetünk a sikerhez.
A Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) elnöke, Ken Martin úgy reagált, hogy a republikánusoknak "reszketniük kellene" a 2026-os kongresszusi félidős választások előtt, mivel
ami ma este Tennessee-ben történt, egyértelművé teszi: a demokraták támadásban vannak, a republikánusok pedig sarokba vannak szorítva.
Chip Saltsman politikai stratéga és a Tennessee-i Republikánus Párt egykori elnöke úgy értékelt az AP-nek, hogy a republikánusok lassan szedték össze magukat a kiélezett előválasztás után.
Tennessee-ben rég nem gondolkodtunk azon, hogyan győzzük le a demokratákat. Sokkal fontosabb volt a többi republikánust legyőzni az előválasztáson. Most oda kellett figyelni
- vélekedett.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew
