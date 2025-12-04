Kiderült, miért nem siet Németország az új klímaprogrammal: az EU-tól már nem jön figyelmeztetés

"Annak tudatában, hogy ebben az évben már nem kell tartanunk az Európai Bizottságtól érkező figyelmeztetéstől, a kormány 2026 márciusában mutatja be új klímavédelmi programját" a német törvényeknek megfelelően - közölte Jochen Flasbarth, a tárca államtitkára.
Az Európai Unió 2025-re kitűzött klímacéljai összességében teljesültek, ezért Németországnak idén már nem kell további intézkedésekről megállapodnia.
A kormány a klímavédelmi cselekvési tervében a nemzeti klímavédelmi célok megvalósítását határozza meg a minisztériumok közreműködésével. A korábbi években a közlekedésért és építésért felelős tárca lemaradt ezek teljesítésében. Schneider azonban idén már többször is jelezte, hogy az év végéig bemutatja a programot.
A német törvények szerint az új német kormánynak a hivatalba lépésétől számított 12 hónapon belül be kell nyújtania klímavédelmi programját. A jelenlegi parlament alakuló ülését március 25-én tartották. A törvényhozók 2026 márciusáig szabtak határidőt Schneidernek.
A környezetvédelmi tárca ígérete szerint az időt
minden érintett minisztériumot bevonva egy tudományos információkra támaszkodó "megalapozott és átfogó program" elkészítésére fordítják.
Németország célja, hogy 2030-ra 65 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Akadnak azonban szakértők, akik kétségbe vonják ennek megvalósíthatóságát.
Németország 2045-re akarja elérni a klímasemlegességet, vagyis azt, hogy ne bocsásson ki több üvegházhatású gázt, mint amennyit el tud nyelni. Az uniós célkitűzéseik szerint Németországnak 2030-ra a 2005-ös szinthez képest a felére kellene csökkentenie kibocsátását.
A környezetvédelmi minisztérium szóvivője emlékeztetett rá, hogy az ország széndioxid-kibocsátása 1990 óta mintegy 50 százalékkal esett vissza.
