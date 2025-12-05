Csődbe ment egy fontos német autóipari beszállító

A hosszan elhúzódó gazdasági válság továbbra is súlyosan sújtja a német autóipart. Az alsó-szászországi Bockenemben működő Meteor GmbH-t nemrég vásárolta fel az amerikai First Brands Group.

A több milliárd dollár forgalmú amerikai vállalat azonban váratlanul fizetésképtelenné vált, és magával rántotta a Meteort is.

A német telephelyen mintegy 350 dolgozó autókhoz gyárt tömítésrendszereket. Szerdán válságtanácskozást tartottak a csődgondnokkal. A Hildesheimer Zeitung beszámolója szerint ekkor némi reménysugár is felcsillant: a Meteor megkerülhetetlen szereplő a piacon, mivel kulcsfontosságú alkatrészeket szállít a nagy autógyártóknak.

A csődgondnok szóvivője szerint egyelőre csak a németországi leányvállalat érintett. A romániai, franciaországi és amerikai telephelyekkel rendelkező anyacég, a Meteor Group működése változatlanul folytatódik. A bockenemi üzem sem állt le, a termelés tovább zajlik.

A csőd körülményei különösen érdekesek. A cég idén nyáron kötötte meg története legnagyobb megrendelését, és az iparági trendekkel ellentétben egyértelműen sikerpályára állt. A korábbi tulajdonos, a müncheni székhelyű Aequita Group komoly átszervezést hajtott végre, és 50 millió eurót fektetett a vállalat talpra állításába. Az Aequita vezetői állítják, hogy a Meteort kiváló állapotban adták tovább.

Közben a First Brands alapítója ellen sikkasztás miatt indult per, a vádakat azonban tagadja.

Rainer Block, Bockenem polgármestere lesújtva nyilatkozott a fejleményekről. Úgy fogalmazott: ez a hír 350 családot érint súlyosan, ráadásul közvetlenül karácsony előtt. Felidézte, hogy 2012-ben még több mint 2300 embert foglalkoztatott a Meteor Bockenemben. Ennél is aggasztóbbnak tartja azonban, hogy Németország egyre kevésbé vonzó a feldolgozóipar számára. Van ugyanakkor egy tényező, amely szerinte bizakodásra adhat okot: a német autóipar aligha nélkülözheti a Meteor tömítéseit, amelyek révén a cég ma is világpiaci vezető pozíciót tölt be.

