Megérkezett Európába az olcsóbb Tesla Model 3, itt van a magyarországi ár

A Tesla pénteken, néhány hónappal az amerikai premier után, Európában is bemutatta az olcsóbb Model 3-at.

Az új, Standard kivitelű Model 3-mal a vállalat a kereslet élénkítését célozza. A lépés azt követi, hogy októberben Európában már piacra dobtak egy kedvezőbb árú Model Y crossovert. A Tesla ezzel próbálja megvédeni piaci részesedését az egyre versenyképesebb árakkal támadó európai és kínai riválisokkal szemben.

A Tesla az Egyesült Államokban már októberben bemutatta a Model 3 Standard változatát, ám ez eddig nem volt elérhető az európai piacokon. A jármű jelenleg 36 990 dollárba kerül Amerikában.

Az új Model 3 Standard listaára Németországban 37 970 euró, Norvégiában 330 056 korona, Svédországban pedig 449 990 korona a gyártó honlapján közzétett adatok szerint.

Magyarországon az ár 15 499 990 forint.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images