Fordulat az időjárásban: pénteken kisüt a nap, de hétvégére minden megváltozik

Pénteken az ország északkeleti részén néhány órára kisüthet a nap. Délen és helyenként a középső országrészben is elvékonyodik a felhőzet, az ország többi részén azonban borús, szürke idő várható. A reggeli órákban szórványosan, elsősorban az északi és északnyugati területeken fordulhat elő csapadék. Délután délkelet felől a középső tájakon alakul ki számottevő esőzés, amely a nap folyamán a Dunántúlra is kiterjed. A keleti, északkeleti szél általában mérsékelt marad, de reggel helyenként élénkebb széllökések is előfordulhatnak.

A hőmérséklet reggel 7 Celsius-fok körül alakul, kora délutánra 11 fokig emelkedhet.

Szombaton a Dunától keletre a délelőtti órákban hosszabb napos időszakokra számíthatunk, később azonban ezeken a területeken is jelentősen megvastagszik a felhőzet. A csapadék reggel elsősorban a délnyugati országrészben jelenik meg, majd a késő délutáni órákban a Dunántúl egyre nagyobb részére kiterjed. A hajnali órákban sokfelé párássá, ködössé válhat a levegő. Jelentősebb légmozgás nem várható.

A nappali hőmérséklet 7 és 13 Celsius-fok között alakul.

Vasárnap délelőtt országszerte sokfelé kell csapadékra számítani, amely azonban fokozatosan megszűnik. Északnyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, és egyre nagyobb területen süt ki a nap. A szél gyenge, mérsékelt marad.

A hajnali minimumok 0 és 6 Celsius-fok között várhatók, a kora délutáni maximumok 5 és 11 fok között alakulnak.

Hétfőn többnyire zárt felhőtakaró és borongós idő lesz jellemző, sok helyen párás, ködös körülményekkel. Nyugat, északnyugat felől kelet felé egy gyenge csapadéksáv vonul át az országon, amely helyenként kisebb esőt hozhat. A szél többnyire mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet 5 és 12 Celsius-fok között várható, hajnalban mínusz 2 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio