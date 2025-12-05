Fogy a lendület a tőzsdéken, újabb impulzusokra várnak a befektetők

Felemás kép az ázsiai tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,26 százalékot esett, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,4 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,37 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,33 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,33 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A ma reggel is mozgalmas lehet, hiszen a KSH az októberi adatok sorát folytatva az ipari termelés előzetes statisztikáját teszi közzé, miközben az MNB többek között a magyar hitelintézetek harmadik negyedéves eredményeiről számol be. Szintén a jegybank hozza nyilvánosságra a nemzetközi tartalékok november végi adatait, illetve a vállalati hitelállomány alakulását. Késő este pedig a Fitch Ratings jóvoltából újabb hitelminősítői döntés érkezhet Magyarországgal kapcsolatban. A német gyáripari megrendelések alakulása is lényeges lehet magyar szempontból is, Amerikában pedig a személyes fogyasztások árindexére figyelhetnek a befektetők, a korábbi kormányzati leállás miatt abból még csak a szeptemberi adatok jönnek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 44,4 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 850,94
|-0,1%
|0,9%
|1,6%
|12,5%
|6,3%
|58,4%
|S&P 500
|6 857,12
|0,1%
|0,7%
|1,3%
|16,6%
|12,7%
|85,4%
|Nasdaq
|25 581,7
|-0,1%
|1,4%
|0,6%
|21,7%
|19,0%
|104,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 028,42
|2,3%
|1,7%
|-0,9%
|27,9%
|29,9%
|90,8%
|Hang Seng
|25 935,9
|0,7%
|0,0%
|-0,1%
|29,3%
|31,4%
|-3,4%
|CSI 300
|4 546,57
|0,3%
|0,7%
|-1,6%
|15,5%
|15,7%
|-10,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 882,03
|0,8%
|0,5%
|-0,3%
|20,0%
|18,0%
|79,6%
|CAC
|8 122,03
|0,4%
|0,3%
|0,7%
|10,0%
|11,2%
|44,8%
|FTSE
|9 710,87
|0,2%
|0,2%
|0,0%
|18,8%
|16,5%
|48,3%
|FTSE MIB
|43 519,07
|0,3%
|0,7%
|0,6%
|27,3%
|27,7%
|96,2%
|IBEX
|16 746,6
|1,0%
|2,4%
|4,4%
|44,4%
|40,4%
|101,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 387,9
|0,1%
|0,0%
|1,3%
|37,9%
|38,4%
|178,9%
|ATX
|5 092,23
|0,8%
|2,2%
|6,2%
|39,0%
|43,7%
|91,7%
|PX
|2 510,8
|0,6%
|1,1%
|4,4%
|42,6%
|47,6%
|158,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 250
|-0,4%
|0,7%
|5,4%
|57,9%
|58,3%
|186,4%
|Mol
|2 960
|1,4%
|1,6%
|1,4%
|8,4%
|12,8%
|46,8%
|Richter
|9 660
|0,5%
|-1,4%
|-8,0%
|-7,1%
|-9,9%
|29,6%
|Magyar Telekom
|1 750
|-0,1%
|-1,4%
|-0,6%
|37,4%
|36,3%
|358,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,82
|1,2%
|1,7%
|-2,5%
|-17,4%
|-13,1%
|29,3%
|Brent
|62,73
|0,0%
|-1,1%
|-2,7%
|-16,1%
|-14,5%
|27,1%
|Arany
|4 210,73
|-0,2%
|1,3%
|6,2%
|60,4%
|58,6%
|129,6%
|Devizák
|EURHUF
|382,3750
|0,4%
|0,2%
|-1,4%
|-7,0%
|-7,6%
|6,7%
|USDHUF
|327,5581
|0,3%
|-0,4%
|-3,0%
|-17,5%
|-16,7%
|11,0%
|GBPHUF
|438,2549
|0,6%
|0,6%
|-0,5%
|-11,9%
|-12,3%
|10,1%
|EURUSD
|1,1674
|0,1%
|0,7%
|1,6%
|12,7%
|10,9%
|-3,9%
|USDJPY
|155,2200
|0,0%
|-0,7%
|1,2%
|-1,2%
|3,2%
|48,9%
|GBPUSD
|1,3374
|0,3%
|0,9%
|2,5%
|6,8%
|5,2%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 103
|-1,5%
|0,9%
|-9,2%
|-2,4%
|-6,8%
|393,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|1,0%
|2,8%
|0,0%
|-10,7%
|-2,4%
|321,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|0,9%
|3,6%
|4,7%
|15,7%
|33,3%
|-603,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,95
|-0,9%
|-2,0%
|0,9%
|5,0%
|5,6%
|200,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Gorodenkoff Productions OU
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
