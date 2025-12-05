Óvatosan optimisták a piacok – de mi van, ha túlzásba esett a forint?

A reggeli kávé után itt a koffein crash?
Az erős reggeli kezdés után a forint újra kissé visszacsúszott a lejtőn: míg fél 9 környékén már 381,5 forintért adtak egy eurót, jelenleg 382 forintnál jár az árfolyam.
Árgus szemek a mai amerikai adatokon
A dollár euróval szembeni jegyzése óvatosan feljebb kúszott a héten a hosszabb távú gyengülő trendjének megfelelően. A dollár árfolyamát mozgató egyik legfontosabb tényező jelenleg az amerikai jegybank viselkedésével kapcsolatos várakozás: a piac nagyjából 86 százalékos eséllyel árazza, hogy következő szerdán kamatot fog vágni a Fed a Reuters szerint. Ebből a szempontból is fontos a ma délután érkező PCE adat: a mutató havi alapon mért 0,2 százalékos, vagy annál kisebb mértékű növekedése tovább bátoríthatja a bizottság tagjait a lazításra.
Menetel a forint
Folytatódik a forint reggel megkezdett erősödése, az euróval szemben már 381,6-nál jár a jegyzés.
Nem csupán a hazai fizetőeszköz, de a régiós devizák is jól indítják a napot.
A mai erősödés mögött nem áll egyértelmű hír. A hangulatot némileg javíthatta az európai piacokon a meglepően kedvező német gyáripari rendelési adat.
Meglepő jó hír érkezett a német gazdaságról!
A német gyáripari rendelések a várakozásokat messze felülmúló kiugrást mutattak októberben. A bővülést a nagy szállítási eszközök kategóriája húzta – ez már a várva várt kormányzati élénkítés hatása lehet. A friss adatok tovább erősítik a reményt, hogy az utolsó negyedévet már növekedéssel zárja a német gazdaság. Mindez jó hír Magyarországnak is, ami erősen függ Európa legnagyobb gazdaságának teljesítményétől.
Meglepő húzásra készül Trump: egy ember kezébe adná az amerikai gazdaság irányítását
Trump stábja azt mérlegeli, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter a tárca vezetése mellett átvegye a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának (NEC) irányítását is - számolt be a Bloomberg.
Kávéval kezdte a napot a forint
Míg a tegnapi napot a 381-es szint környékén kezdte a forint, este 9-re már a 383 felé is gyengült a közös európai valutával szemben. A mai napon a nemrég publikált német gyáripari rendelési adatok hozhatnak mozgást ezen a piacon, délután pedig az USA-ból érkező lakossági fogyasztásra és hangulatra figyelünk. A napot eddig némi erősödéssel kezdte a hazai valuta.
Kellemes meglepetés az ipartól
Az év utolsó negyedévének kezdetén erősíteni tudott a hazai ipar, és a második egymást követő hónapban produkált növekedést. Az összkép azért még így sem szívderítő.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
