Az innováció segíthetne a gazdákon, de nincs nyitottság az újdonságokra

A jelenlegi gazdasági és környezeti bizonytalanságok közepette az innovációk jelentős segítséget nyújthatnak a mezőgazdasági vállalkozások számára a kihívásokra adott válaszok kidolgozásában - hangzott el az Agrárszektor 2025 konferencián Siófokon. Komlósi István, a Debreceni Egyetem professzora előadásában rámutatott, hogy bár a jövő sok tekintetben kiszámíthatatlan, léteznek olyan tendenciák, amelyekre fel lehet készülni az innovációk segítségével.
A szakember szerint az egyik alapvető dilemma, hogy egy adott probléma esetén érdemes-e már létező innovációt adaptálni, vagy saját megoldást kifejleszteni.
Ez nem mindig egyértelmű döntés, hiszen előfordulhat, hogy a piacon elérhető innovációk nem alkalmazhatók megfelelően az adott problémára. Magyarországon az elmúlt években kiépültek az innovációt támogató szervezeti struktúrák, azonban a finanszírozás területén jelentős lemaradásban vagyunk. Hazánkban évente mindössze 8 milliárd forintot fordítanak innovációra, ami fejenként csupán 5,5 eurót jelent, szemben például Észtország 820 eurós mutatójával.
További problémát jelent a kutatók alacsony, 400 ezer forint alatti átlagos bruttó jövedelme, ami miatt sokan fontolgatják a pályaelhagyást.
A konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetésen, melyet Bognár István, az MBH Bank szenior üzletfejlesztési menedzsere moderált, Derdák Gábor, a Győr-Moson-Sopron megyei Fiatal Gazda Gazdakör elnöke hangsúlyozta, hogy az innovációk alkalmazását mindig a helyi adottságokhoz kell igazítani, különös figyelmet fordítva a vízmegőrzésre és a talajállapot javítására.
Papp Gergely, a NAK szakmai főigazgató-helyettese rámutatott, hogy a mezőgazdaság történelmileg is küzdött fenntarthatósági problémákkal, de jelenleg különösen nagy nyomás nehezedik az ágazatra. Ezt nemcsak a környezeti kihívások és szélsőséges időjárási jelenségek okozzák, hanem a termelőkre nehezedő jelentős adminisztrációs terhek is.
A szakember szerint a magyarok általában idegenkednek a változásoktól, ami akadályozza az innovációk terjedését.
A gazdák akkor fogják beépíteni az újításokat a termelési rendszerükbe, ha megismerik azokat – akár a szomszédjuktól, gyakorlati bemutatókon vagy szaktanácsadóktól. Komlósi István professzor a beszélgetés során megjegyezte, hogy
a gazdálkodók innovációval kapcsolatos passzivitását igazolja az is, hogy az egyetemről lassan két évtizede próbálnak kommunikálni a szakmai szervezetekkel annak érdekében, hogy a termelésben felmerülő problémákra segítsenek megoldást találni.
Eddig azonban mindössze egyetlen konkrét megkeresést kaptak, ami jelzi a gyakorlat és a kutatás közötti együttműködés hiányát. Schneider Tamás, a Greenwave Technology ügyvezető-tulajdonosa szerint az innovációk terjedésének egyik akadálya, hogy a pályázati források hiánya miatt a gazdák halogatják a befektetéseket, holott banki finanszírozással akár fél év alatt is megtérülhetnének ezek a fejlesztések.
A konferencián Az év agrárinnovációja díjat elnyerő Schneider bemutatta saját fejlesztésű nanobuborék-generátorát is, amely jelentősen javítja a növények tápanyagfelvételét, csökkenti az öntözővíz- és inputanyag-szükségletet. A technológia nemzetközi ismertségre is szert tett, részben a Nemzeti Innovációs Ügynökség támogatásának köszönhetően, ami jól példázza az ilyen szervezetek fontosságát az innovációk elterjedésében.
Címlapkép forrása: Portfolio
A tech-óriás elnöke szerint szó sincs AI-lufiról
De érik már a korrekció.
Itt az újabb fordulat: mégis találkozhat hamarosan Putyin Trumppal
Megszólalt a befolyásos orosz politikus.
Gombamód szaporodnak a milliárdosok – nem saját teljesítményükből, csak jó helyre születtek
Semmit nem kellett tenniük érte.
Íme a teljes lista: ezekben a kerületekben pörögnek a leggyorsabban a lakások
A Duna House tette közzé a legfrissebb számokat.
Az év legbotrányosabb kampánya után felrobbant ez a befektetés - Videó
Alig négy hónap alatt 140 százalékot ment a részvény.
Meglepő jó hír érkezett a német gazdaságról!
Nő a remény az év végi növekedésre.
Lassú, de kitartó növekedés jöhet a padlóra került szektorban
A Mapei szerint az Otthon Start hitel és az energetikai felújítási program segít stabilizálni a szektort.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!