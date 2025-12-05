Hétfőtől megvásárolhatóak a jövő évi autópálya-matricák, itt vannak az árak

A közleményben kiemelték:
az elővásárlás során idén decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
A társaság honlapján közzétett díjtábla szerint a 2026-os országos éves matrica 61 760 forintért lesz megvásárolható a személyautókra, és az éves vármegyei matricák ára 7190 forintra nő. Az országos napi matrica bruttó 5550 forint, a 10 napos bruttó 6900 forint, a havi pedig bruttó 11 170 forint lesz jövőre a D1 kategóriában. Jövőre az alap pótdíj 27 790 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 95 730 forintra nő személyautó esetében.
Közölték: az M1 regionális e-matrica bevezetésével a jogalkotó célja, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt az autósok számára kompenzációs lehetőséget biztosítson a kialakuló torlódások és fennakadások miatt. Az új terméket bárki megvásárolhatja majd, nemcsak az érintett vármegyében élők - közölték. Az M1 regionális e-matrica a négy érintett vármegyei matricát váltja ki, jóval kedvezőbb áron, mint amennyi a négy különböző vármegyei matrica ára összesen. Például D1 díjkategóriában egy vármegyei matrica 2026. január 1-től 7190 forintba kerül majd, a négy darab vármegyei jogosultság ára pedig összesen 28 760 forint. Ezzel szemben az M1 regionális e-matrica mindössze 15 ezer forintba fog kerülni ebben a díjkategóriában.
Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte: adataik szerint tavaly valamivel több, mint 31 ezer, idén pedig kicsivel több mint 33 ezer (D1 vagy D2 díjkategóriás) járműre vásárolták meg a közlekedők mind a négy vármegyére érvényes úthasználati jogosultságot. A járművek közel 90 százaléka hazai felségjelű volt, és a vásárlások legnagyobb része, 96 százaléka D1 díjkategóriájú járműre történt.
A NÚSZ a jövőre érvényes autópálya-matricák elővásárlásához is a társaság hivatalos honlapját, a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja. Bár az oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni, a cég mégis a regisztrációt javasolja, mert így a későbbi vásárlások alkalmával a tévesztések (rendszámelírás, díjkategória-tévesztés) lehetősége lényegében megszűnik, és így a vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt sem kell 3 évig megőrizni.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a nemzetiutdij.hu oldalon történő e-matrica vásárlásnál ügyeljenek az érvényesség évének beállítására, azaz a 2026-os év kiválasztására, mert a kiválasztott év korrigálására utólag nincs lehetőség. A 2025. évre váltott éves országos és vármegyei matricák 2026. január 31-én éjfélig biztosítanak úthasználati jogosultságot a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon - közölték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
