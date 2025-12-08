Friss előrejelzés érkezett: még nincs vége a forint menetelésének

Rövidtávon nem látszik, hogy véget érne a forint menetelése, ami a carry trade pozícióknak köszönhető – emelte ki friss elemzésében hétfőn az ING Bank. A szakemberek szerint akár még lehet egy kis szufla a magyar devizában az év végéig, a 370-375-ös szintet is megnézheti a jegyzés.

A forint az elmúlt időszakban egészen 380 környékére erősödött az euróval szemben, ez 2023 vége óta nem látott alacsony szintet jelent. Így az év eleje óta már 6,8%-os erősödésben van a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az ING Bank elemzői szerint az év végén és 2026 elején lehet még egy kis szufla a forintban, 370-375 környékére erősödhet vissza az euróval szemben, ami

újabb kétéves csúcsot jelentene a forint szempontjából.

Ha az orosz-ukrán háború kapcsán további előrelépés történne a tűzszünet vagy a békekötés irányába, akkor az még újabb lökést adhatna a forintnak. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy

jövő tavasszal a parlamenti választások közeledtével borúsabbá válhatnak a forint kilátásai.

Emellett az első negyedévben várható döntés az Európai Unió SAFE hiteleszközének elbírálásáról, ami kétirányú kockázatot hordoz Magyarország szempontjából, az ING szerint a befektetők óvatosak lehetnek ebben az időszakban. Ez jelenthet profitrealizálást az idén megnyitott carry pozíciók után,

a forintot pedig a 380-385-ös sávba lökheti vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ