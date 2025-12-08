Friss előrejelzés érkezett: még nincs vége a forint menetelésének

A forint az elmúlt időszakban egészen 380 környékére erősödött az euróval szemben, ez 2023 vége óta nem látott alacsony szintet jelent. Így az év eleje óta már 6,8%-os erősödésben van a magyar deviza.
Az ING Bank elemzői szerint az év végén és 2026 elején lehet még egy kis szufla a forintban, 370-375 környékére erősödhet vissza az euróval szemben, ami
újabb kétéves csúcsot jelentene a forint szempontjából.
Ha az orosz-ukrán háború kapcsán további előrelépés történne a tűzszünet vagy a békekötés irányába, akkor az még újabb lökést adhatna a forintnak. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy
jövő tavasszal a parlamenti választások közeledtével borúsabbá válhatnak a forint kilátásai.
Emellett az első negyedévben várható döntés az Európai Unió SAFE hiteleszközének elbírálásáról, ami kétirányú kockázatot hordoz Magyarország szempontjából, az ING szerint a befektetők óvatosak lehetnek ebben az időszakban. Ez jelenthet profitrealizálást az idén megnyitott carry pozíciók után,
a forintot pedig a 380-385-ös sávba lökheti vissza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rettenetes gyilkos szedi áldozatait az afrikai országban
Az évszázad legsúlyosabb kolerajárványa tombol.
OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők
Decemberi felmérésünk eredményei.
Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége
Ambiciózus terveik vannak.
Kitálalt Trump száműzött szövetségese: gőze sincs az elnöknek, hogy mi folyik a háta mögött?
Ő már nem MAGA, hanem Amerika az első.
Két kérdésen áll vagy bukik az ukrajnai béke: Zelenszkij elmondta, melyek ezek
Az ukrán elnök európai vezetőkkel tárgyal Londonban az amerikai javaslatról.
Két magas célár érkezett az OTP-re! Még most is érdemes beszállni?
Egyre optimistábbak az elemzők.
Már dollárveszedelmet kiáltottak, mutatjuk, mit tesz ez a befektetéseiddel!
Olyan változás jön a globális pénzpiacokon, amire még nem volt példa
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .