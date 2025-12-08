Először lesz elérhető a qvik országos üzlethálózatban

A qvik mobilfizetés először a Praktikerben érhető el országosan, a webshopban már augusztus óta választható ez a fizetési mód. A megoldás a mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfelek számára automatikusan használható, és a bankok nem számíthatnak fel díjat a használatáért.

A mostani országos bevezetés egyúttal azt is jelzi, hogy mind a bankok, mind a technikai szolgáltatók felkészültek a rendszer zökkenőmentes működtetésére

– mondta Bartha Lajos, az MNB pénzforgalomért, készpénzlogisztikáért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója.

Bartha Lajos, az MNB pénzforgalomért, készpénzlogisztikáért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója.

A fizetési forma népszerűségét jól mutatja, hogy az indulást követő egy éven belül – idén szeptemberre – azonnali átutaláson alapuló fizetések száma elérte az 1 millió tranzakciót kereskedő partnereinknél

– mondta Al-Absi Gáber Seif, a SimplePay vezérigazgató-helyettese.

Dr. Al-Absi Gáber Seif, a SimplePay vezérigazgató-helyettese.

A qvik 2024. szeptember 1. óta minden, mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfél számára automatikusan elérhető, a második negyedév végén már több mint 31 ezer szolgáltatónál lehetett fizetni az MNB és a GIRO közreműködésében létrejött fizetési megoldással.