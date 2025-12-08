  • Megjelenítés
Először lesz elérhető a qvik országos üzlethálózatban
Üzlet

Először lesz elérhető a qvik országos üzlethálózatban

Portfolio
December elejétől fokozatosan vezeti be országos hálózatában a Praktiker a qvik mobilfizetést, amely december 11-től mind a 23 üzletében elérhetővé válik – közölte a társaság. A Magyar Nemzeti Bank támogatásával kialakított megoldáshoz a technikai feltételeket a SimplePay és a Laurel biztosítják, a fizetés a kasszáknál megjelenő QR-kód beolvasásával intézhető.

A qvik mobilfizetés először a Praktikerben érhető el országosan, a webshopban már augusztus óta választható ez a fizetési mód. A megoldás a mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfelek számára automatikusan használható, és a bankok nem számíthatnak fel díjat a használatáért.

A mostani országos bevezetés egyúttal azt is jelzi, hogy mind a bankok, mind a technikai szolgáltatók felkészültek a rendszer zökkenőmentes működtetésére

– mondta Bartha Lajos, az MNB pénzforgalomért, készpénzlogisztikáért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója.

Bartha Lajos
Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató
1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankpriva
Tovább
1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankpriva Tovább

A fizetési forma népszerűségét jól mutatja, hogy az indulást követő egy éven belül – idén szeptemberre – azonnali átutaláson alapuló fizetések száma elérte az 1 millió tranzakciót kereskedő partnereinknél

Még több Üzlet

OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők

Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége

– mondta Al-Absi Gáber Seif, a SimplePay vezérigazgató-helyettese.

Dr. Al-Absi Gáber Seif
OTP Mobil, ügyvezető-helyettes, üzletfejlesztési és értékesítési vezető
2013 óta az OTP Mobil üzletfejlesztési és értékesítési vezetője, amely szerepkörben többek között a cég PSP szolgáltatásának indulása is az irányítása alatt történt. Több vállalkozást is alapított, am
Tovább
2013 óta az OTP Mobil üzletfejlesztési és értékesítési vezetője, amely szerepkörben többek között a cég PSP szolgáltatásának indulása is az irányítása alatt történt. Több vállalkozást is alapított, am Tovább

A qvik 2024. szeptember 1. óta minden, mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfél számára automatikusan elérhető, a második negyedév végén már több mint 31 ezer szolgáltatónál lehetett fizetni az MNB és a GIRO közreműködésében létrejött fizetési megoldással.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb helyen fizethetünk qvikkel

PwC: látványosan digitalizálódik a magyarországi pénzforgalom

Megszólalt az MNB a Revolut magyar fióktelepéről: ezek a változások jönnek!

Kiakadtak a bankok a duplájára emelkedő ingyenes készpénzfelvétel miatt

Nemzetközi előadók, fintech guruk és a legfontosabb banki digitális vezetők egy helyen!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?
Brüsszel durva csapást mérne Magyarországra - Szijjártó Péter azonnal bírósághoz fordul a döntés után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility