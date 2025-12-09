Felborult az időjárás-előrejelzés: váratlan fordulat történt ma Magyarországon

A meteorológiai előrejelzésekkel ellentétben ma az ország jelentősebb részén felszakadozott a felhőzet és feloszlott a köd- írják.

A hőmérséklet tekintetében markáns különbségek alakultak ki:

a napos területeken 10 fok körüli értékeket mérnek,

míg a továbbra is ködös, szürke régiókban mindössze 5 fok körüli hőmérséklet tapasztalható.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint holnaptól változik a helyzet, és az országban ismét a borult, párás, ködös időjárás válik uralkodóvá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio