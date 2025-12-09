Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak

Donald Trump amerikai elnök a Politico-nak azt mondta, hogy nem ajánlott pénzügyi mentőövet Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek,

ezzel szembe megy régi szövetségese állításával, miszerint megállapodás született közöttük. Orbán Viktor a múlt hónapban Washingtonba utazott, hogy találkozzon az amerikai vezetővel, és az esemény után azt mondta: az Egyesült Államok beleegyezett, hogy „pénzügyi pajzsot” biztosít Budapestnek. A Politico ennek kapcsán rákérdezett, ígért-e Trump "hozzáférést Orbánnak egy akár 20 milliárd dollár értékű, USA által támogatott pénzügyi pajzshoz."

„Nem, ilyet nem ígértem neki, de kétségtelenül kérte” – mondta Trump a Politico-nak adott interjúban, a The Conversation című műsor keddi különkiadásában.

Amikor azt firtatták, hogy Budapest végül kaphat-e mentőcsomagot, Trump kitért a kérdés elől, és inkább Orbánt dicsérte,

amiért „nagyon jó munkát végez” a bevándorlás feltartóztatásában. „Senkit nem enged be az országába” – mondta a republikánus vezető.

Orbán Viktor korábban azt mondta a magyar sajtónak, hogy megállapodott az elnökkel, kezet ráztak rá és ha Magyarország bármilyen pénzügyi nehézségbe ütközik, igénybe vehetjük a négy-öt, nemzetközileg ismert, átlátható és látható konstrukció valamelyikét. Akkor azt is hozzátette, hogy ezek között devizaswap-vonal vagy rugalmas hitelkeret is szerepelhet.

Argentínának segítettek

A potenciális amerikai mentőöv kérdése nem precedens nélküli, ugyanis Trump nemrég az amerikai pénzügyminisztériumot is bevetette, hogy egy ideológiai szövetségest segítsen meg egy sorsdöntő választás előtt, miután jóváhagyta az Argentína bürokráciacsökkentő vezetőjeként ismert Javier Milei-nek szánt mentőcsomagot.

A Scott Bessent pénzügyminiszter által szervezett beavatkozás részeként az Egyesült Államok közvetlenül argentin pesókat vásárolt, és egy 20 milliárd dollár értékű devizaswap-megállapodást kötött, amely dollárhoz juttatta Buenos Airest.

Milei pártja ezt követően elsöprő győzelmet aratott a félidős választásokon, ami lehetővé tette a láncfűrészt lengető libertárius – akit Trump is támogatott – számára, hogy folytassa az ország gazdaságának átalakítását. Trump ünnepelte az eredményt, mondván, az akció „rengeteg pénzt hozott az Egyesült Államoknak”, Bessent pedig szintén arról beszélt, hogy az amerikai befektetés „nyereségesnek bizonyult”.

Az energiában viszont most már nincs vita

Trump baráti viszonya Orbánnal nagyjából egy évtizedre nyúlik vissza: a magyar miniszterelnök az elsők között volt, akik nyilvánosan támogatták a republikánus 2016-os elnökjelöltségét, Trump pedig több alkalommal is meghívta őt a Fehér Házba.

Trump Orbán mellé állt abban a kérdésben is, amikor a magyar vezető nem volt hajlandó felhagyni az orosz olaj vásárlásával, noha Európa-szerte erősödött a törekvés Moszkva exportjától való függés csökkentésére. A Fehér Ház egy évre mentesítette Magyarországot az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól, Trump pedig azzal érvelt, hogy Budapest földrajzi fekvése – tengerpart nélküli országként – egyedi helyzetet teremt. Ezt az érvet kedden is megismételte.

„Nincs tengere, ezért nem tud hajókon energiát behozni” – mondta Trump a Politiconak.

„Viszont van egy nagy vezeték, amely Oroszországból érkezik. Régóta így van. Teljesen más helyzetben van.” - mondta Trump.

Trump szavai annyiban nem okoznak nagy meglepetést, hogy korábban már a Portfolio is jelezte, az Egyesült Államok swap line eszköze vészhelyzeti természetű, ezért nem valószínű, hogy azelőtt intézményesülne, hogy valóban pénzügyi bajba kerülne Magyarország, erről pedig jelenleg nincs szó. Annyiban viszont új információt jelentenek az amerikai elnök szavai, hogy eddig az egész egy "handshake" megállapodásnak tűnt, vagyis egy valós segítségnyújtási ígéretnek. Trump most viszont azt közölte, hogy ilyen ígéretet nem tett. A pénzügyi pajzs részleteiről egyébként keveset lehet tudni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen annyit árult el, hogy a pénzügyi védőháló kiterjedhet swap line-ra, szabad felhasználású hitelre, fejlesztési hitelre, infrastrukturális hitelre. Igaz, ebből csak az első nevezhető védőhálószerű eszköznek.

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images