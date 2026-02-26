Az AI új piacokat nyit – de ki kezeli a kockázatokat? Jön a Digital Compliance 2026

Az AI nemcsak új üzleti lehetőségeket jelent, hanem a vállalati megfelelési rendszereket is új alapokra helyezi. Idén arra keressük a választ, , hogyan lehet a szabályozási környezetből – az AI Act, a Data Act és a Digital Omnibus rendelkezéseiből – nem csupán kötelezettséget, hanem versenyelőnyt formálni.

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny? Információ és jelentkezés

A konferencia célközönsége rendkívül széles: digitális fejlesztést tervező cégek vezetői, compliance szakemberek, gazdasági és pénzügyi vezetők, vállalati jogászok, informatikai és kiberbiztonsági szakértők, digitalizációs és AI projektek munkatársai, ügyvédi irodák képviselői, szabályozó szervek munkatársai, banki és finanszírozási szektor szereplői, valamint tanácsadó cégek és kutatás-fejlesztési területen dolgozók számára egyaránt hasznos lehet. A program mellett kiváló networking lehetőségeket is biztosít a rendezvény, beleértve az innovatív "Compliance Kalandok" záróeseményt is.

A program három fókuszterület köré épül:

a compliance funkció stratégiai átalakulása,

az adatvagyon és a mesterséges intelligencia kapcsolata,

valamint az AI-alapú rendszerekből fakadó új megfelelési kihívások.

A jelentkezés és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el.

