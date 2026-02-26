  • Megjelenítés
Az AI új piacokat nyit – de ki kezeli a kockázatokat? Jön a Digital Compliance 2026
Portfolio
2026. március 3-án ismét megrendezésre kerül a compliance szakma legjelentősebb hazai eseménye, a Digital Compliance Konferencia a Radisson Blu Béke Hotelben. A Portfolio és a Wolters Kluwer közös rendezvényének fókuszában idén a mesterséges intelligencia áll, amely új piacokat teremt és meglévő üzleti modelleket alakít át, ezáltal teljesen új compliance kihívásokat hoz.

Az AI nemcsak új üzleti lehetőségeket jelent, hanem a vállalati megfelelési rendszereket is új alapokra helyezi. Idén arra keressük a választ, , hogyan lehet a szabályozási környezetből – az AI Act, a Data Act és a Digital Omnibus rendelkezéseiből – nem csupán kötelezettséget, hanem versenyelőnyt formálni.

Információ és jelentkezés

A konferencia célközönsége rendkívül széles: digitális fejlesztést tervező cégek vezetői, compliance szakemberek, gazdasági és pénzügyi vezetők, vállalati jogászok, informatikai és kiberbiztonsági szakértők, digitalizációs és AI projektek munkatársai, ügyvédi irodák képviselői, szabályozó szervek munkatársai, banki és finanszírozási szektor szereplői, valamint tanácsadó cégek és kutatás-fejlesztési területen dolgozók számára egyaránt hasznos lehet. A program mellett kiváló networking lehetőségeket is biztosít a rendezvény, beleértve az innovatív "Compliance Kalandok" záróeseményt is.

A program három fókuszterület köré épül: 

  • a compliance funkció stratégiai átalakulása,
  • az adatvagyon és a mesterséges intelligencia kapcsolata,
  • valamint az AI-alapú rendszerekből fakadó új megfelelési kihívások.

A jelentkezés és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el. 

