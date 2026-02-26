Az AI új piacokat nyit – de ki kezeli a kockázatokat? Jön a Digital Compliance 2026

Az AI nemcsak új üzleti lehetőségeket jelent, hanem a vállalati megfelelési rendszereket is új alapokra helyezi. Idén arra keressük a választ, , hogyan lehet a szabályozási környezetből – az AI Act, a Data Act és a Digital Omnibus rendelkezéseiből – nem csupán kötelezettséget, hanem versenyelőnyt formálni.
A konferencia célközönsége rendkívül széles: digitális fejlesztést tervező cégek vezetői, compliance szakemberek, gazdasági és pénzügyi vezetők, vállalati jogászok, informatikai és kiberbiztonsági szakértők, digitalizációs és AI projektek munkatársai, ügyvédi irodák képviselői, szabályozó szervek munkatársai, banki és finanszírozási szektor szereplői, valamint tanácsadó cégek és kutatás-fejlesztési területen dolgozók számára egyaránt hasznos lehet. A program mellett kiváló networking lehetőségeket is biztosít a rendezvény, beleértve az innovatív "Compliance Kalandok" záróeseményt is.
A program három fókuszterület köré épül:
- a compliance funkció stratégiai átalakulása,
- az adatvagyon és a mesterséges intelligencia kapcsolata,
- valamint az AI-alapú rendszerekből fakadó új megfelelési kihívások.
A jelentkezés és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el.
Címlapkép forrása: Portfolio
A magyar privátbanki ügyfélkörnek több lengyel részvény lehet a portfóliójában, mint maguknak a lengyeleknek
Al-Hilal Istvánt, a Fidelity International közép-kelet-európai vezetőjét kérdeztük.
Évtizedes krízis kopogtat Európa kapuján, egyre nagyobb áldozatai vannak a struccpolitikának
Új menekülőutat kell keresni.
Kétéves csúcson a fogyasztói bizalom
Itt a GKI friss felmérése.
Félelmetes fegyvereket telepítenek az orosz határhoz közel: óriási beszerzésről döntött a NATO-hatalom
Első nekifutásra is kétmilliárd euróra sikerült a projekt.
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások. Minden válasz a március 17-i klubrendezvényünkön.
Navracsics: a választásokig nem tárgyalunk a befagyasztott EU-pénzekről
A kormány az Európai Bizottság költségvetési reformtervét is elutasítja.
Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés
A munkakezdés azonban még messze van.
Valamire nagyon készül az Egyesült Államok: különleges gépek gyártására adtak megbízást
Legendás gépek állományát bővítik.
A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre
A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Ki járhat jól egy esetleges konszolidációval?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.