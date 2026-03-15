Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig

Hajnalig túlnyomóan derült, száraz idő várható, inkább csak a Dunántúl egyes részei felett lehet vasárnap némi gomolyfelhőzet. Hajnaltól azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz - közölte a HungaroMet.

Kelet-Európa időjárását továbbra is hatalmas kiterjedésű anticiklon alakítja, így ott általában zavartalan a napsütés. Eközben Finnországtól Lengyelországon át egészen Szardíniáig hullámzó frontot figyelhetünk meg, a front mentén többfelé esik az eső, záporeső, illetve zivatarok is vannak.

A Genovai-öböl fölött kimélyülő ciklonnak köszönhetően Olaszország északnyugati részein helyenként 90-100 mm-es csapadékösszegek is előfordultak. A front hátoldalán jelentősen lehűlt a levegő, Svájcban és a Rajna mentén többfelé csak 5 fok közelében alakulnak a csúcsértékek, másutt viszont a sokévi átlagnak megfelelő, vagy ahhoz képest is több fokkal melegebb az idő.

Hétfő estig a Kárpát-medence időjárását előbb még száraz, enyhe légtömeg alakítja, majd északnyugat felől feloszló, széteső hidegfront érkezik.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig:

A Tiszántúlon még hétfőn is derült vagy fátyolfelhős, napos idő valószínű. Vasárnap a keleties szél élénkülhet meg, majd hétfőn az északnyugatira forduló szél az Észak-Dunántúlon átmenetileg már meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +6 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet

hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz.

