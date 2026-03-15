  • Megjelenítés
FONTOS Egyetlen olajszállító hajón a világ szeme: a földkerekség egyik legfontosabb kikötőjéből indult újra a forgalom
Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig
Üzlet

MTI
Hajnalig túlnyomóan derült, száraz idő várható, inkább csak a Dunántúl egyes részei felett lehet vasárnap némi gomolyfelhőzet. Hajnaltól azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz - közölte a HungaroMet.

Kelet-Európa időjárását továbbra is hatalmas kiterjedésű anticiklon alakítja, így ott általában zavartalan a napsütés. Eközben Finnországtól Lengyelországon át egészen Szardíniáig hullámzó frontot figyelhetünk meg, a front mentén többfelé esik az eső, záporeső, illetve zivatarok is vannak.

A Genovai-öböl fölött kimélyülő ciklonnak köszönhetően Olaszország északnyugati részein helyenként 90-100 mm-es csapadékösszegek is előfordultak. A front hátoldalán jelentősen lehűlt a levegő, Svájcban és a Rajna mentén többfelé csak 5 fok közelében alakulnak a csúcsértékek, másutt viszont a sokévi átlagnak megfelelő, vagy ahhoz képest is több fokkal melegebb az idő.

Hétfő estig a Kárpát-medence időjárását előbb még száraz, enyhe légtömeg alakítja, majd északnyugat felől feloszló, széteső hidegfront érkezik.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig:

Még több Üzlet

Mutatunk egy szektort, ahol 30-40 százalékos emelkedéssel kecsegtető részvényeket találhatunk

Vége a jogi barkácsolásnak? - Egységes keretrendszer született a hazai startupok indulására

Üti az ajtót Trumpnál az autóipari lobbi, végleg elzárnák az utat a kínai gyártók előtt

A Tiszántúlon még hétfőn is derült vagy fátyolfelhős, napos idő valószínű. Vasárnap a keleties szél élénkülhet meg, majd hétfőn az északnyugatira forduló szél az Észak-Dunántúlon átmenetileg már meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +6 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet

hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók
2026. március 17.

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility