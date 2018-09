Miért drágul a gáz idén? Mit éreznek ebből a magyar cégek?

Érdekesen alakította az idei évben az időjárás a gáztárolókban lévő gáz mennyiségét. A március elején tapasztalható roppant hideg időjárás kritikus szintre csökkentette az európai tárolók készleteit. Az augusztusi tartós hőség is negatív hatással volt a gázkészletekre: a hetekig tartó kánikula megnövelte a villamosenergia-felhasználást, ugyanakkor nehezítette a szén- és atomerőművek termelését - több európai erőművet időszakosan le is kellett állítani - így gázalapú villamosenergia termelésre kellett támaszkodni. Az utóbbi években a rendre rekord magas hőmérsékletet hozó nyári kánikula világszerte az áramfogyasztás megugrását eredményezi, elsősorban a légkondicionáló berendezések fokozott igénybevételének köszönhetően.

Klikk a képre!

A februári hidegek hatására majdnem kiürültek a nyugat-európai gáztárolók.



4 éves csúcsot ért el a jövő évi TTF gáz ára az elmúlt időszakban, ami az előző év hasonló időszakához képest 40%-os emelkedést jelent (a TTF Európa legfontosabb és leglikvidebb elszámolási pontja Hollandiában).



Elősegítette az áremelkedést az, hogy Angliában április második felében nem várt hideg volt, emiatt a tradicionális betárolási szezon kezdetén folyamatos kitárolás volt a tárolókból, ami azóta is folyamatosan magasan tartja a gáz iránti keresletet.



A földgázt egész évben és minden időszakra vonatkozóan rendkívül magas árak mellett kereskedték és kereskedik. A földgáz árának emelkedése mellett, a szén-dioxid kvóta két és félszeres, vagy a szén 30 százalékos drágulásának hatására meredek emelkedésnek indult az áram ára is.



A hosszantartó, meleg nyár és hőhullámok hatására az európai nagyobb folyók vízállása drasztikusan lecsökkent, ami miatt előfordult, hogy a nagy szénszállító hajók nem tudtak eljutni németországi szenes erőművekhez. Franciaországban olyannyira felmelegedtek a több atomerőmű hűtővizeként szolgáló folyók, hogy az atomerőművek termelését korlátozni kellett. A vizek felmelegedése a fosszilis erőművek hatásfokát is rontotta, a környezetvédelmi előírások miatt pedig ebben a körben is sor került a termelés korlátozására.



Az árak emelkedéséhez az egészséges gazdasági növekedés is hozzájárul a kereslet bővülése révén, miközben a kínálatot például a holland gázkitermelés csökkentése szűkíti. A földgáz keresletét hosszabb távon is támogathatja, hogy az Európai Unióban a dekarbonizációs célokkal összhangban egyre inkább háttérbe szorulnak a szénerőművek és ezek elsődleges helyettesítője ma a földgáz-alapú villamos energia termelés. Meglepő módon az ingadozó rendelkezésre állású megújuló energiaforrások terjedése is támogatja a földgáz keresletét, hiszen a gázalapú energiatermelés rugalmasságánál fogva alkalmas a megújulók okozta kiszámíthatatlan termelés rendszerszintű kiegyenlítésére is.

A gázárak nemzetközi emelkedése a magyar fogyasztói árakba is begyűrűzik, ám a vállalkozásoknak is van lehetőségük arra, hogy spóroljanak gázszámlájukon. Ennek egyik iránya az energiahatékonyság növelése. Az épületek (pl. iroda) teljes körű szigetelésével akár 50 százalékkal is csökkenthetők a fűtési költségek. Csak a tető, födém hőszigetelésével is 25 százalékos energia és költségmegtakarítást érhetünk el. Egy átlagos, nem szigetelt 100 négyzetméteres épület fűtésköltsége az 50 ezer forintot is meghaladhatja havonta. Fontos, hogy irodánk, üzlethelyiségünk fűtési rendszere jól szabályozható, a hőmérséklet pedig az egyes helyiségekben külön-külön is állítható legyen. A hőmérséklet egy fokkal történő csökkentésével ugyanis 6 százalékkal csökkenthetjük energiafelhasználásunkat és fűtési költségünket. Amíg nincs túl hideg, addig akár klímával is fűthetünk, ami a fűtési szezon elején olcsóbb megoldást jelent, mintha bekapcsolnák a fűtést.